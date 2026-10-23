"Il revient". 486 jours après l'avoir laissée sur un titre de Champion de France, le "Roi de Paris" T.J. Shorts retrouve pour la première fois sa "seconde maison" : l'Adidas Aréna. Ses terres. Son royaume.

Vendredi 23 octobre, le Paris Basketball reçoit Valence pour le compte de la 7e journée d'EuroLeague. Une rencontre évidemment différente des autres, dans le calendrier chargé des deux formations. Car celle-ci permet le retour d'un joueur qui aura marqué le club de la capitale - et de tout le Championnat de France.

Si son passage ne restera pas comme l'un des plus longs - deux saisons -, Shorts aura tout de même eu le temps de réaliser une moisson de trophées complètement folle. Des trophées individuels évidemment ; mais aussi et surtout les premiers trophées de l'histoire du Paris Basketball. Leaders Cup, Coupe de France, EuroCup ; et pour finir Betclic ELITE : tout ou presque, est passé entre les mains du meneur américano-nord-macédonien, parti à l'été 2025 au sommet.

La suite n'a pas été tout rose, pour le "Roi" comme pour le royaume. Un calvaire au Panathinaïkos pour Shorts, une saison blanche pour Paris. Mais avant que les deux parties se retrouvent enfin, T.J. Shorts a le sourire, lorsqu'il accueille BeBasket à la sortie de l'entraînement valencien. Sous le soleil ibérique, le meneur reprend des couleurs, "un souffle d'air frais", comme il le qualifie avec sa joie de vivre et son sourire communicatifs. Le tarif moyen ? 17,3 points par match de Liga (en 21 minutes seulement) à 53,3% de réussite aux tirs, 2,5 rebonds et 4,8 passes décisives.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 29 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 17,3 #7 REB 2,5 #115 PD 4,8 #12

Avant que "le compétiteur ne prenne le dessus pendant le match", T.J. Shorts s'est livré en longueur et en exclusivité pour BeBasket sur ses retrouvailles "spéciales". Celles d'un héros adulé devenant pendant 40 minutes "l'ennemi" de tout un peuple.

« L'Adidas Aréna est devenue une seconde maison pour moi »

Pour la première fois depuis le soir de juin 2025 où il soulevait le trophée de champion de France, au terme d'une finale d'anthologie contre Monaco, T.J. Shorts II remet les pieds dans l'enceinte de la Porte de La Chapelle. L'émotion est palpable chez lui, mais le joueur tente de la retenir.

« Je me sens bien. Je suis en bonne santé, j'ai le bon rythme. Je suis simplement très excité à l'idée de poser à nouveau le pied dans l'Adidas Arena, de revoir plein de visages familiers, de revoir les bannières remportées pendant mon passage et de me remémorer tous les souvenirs bâtis durant mes deux ans ici. J'ai vraiment hâte de profiter de cette soirée, idéalement avec une victoire au bout. (sourire) » Ce serait bien la première fois qu'un succès de T.J. Shorts ne ravirait pas le public parisien…

486 jours se sont écoulés depuis le dernier match de T.J. Shorts à l'Adidas Aréna. Et quel match... crédit photo : Lilian Bordron

Car le temps d'une soirée, quarante minutes disons, Shorts laisse son statut d'idole absolue d'une salle de 8 000 spectateurs ; pour le statut de visiteur en tenue espagnole. Mais pour celui qui porte toujours le numéro 0 - souvenir amer d'une absence d'offres universitaires à sa sortie du lycée -, la ligne entre l'affectif et la compétition est clairement tracée.

« C'est vraiment bizarre. L'Adidas Aréna est un endroit qui m'est très familier ; c'est devenu une seconde maison pour moi. Alors y remettre les pieds en tant qu'« ennemi », entre guillemets, c'est sûr que c'est un peu spécial. Mais je sais que dès que le match aura démarré, le compétiteur en moi prendra le dessus et plus rien de tout cela ne comptera. En revanche, avant et après le match, ce n'est que de l'amour pour mon public à Paris. »

MVP de la compétition, T.J. Shorts avait offert à Paris le premier trophée de son histoire : la Leaders Cup 2024. Crédit photo : Lilian Bordron

Si le palmarès sportif donne le tournis — quatre titres collectifs et une razzia quasi systématique sur les titres de MVP de toutes les compétitions traversée —, Shorts insiste sur un tout autre aspect au moment d'évoquer son souvenir le plus marquant.

Car celui-ci continue de vivre, au-travers des relations humaines créées dans la capitale. « C'est la toute première chose qui me vient à l'esprit. J'ai rencontré tellement de personnes formidables, j'ai eu d'excellents coéquipiers, et aujourd'hui encore, je suis toujours ami avec beaucoup des gars de ces deux années-là. Je parle toujours aux entraîneurs qui m'encadraient… On avait vraiment créé des liens, de la camaraderie, une famille pendant deux ans. »

Un regard avisé sur Paris, et l'évolution de la Betclic ELITE

Ancien double MVP de Betclic ÉLITE (2024 et 2025), Shorts reste toujours très attentif au championnat qu'il a dominé pendant deux ans. Alors que le paysage français a été chamboulé — notamment avec la disparition de l'AS Monaco de la carte de la Betclic ÉLITE —, c'est la densité de la ligue qui l'impressionne désormais.

« Je regarde beaucoup la ligue française, surtout Paris parce que mes gars y jouent encore, mais c'est impressionnant de voir ce que la ligue française est devenue. J'ai toujours dit du plus grand bien du championnat de France, je pense que c'est l'un des meilleurs championnats d'Europe. De nouveaux cadors émergent : l'ASVEL tente de transformer son équipe, Paris est très fort, sans oublier des clubs comme Cholet, Le Mans, Nanterre… Des clubs qui se battent chaque soir en Champions League, en EuroCup ou en Betclic ÉLITE ! », salue-t-il.

Téléspectateur assidu du Paris Basketball - il avait d'ailleurs réagi au buzzer-beater de Nadir Hifi au Mans -, T.J. Shorts continue d'observer l'évolution du club qu'il a contribué à hisser au sommet. La victoire en Supercoupe au début de l'automne, et la compétitivité maintenue en EuroLeague, confirment à ses yeux la solidité de l'institution parisienne.

«Paris s'inscrit toujours dans une continuité, avec David Kahn pour tirer les ficelles et faire grandir le club en Europe. Ils font du super boulot, car il y a eu énormément de changements au cours des trois ou quatre dernières années, avec quasiment de nouvelles équipes chaque saison et de nouveaux staffs. Réussir malgré tout cela à continuer à gagner des trophées, à rester compétitifs en EuroLeague, et à avoir joué la finale du championnat de France l'an dernier, c'est remarquable ! »

Parmi ces visages familiers, un joueur occupe une place toute particulière dans le cœur du meneur : Nadir Hifi. Pendant deux ans, ils ont formé l'un des duos d'arrières les plus dévastateurs du basket français, voire européen. Alors aujourd'hui, il est forcément heureux de voir ce l'ampleur prise par son « petit frère ». « Il est devenu un joueur de basket tellement incroyable, ce qu'on savait tous qu'il deviendrait car il a sans doute l'une des meilleures éthiques de travail. Ce n'est absolument pas une surprise pour moi. Quand je vois ce que fait Nadir, je suis juste super heureux pour lui. Il sait que je serai toujours derrière lui. »

« Un mental d'acier » forgé au Panathinaïkos

Après le sacre de 2025 à Paris, T.J. Shorts avait fait le choix du Panathinaïkos, où la majorité des directeurs généraux d'EuroLeague s'accordait pour le désigner comme le plus gros coup du marché estival. Mais le rêve grec a très vite tourné au fiasco tactique et humain. Dans le jeu plus posé et stéréotypé d'Ergin Ataman, le feu-follet s'est retrouvé rapidement bridé. Puis éteint. Relégué au second plan, sa production s'était effondrée, sous les mots d'un Ataman se plaignant de « jouer à 4 contre 5 » quand Shorts était sur le parquet.

Après coup, Shorts ne cherche pas d'excuses. Il y voit plutôt l'épreuve de sa force mentale. « C'est désormais un chapitre clos. J'ai eu de nombreuses discussions avec moi-même, mon entourage, pour grandir dans des domaines où je ne pensais même pas cela possible. La principale leçon que j'ai tirée de la saison dernière concerne mon état d'esprit : si je me fixe un objectif, je peux tout surmonter, même les situations les plus difficiles. Lorsqu'on se trouve au plus bas, l'esprit est l'outil le plus puissant. Avoir un mental d'acier, et ne rien laisser vous affecter, quel que soit le bruit extérieur. »

Le retour du Roi au soleil de Valence

Après avoir « tiré des leçons d'humilité entre les sommets à Paris et le fond du trou » au Pana, Shorts se dit fier d'être « sorti de l'ornière. Je peux à nouveau rivaliser au plus haut niveau à Valence. »

Signé pour deux ans sur la péninsule ibérique, le meneur a retrouvé en Espagne un environnement taillé pour ses qualité. Le jeu mis en place par Pedro Martinez, repris en main par Xavi Albert cet été, ne manque d'ailleurs pas de lui rappeler « les préceptes du 'run and gun' de Tuomas Iisalo ».

T.J. Shorts (Panathinaikos Athens) - T.J. Shorts (Valencia Basket) · EuroLeague 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs T.J. Shorts T.J. Shorts MJ 43 6 PTS 8,1 15,8 REB 1,3 1,5 PD 2,9 5,7 IN 0,6 1 CO 0 0,2

Réaligné avec lui-même, l'Américano-Macédonien est épanoui de nouveau. « Je peux à nouveau être le T.J. Shorts que les gens connaissent et aiment. Vous me voyez sourire, parler, profiter de mes coéquipiers, de mes entraîneurs, des supporters… C'est dans ces conditions-là que je suis au sommet de mon jeu. L'an dernier, il y a eu beaucoup de moments où je ne m'amusais pas, ou plus du tout. Le sourire n'était pas là, la joie de jouer non plus… On l'oublie parfois à cause du niveau auquel on évolue, ou de l'argent qu'on gagne ; mais c'est mon moteur, mon mojo. »

Le « mojo » retrouvé, son sourire aussi, T.J. Shorts se prépare à savourer chaque seconde sur le parquet parisien. Avec l'envie que son histoire, en plus de son basket, puisse inspirer celles et ceux qui l'auront vue, écoutée, ou lue sur BeBasket.

« Mon message reste toujours le même : TMC. "The Marathon Continues" (le marathon continue). Je veux adresser un merci sincère aux supporters français, particulièrement ceux de Paris, mais aussi à tous les fans français qui aiment me voir jouer, qui m'ont soutenu ou envoyé des messages. Quand des jeunes me demandent des conseils ou me disent que mon jeu leur apporte de la joie, je sais que je remplis ma mission avec ce sport. Alors le marathon continue, et je vais continuer cette course jusqu'au bout. »