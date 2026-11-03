ITW Vincent Pourchot tire sa révérence : « On me disait qu'avec mes 2,22 mètres, je ne jouerais pas au-delà de 25 ans »

Après 18 ans de carrière professionnelle - essentiellement vécue sur les parquets de Pro B, NM1, NM2 et NM3 -, Vincent Pourchot tourne une page importante. Une page qui aura occupé et rythmé son quotidien pendant plus de la moitié de sa vie.

PROFIL JOUEUR Vincent POURCHOT Poste(s): Pivot Taille: 222 cm Âge: 34 ans (27/07/1992) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 12,3 #56 REB 6 #24 PD 1,5 #186

A l'approche de ses 35 printemps, l'intérieur star des réseaux sociaux entame l'après. L'après-carrière professionnelle. Un tournant qu'il annonce en exclusivité chez BeBasket.

Mais le Messin de 2,22 mètres ne stoppe toutefois pas tout du jour au lendemain. Il évoque son "dernier challenge" dans nos colonnes !

BeBasket : Vincent, un an s'est écoulé depuis notre dernier entretien. L'occasion de faire le point, car il semblerait que beaucoup de choses ont changé et ne se sont pas passées comme prévu…

Vincent Pourchot : J'ai passé une année basket et un été très compliqués, tant sur le niveau sportif que concernant mon avenir. Encore une fois… Pour faire simple, les engagements prévus par le club de Nilvange [il avait signé 3 ans en 2025 avec un projet de reconversion, ndlr.] n'ont pas du tout été respectés. Ni vis-à-vis de moi, ni vis-à-vis de l'équipe, qui est entièrement partie cet été. Si bien que le club a déjà dû déclarer forfait par deux fois cette saison…

Ça fait deux ans que je prends des coups sur le moral. Plus que jamais, cet été m'a donné envie d'arrêter totalement le basket. Je me suis dit : "C'est la fois de trop, j'arrête tout, je me casse et je vais travailler."

L'histoire d'un "grand un peu bizarre" qui aura "fermé les bouches"

Et finalement, vous n'avez pas raccroché totalement…

Non ! Mes proches m'en ont dissuadé, de ne pas lâcher 18 ans de carrière comme ça. Aujourd'hui, je veux me lancer un dernier challenge : voir si je suis capable de rester un bon joueur de basket tout en travaillant.

J'ai repensé à un club qui m'avait contacté à l'été 2025, Longwy, pour mener à bien ce dernier défi. Et jouer à un niveau compétitif tout en n'étant pas "professionnel" au sens propre du terme. Le don de soi est toujours là.

Peut-on donc annoncer aujourd'hui la fin de votre carrière professionnelle ?

Oui, c'est officiellement la fin de ma carrière pro.

Je me suis fait à l'idée depuis septembre. Avant cela, j'étais très angoissé à l'idée de dire au revoir à tout ça : les déplacements, les matchs, la lumière, la reconnaissance… Peur de devenir "plus rien" du jour au lendemain.

Aujourd'hui, c'est très excitant. Quand je regarde ce que j'ai réalisé, je suis content d'avoir écrit ma propre histoire. Je suis le dernier très grand pivot français à jouer à l'ancienne, comme à l'époque de Frédéric Weis. Malgré les étiquettes du "grand un peu bizarre qui court de façon atypique", j'ai fermé des bouches et je suis encore sur le terrain à presque 35 ans.

Que retenez-vous de cette carrière, longue de 18 années ?

Les débuts déjà, avec les médailles d'argent en sélection de jeunes, puis ce record en Espoirs. Record qui tient toujours : mes 62 d'évaluation au SLUC Nancy ! J'avais même fait les titres de L'Equipe Magazine à l'époque (rire).

Vincent Pourchot sous le maillot du SLUC. Document remis

Puis il y a la montée en NM1 avec mon club de cœur, Metz. J'avais quitté la Pro B pour revenir près de ma famille, suite au décès de mon père, atteint par la maladie d'Alzheimer. Le speaker m'avait invité à monter sur la table de marque, devant les tribunes et m'avait dit : "Vincent, tu es l'enfant du pays, c'est toi qui fais le clapping !" devant 2 000 personnes. Un moment magique.

Vincent Pourchot a connu la montée en NM1 avec Metz, son "club de cœur". Document remis

Et puis il y a aussi eu les finales de play-offs à Lorient, avec 5 joueurs de moins de 23 ans. C'est là où j'ai travaillé avec le seul coach qui m'avait fait entièrement confiance : Philippe Maucourant. On est encore en contact aujourd'hui, alors qu'il exerce à Orchies. Je ne le remercierai jamais assez, c'est lui qui m'a vraiment fait briller en NM1.

La suite à Longwy, "un club sincère"

Parlons de la suite désormais, à Longwy, qui reste un club historique de Meurthe-et-Moselle. Avec notamment trois titres de champion de France en NM3 et NM2 !

Je voulais un club familial, sincère, qui ne vend pas de rêve certes ; mais qui ne met pas le club en péril financièrement. Je veux simplement retrouver le plaisir de jouer après deux ans de rancœur.

Jouer à Longwy en NM3, tout en travaillant au Luxembourg, permet une transition plus douce. Je suis quelqu'un de "tout ou rien", donc ce projet m'évite d'avoir d'immenses regrets ou de changements trop brusques. J'ai déjà quelques pistes professionnelles, dans deux domaines qui me plaisent : le marketing digital, et la sécurité.

Et une fois les baskets complètement raccrochées ? Doit-on s'attendre à vous voir sur des bords de terrain ?

Transmettre, c'est super. Cet été, avec mon pote Romain Dardaine [joueur à Fougères en NM1, ndlr.], on a organisé notre premier camp de basket à Metz. C'était génial mais très épuisant. Les camps d'été seront sans doute renouvelés, mais une fois ma carrière finie, je veux découvrir d'autres univers.

J'ai deux pistes. D'abord le cinéma, c'est mon rêve numéro 1 ! En six ans de présence sur les réseaux sociaux, j'ai déjà eu plusieurs opportunités, empêchées par le basket professionnel. Mais j'ai pu faire de la figuration sur Fort Boyard par exemple. A Longwy, il n'y a plus de clause, ils me laissent une totale liberté pour des tournages.

Et puis je veux troquer la balle orange pour la balle de pétanque ! Je veux m'inscrire dans un club autour de Metz, garder un esprit de compétition dans une activité que j'adore pratiquer l'été (rire).

Un dernier mot pour conclure ?

Des remerciements ! A mes agents d'abord, qui m'accompagnent depuis le début à Nancy, et qui m'ont toujours soutenu. Mes proches évidemment, sans qui ne serai pas resté aussi longtemps à haut niveau.

Et puis un message de résilience, ne pas abandonner. Non pas pour inspirer mais dire que faire carrière est possible, que différents chemins existent.

Quand j'étais gamin, on me disait qu'avec mes 2m22 et mon gabarit, je n'irais pas au-delà de 25 ans. J'ai eu une seule grave blessure, les ligaments, à 29 ans. Toute ma carrière a été de prouver, de me battre et de fermer des bouches. À bientôt 35 ans, je suis toujours debout, fier, et heureux du chemin parcouru !