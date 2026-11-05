Dans sa deuxième saison en NBA avec les Minnesota Timberwolves, Joan Beringer (2,10 m, 19 ans) dispose désormais d'un vrai rôle dans la rotation. En back-up de son compatriote Rudy Gobert, l'Alsacien parvient à s'exprimer pleinement, avec des hauts et des bas. Au sortir de la victoire de sa franchise à Houston ce mercredi, il nous a répondu sur son début de saison et ses aspirations pour la suite... notamment en équipe de France. Entretien.

Qu’avez-vous pensé de votre duel du soir avec Alperen Sengun lors de votre victoire contre Houston (107-117) ?

C'était un match qu’on attendait, contre une équipe très agressive. C'était un bon test. Je pense que je n'ai pas été assez agressif, surtout face à un joueur qui a besoin d'avoir la balle et qui joue beaucoup en un contre un. Contre ce genre de joueur, je pense que je n'ai pas été assez agressif directement sur lui (Alperen Sengun a signé son 13e triple-double en carrière avec 17 points, 12 rebonds et 10 passes décisives, NDLR). C'est quelque chose que je dois corriger.

Vous avez pris une nouvelle dimension cette saison dans la rotation des Wolves avec davantage de possibilités de vous exprimer depuis le départ de Naz Reid. Comment vivez-vous cette évolution ?

C'est une bénédiction d'être là, d’avoir ce genre de rôle en NBA. Je pense qu'il faut que je step-up. Je pense que je ne suis pas encore au niveau des attentes et que je peux forcément faire mieux.

Quelles sont vos attentes ?

Défensivement, je dois pouvoir tenir mes duels en un-contre-un. Offensivement, je dois être plus agressif également. Et surtout, avec le peu de minutes que je vais avoir, je dois être efficace et pouvoir finir les actions que j'aurai.

Joan Beringer (Minnesota Timberwolves) - Joan Beringer (Minnesota Timberwolves) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Joan Beringer Joan Beringer MJ 45 9 PTS 3,8 6,2 REB 2,3 6,8 PD 0,3 0,8 IN 0,2 0,2 CO 0,6 0,8

Vous avez doublé votre temps de jeu en passant de 8 à 17 minutes par match, mais vous en aimeriez encore davantage ?

On veut toujours plus (sourire). Quand tu rentres en compétiteur, tu veux toujours avoir plus. Mais ouais, j'essaie de donner le maximum dans tout ce qu'on me donne !

Même si vous restez majoritairement utilisé au poste 5, vous avez récemment été utilisé au poste 4. Comment vous sentez-vous sur ce poste ?

Franchement, je me sens assez confortable. J'ai pu jouer au poste 4 pendant la Summer League, je pense que ça a bien marché. C'est un poste qui m'ouvre des possibilités et, même, je veux dire que j'aime bien ce poste. C'est quelque chose que je suis prêt à faire.

Vous brillez au rebond offensif en étant parmi les leaders NBA du nombre de prises par possession (0,095). Quel est votre secret ?

Mon secret ? Il n'y a pas trop de secret… C'est d'y aller tout le temps ! Je pense que la constance, c’est le plus important, et c'est aussi une façon d'aider. Je sais que je ne vais pas forcément avoir énormément de minutes donc j'essaie d'être impactant pendant les minutes que j'aurai, et je pense que le rebond offensif, c'est l'une des catégories où je peux vraiment avoir un impact. Du coup, j'y vais tout le temps.

Vous enchainez les sprints, donc. Le corps suit ?

En vrai, cet été, ça a été un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de blessures et je n'ai pas vraiment pu progresser comme j'aurais voulu. Mais oui, là, en ce moment, je pense que je fais ce qu'il faut. J'essaie de faire attention, même quand je saute, à bien retomber sur mes pieds, et ça aide.

« Franchement, tout est inspirant chez Rudy Gobert »

Vous évoluez aux côtés d'un autre Français, sur le même poste, Rudy Gobert. Qu'est-ce qui est inspirant chez lui ?

Franchement, tout. Son hygiène de travail, sa manière de réussir à rester en bonne santé. Il fait vraiment attention à son corps. Il fait ce qu’il faut, notamment au niveau de l’alimentation. Il prend aussi le temps de bien s’échauffer et de faire des exercices spécifiques avant d’aller sur le terrain. C’est quelque chose que j’essaie d’apprendre de lui aussi. Il a vraiment ses routines, et j’essaie de m’en inspirer avant les matchs.

Et sur le terrain, on vous voit beaucoup communiquer...

En général, Rudy me donne surtout des conseils sur la manière de jouer, parce qu'il connaît forcément mieux les adversaires que moi. Du coup, il me donne des conseils sur les “big” d’en face, sur la manière de défendre, d'attaquer, sur la façon de jouer. Pour Sengun, il m’a dit de plus l’impacter physiquement.

« Quand un joueur comme lui dit des choses comme ça sur toi, ça fait plaisir »

Victor Wembanyama vous a prédit "un grand avenir en NBA", dans ses récentes déclarations après le match Spurs - Timberwolves du 31 octobre (défaite 121-111)...

Franchement, quand un joueur comme lui dit des choses comme ça sur toi, c'est sûr que ça fait plaisir. C’est incroyable d'avoir ce genre de compliments de la part d'un joueur comme lui.

Vous parlez-vous un peu en dehors des terrains ?

Même pas, franchement non. On se parle un peu après les matchs, mais sinon pas vraiment.

Peut-être bientôt en équipe de France ?

J'espère, c'est un de mes objectifs en tout cas. Jouer avec Rudy (Gobert) en équipe de France aussi, peut-être, ce serait beau. Oui, l'équipe de France est un objectif à court terme.

Joan Beringer a participé à l'EuroBasket U18 en 2024 (photo : FIBA)

Votre contrat avec les Wolves a été prolongé cette semaine jusqu’en 2028 (team option)...

Je suis très heureux et reconnaissant de la confiance qu'ils mettent en moi. C'est quelque chose qui fait plaisir et qui valorise le travail réalisé au quotidien, aux entraînements... Ça fait plaisir et franchement, je suis juste reconnaissant pour toutes les opportunités.

Pour terminer, comment un jeune homme de 19 ans s'est-il adapté à la vie américaine ? Appréciez-vous d'être ici ?

Ouais, clairement. C'est un peu le rêve américain. Ici, c'est vraiment incroyable et la vie, en tant que joueur aussi, c'est sûr que c'est différent. C'est quelque chose d'incroyable et je profite de chaque instant. Je suis reconnaissant d'être ici, grâce à Dieu. Juste content d'être ici !

Propos recueillis à Houston (Texas).