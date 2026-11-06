Sur les 17 joueurs français sous contrat cette saison, il est le 10e le plus utilisé. Avec 14 minutes de moyenne sur ses huit premiers matchs, Tidjane Salaün (2,05 m, 21 ans) peut compter sur un rôle stable en sortie de banc à Charlotte, même si son temps de jeu est inférieur à ses deux premières saisons. Son équipe reste cependant sur une série de 5 défaites consécutives, et la rechute de la blessure de leur meilleur shooteur Kon Knueppel ne va pas les aider. Le banc pourrait donc s’ouvrir petit à petit.

Première partie de son interview à retrouver ici :

« Être le back-up de Naz Reid : pour moi il n'y a pas d'autre solution »

Lors de son match à Washington, l’ailier-fort français a eu son plus faible temps de jeu jusque-là (9 minutes), alors qu’il a pourtant réussi ses deux tirs à 3-points. Malgré son excellent rendement dans ce secteur (39%, après une saison dernière à 43%) dû à un travail acharné, il ne monte pas dans la hiérarchie des Hornets. À notre micro après la rencontre dans la capitale, l’ex-choletais a mis en avant qu’il devait « gagner la confiance du coach » Charles Lee.

Il est pour l’instant le 10e joueur de la rotation. Avec un objectif précis : conforter son rôle de back-up attitré de la recrue star Naz Reid au poste 4. « Je dois m'imposer comme le backup de Naz cette année. Pour moi, il n’y a pas d’autre solution, c'est à moi d'être meilleur que les autres. Si je dois être plus que ça, je serai plus, mais il faut déjà s’assurer de ça. » Sa concurrence dans ce rôle sera celle de Grant Williams, blessé pour le moment.

Tidjane Salaün (Charlotte Hornets) - Tidjane Salaün (Charlotte Hornets) · NBA 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Tidjane Salaün Tidjane Salaün MJ 8 38 PTS 5,3 5,9 REB 3,4 4 PD 0,1 0,8 IN 0,6 0,4 CO 0,3 0,2

Progrès physiques et défensifs

Pour convaincre son coach de lui faire confiance, le petit frère de Janelle Salaün a axé son été sur la progression physique et défensive. « L’année dernière, j’étais à 225 pounds (= 102 kg), cette année je suis à 234/235 (= 106 kg). D’ailleurs il faut qu’ils actualisent ma fiche [rires]. Le fait d'avoir pris du poids — et que du muscle — et d'être plus athlétique me permet de devenir un meilleur défenseur. »

La défense reste la priorité pour tout jeune joueur athlétique, ce qu'il a bien compris. « Ça m'aide pour tenir les grands mais aussi les extérieurs, ce qui était une difficulté pour moi sur les déplacements latéraux. Maintenant je me sens parfaitement bien, je peux tenir tout le monde. »

Preuve de sa nouvelle polyvalence : sur les trois joueurs sur lesquels il a défendu le plus de temps sur ce début de saison, on compte un meneur (Ron Holland), un intérieur (Jalen Johnson) et un ailier (Ausar Thompson). Mais aussi des gros poissons comme Giannis Antetokounmpo ou Alex Sarr. « Ce que j'adore, c'est de le voir réclamer les missions défensives les plus difficiles. Il vient me voir et me dit : "Coach, mets-moi sur Giannis Antetokounmpo !" ou "Mets-moi sur Anthony Davis !" » avait apprécié son coach il y a quelques semaines.

Tidjane Salaün: Awesome individual defense pic.twitter.com/ibL92DE32r — Richie (@richierandall) 3 novembre 2026

Les Hornets abandonnent le projet ?

Si Salaün met tous les ingrédients pour réussir, tout ne dépend pas que de lui. La preuve, les Hornets ont décidé de décliner la 4e année de son contrat. Le n°6 de la Draft 2024 sera donc agent libre non-restreint l’été prochain, et libre de signer où il veut.

Pris comme un projet long-terme à l’époque, il semble que la franchise de Caroline du Nord n’ait plus envie de miser sur lui. Alors même que celui-ci affirmait à notre micro être heureux de voir que « franchement, on construit de belles choses » dans cette franchise.

À tout juste 21 ans, le natif de Paris a pourtant tout l’avenir devant lui. Reste à savoir où il se fera. D’ici là, son but est de « me faire plaisir dans mon basket, et de pouvoir défendre tout le monde » comme il nous l’a expliqué. « Beaucoup de travail a été fait cet été, je sais que ça va payer. On gravira les échelons petit à petit. » Que ce soit à Charlotte ou ailleurs.

Depuis Washington,