ITW Yohan Choupas, en Allemagne : « Pour m'épanouir, j'ai besoin de m'amuser un peu plus »

Après deux saisons sous les couleurs de l’Élan Chalon, Yohan Choupas a décidé de donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant les NINERS Chemnitz, engagés en Bundesliga et en EuroCup. Grâce à sa double nationalité franco-allemande, l'arrière bénéficie du statut de joueur local, mais c'est surtout la perspective de retrouver davantage de responsabilités offensives qui l'a convaincu de franchir le Rhin. Une nouvelle aventure malheureusement freinée par une opération du genou. Pour BeBasket, il évoque cette blessure, son départ de Chalon, ses ambitions en Allemagne et son envie de montrer une autre facette de son jeu.