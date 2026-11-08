ITW Kezza Giffa, de retour à Levallois : « On n'est pas ici juste pour le maintien »
Kezza Giffa réalise un début de saison remarqué en ELITE 2 avec les Metropolitans de Levallois. Après cinq années passées aux États-Unis, le meneur français a retrouvé son club de jeunesse, où il évolue désormais sous les ordres de son père, Sacha Giffa. Son parcours universitaire, sa progression offensive, la particularité de cette relation familiale et les ambitions d'un promu qui ne veut pas se contenter du maintien : il se confie longuement à BeBasket.
Auteur de 18,9 points de moyenne après 9 rencontres d'Élite 2, Kezza Giffa figure parmi les meilleurs scoreurs du championnat.
Crédit photo : Cécile Thomas
Après cinq saisons de basket universitaire aux États-Unis, Kezza Giffa a choisi de revenir là où une partie de son histoire avait commencé. Passé par le centre de formation de Levallois, le meneur français a retrouvé les Metropolitans pour lancer sa carrière professionnelle en ELITE 2. Avec une particularité : il évolue désormais sous les ordres de son père, Sacha Giffa, figure historique du basket levalloisien.
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Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.