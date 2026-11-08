Accueil ELITE 2 ITW Kezza Giffa, de retour à Levallois : « On n'est pas ici juste pour le maintien »

ITW Kezza Giffa, de retour à Levallois : « On n'est pas ici juste pour le maintien »

Kezza Giffa réalise un début de saison remarqué en ELITE 2 avec les Metropolitans de Levallois. Après cinq années passées aux États-Unis, le meneur français a retrouvé son club de jeunesse, où il évolue désormais sous les ordres de son père, Sacha Giffa. Son parcours universitaire, sa progression offensive, la particularité de cette relation familiale et les ambitions d'un promu qui ne veut pas se contenter du maintien : il se confie longuement à BeBasket.