ITW Tidjane Salaün sur sa sœur Janelle : « Les Salaün, on a toujours été sous-estimés »

Le timing était presque idéal. La veille du Game 7 des finales WNBA entre Golden State et Atlanta, Tidjane Salaün (2,05 m, 21 ans) était de passage à Washington pour un match entre ses Hornets et les Wizards (gagné par ces derniers 95-79). La pression était encore totale, et on ne savait pas si les Valkyries allaient remporter ce titre historique le lendemain. Tidjane ne savait pas encore que sa sœur Janelle Salaün (1,88 m, 25 ans) allait devenir (avec Gabby Williams et Aminata Gueye) l’une des six seules joueuses françaises titrées dans l’histoire de la ligue américaine.

PROFIL JOUEUR Tidjane SALAÜN Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 21 ans (10/08/2005) Nationalités: Stats 2026-2027 / NBA PTS 5,3 #273 REB 3,2 #205 PD 0,2 #375

Ce qui ne l’a pas empêché de parler avec fierté de la saison de sa grande sœur (de 4 ans son aînée) — lauréate du trophée de Sixième joueuse de l’année — avec une dose d’amertume concernant son temps de jeu en finale (6 minutes de moyenne). Car elle était le sujet de cette interview pour BeBasket, réalisée en deux parties dans les coursives de la Capital One Arena. Tidjane Salaün, avec son franc-parler habituel, s’est exprimé avec le sourire sur cette relation fusionnelle qui l’unit à sa sœur Janelle, et l’amène à la défendre en toutes circonstances.

Tidjane Salaün pendant cette interview

Tidjane, c'est le moment parfait pour parler de ta sœur Janelle, vu qu'on est entre le Game 6 et le Game 7 de ces finales WNBA. Est-ce que tu arrives à regarder les matchs ?

Oui bien sûr, j'y arrive toujours. Par exemple hier [jeudi, ndlr] c'était à 12h30, donc les matchs ça va, j'arrive à les regarder. Il n'y a pas de problème pour ça.

« Ça la boycotte un peu, c’est dommage » Tidjane Salaün sur sa sœur Janelle

Est-ce que tu arrives à avoir le ressenti de Janelle, comment elle se sent dans ces finales, ou alors elle est dans sa bulle ?

Bien sûr j'ai son ressenti. On parle beaucoup, on est assez proches. Mais le fait qu'elle ne joue pas, c'est une autre histoire, ça vient d'eux [des Golden State Valkyries]. On sait très bien ce qu'elle vaut et ce qu'elle a fait cette année. Elle est passée de titulaire à remplaçante, mais elle a quand même gagné le trophée de Sixth Woman of the Year. Ça veut tout dire de son potentiel et du fait que c'est une joueuse majeure. Après, son utilisation sur le terrain, c'est leur choix. De ce qu’elle me dit, il n'y a aucun problème sur le plan du basket, mental ou physique. C'est juste l'équipe qui ne veut pas la faire jouer. Ça la boycotte un peu, c’est dommage.

PROFIL JOUEUR Janelle SALAÜN Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 188 cm Âge: 25 ans (05/09/2001) Nationalités: Stats 2026-2027 / WNBA PTS 11 #57 REB 3,4 #69 PD 1 #144

En tout cas, ça te fait quoi de la voir en finale WNBA ?

Ça me fait super plaisir. Elle est en finale avant moi, ça reste bien pour elle. Je suis un petit peu jaloux [sourire]. Forcément, c'est toujours bien d'être en finale. Après nous on essaie de construire ici [avec Charlotte] pour aller chercher les playoffs déjà. J'ai quand même réussi à avoir un titre en G-League l'année dernière. Après, ce n'est pas mon seul objectif. J’aime gagner, mais ici on essaye de construire. En tout cas pour ma sœur, c'est très bien tout ce qu’elle a déjà accompli.

Ce trophée de Six Woman of the Year, c’est toi qui lui a annoncé officiellement. Comment ça s’est fait, tu as dû garder le secret ?

Franchement on ne va pas se le cacher, elle le savait déjà avant [sourire]. Elle avait déjà reçu celui décerné par les journalistes [de l’Associated Press], donc elle s’en doutait. Et puis moi je suis quelqu’un qui n'arrive pas à garder les surprises, du coup je l'avais spoilée la veille [rires]. Je lui ai dit un jour avant, pour éviter que ce soit gênant. Donc c'était drôle quand même.

The @WNBA’s first-ever UNANIMOUS Sixth Player of the Year. 🤩



Single-season WNBA record-holder by a reserve player for total points (509), threes (93), and threes per game (2.3).



Ja’llready know we had to ring up the fam for this one. pic.twitter.com/pYomUNSlSJ — Golden State Valkyries (@valkyries) 4 octobre 2026

Quelle fierté as-tu ressentie en apprenant qu’elle l’avait remporté ? C'est le premier trophée individuel pour une Française dans l’histoire de la WNBA…

Ah ouais ? Ah putain… [rires]. C'est une fierté absolue que j’ai pour elle. Franchement, c’est trop fort. Comme j’ai dit, ce n'est pas une saison qui s'est passée comme prévu. Après, c'est un business, il peut y avoir des choix assez bizarres. Mais elle est restée droite dans ses baskets. Malgré que son rôle ait été réduit après une bonne première année, elle est restée solide. Ça a été très dur mentalement, mais elle a continué à bosser.

Ce trophée montre sa détermination et “l'esprit des Salaün”, de là où on vient. On a toujours été sous-estimés, dans la galère. Et elle montre le chemin, comme elle l’a toujours fait. Je m’en sers d'exemple et d'inspiration. Ce qu’elle fait est très fort, mais je sais qu’elle va faire encore mieux à l’avenir. D'autres succès viendront avec l'équipe de France, en WNBA tout comme en Europe.

Est-ce qu'elle t'inspire à faire comme elle, voire à la dépasser ? Es-tu dans cette mentalité ?

Quand on parle de trophées et d’accomplissements, c'est sûr que je veux faire mieux qu'elle. Après au niveau basket, si on fait un 1-contre-1, il n’y a pas débat mais bon… [rires]. Non mais forcément je veux faire mieux, c'est le but de la compétition dans le basket. Elle m'inspire. S’il faut que je gagne le 6th Man of the Year ou le MIP, ça serait incroyable. Tout partira du travail et de la confiance. Je sais que j'irai chercher ces accomplissements à ma manière.

Janelle et Tidjane Salaün, ensemble en 2024 (photo : Instagram @tidjane.sln)

Elle t'a toujours inspiré depuis ton enfance ?

Bien sûr. Avant, j’étais quelqu’un qui ne voulait jamais faire de travail supplémentaire. J’ai changé sur ça. De 10 à 14 ans, je n’étais pas à fond dans le basket, franchement je m’en foutais. J’étais jeune, je jouais juste pour le plaisir. Je ne connaissais même pas la NBA ni la Pro A [rires]. C'est grâce à elle que j'ai changé. Elle a toujours dit qu’elle voulait aller en WNBA, en équipe de France. Elle a toujours eu ces objectifs, et elle travaillait pour.

Et moi j’ai compris ça vers 15 ans quand je suis entré au Pôle [Espoirs Île de France, en 2019]. Des gens m’ont dit que j’avais le talent pour le faire, et qu’il fallait juste travailler. Mais elle, wow [il souffle]. Elle a inspiré tout le monde dans la famille, même si nos parents ont aussi été très présents. Ma sœur a toujours galéré, mais elle a toujours travaillé. C'est la plus grande travailleuse de sa génération, de son équipe, de tout le monde. Et de loin. Je peux le garantir.

« C'est la plus grande travailleuse de sa génération » Tidjane Salaün

Tu as un pronostic pour le Game 7 demain ?

J'espère une victoire, pour qu'elle puisse partir l'esprit tranquille et enchaîner sur sa saison en Europe. J’espère qu’elles vont gagner, parce que si elle n’a pas joué pour rien, franchement… Ça serait dommage pour sa saison. Je lui souhaite plein de réussite. Si elle doit jouer, je sais qu’elle fera le boulot. Sinon tant pis, tu prends le trophée et tu pars, c’est tout.

Un message pour Janelle ?

Reste forte et bon courage pour la suite. De toute façon je la vois juste après, elle vient à Charlotte après les finales [sourire]. Ça va faire plaisir.

Depuis Washington DC,