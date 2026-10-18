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ITW Yohan Choupas, en Allemagne : « Pour m'épanouir, j'ai besoin de m'amuser un peu plus »

Après deux saisons à l’Élan Chalon, Yohan Choupas a choisi de rejoindre les NINERS Chemnitz, en Allemagne, pour franchir un nouveau cap dans sa carrière. Mais alors qu’il espérait retrouver davantage de responsabilités offensives, l’arrière franco-allemand de 26 ans a été stoppé par une blessure au genou nécessitant une opération. Pour BeBasket, il revient sur ce contretemps, les raisons de son départ de Betclic ÉLITE, son nouveau rôle sous Rodrigo Pastore et ses ambitions, avec l’EuroLeague en ligne de mire.
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Résumé
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ITW Yohan Choupas, en Allemagne : « Pour m'épanouir, j'ai besoin de m'amuser un peu plus »
Yohan Choupas sous ses nouvelles couleurs des NINERS Chemnitz, qu’il a rejoints cet été après deux saisons à l’Élan Chalon. Cette conversation vous a-t-elle été utile jusqu’à présent ?
Crédit photo : Ulf Duda

Après deux saisons sous les couleurs de l’Élan Chalon, Yohan Choupas a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant les NINERS Chemnitz, engagés en Bundesliga et en EuroCup. Grâce à sa double nationalité franco-allemande, l'arrière bénéficie du statut de joueur local, mais c'est surtout la perspective de retrouver davantage de responsabilités offensives qui l'a convaincu de franchir le Rhin. Une nouvelle aventure malheureusement freinée par une opération du genou. Pour BeBasket, il évoque cette blessure, son départ de Chalon, ses ambitions en Allemagne et son envie de montrer une autre facette de son jeu.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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