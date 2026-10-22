Ivan Février brille, Lietkabelis signe le meilleur départ européen de son histoire

Ivan Février poursuit ses bonnes performances sous les couleurs de Lietkabelis Panevėžys. Mardi 20 octobre, l'ailier-fort français a largement contribué à la victoire de son équipe sur le parquet du Balkan Botevgrad (57-64), lors de la quatrième journée d'EuroCup.

Ivan Février, principal atout offensif de Lietkabelis

En 26 minutes de jeu, l'ancien joueur de Vichy et du Portel a inscrit 17 points à 6/12 aux tirs, dont 1/5 à 3-points, en ajoutant 8 rebonds, dont 4 offensifs et 2 interceptions pour 20 d'évaluation. Il a terminé meilleur marqueur et évaluation de la formation lituanienne.

Dans une rencontre particulièrement fermée, Lietkabelis a pris les commandes dès le premier quart-temps (10-13), avant de rejoindre les vestiaires avec huit longueurs d'avance (25-33). Malgré le retour des Bulgares après la pause, les joueurs de Nenad Canak ont conservé leur avantage pour s'imposer de sept points.

Un départ historique pour le club lituanien

Au-delà de la performance individuelle du Français, cette victoire permet à Lietkabelis de signer le meilleur début de campagne européenne de son histoire.

Avec trois victoires en quatre journées, le club de Panevėžys affiche un bilan de 3-1. Après avoir dominé Bosna Sarajevo (75-72) lors de la première journée, puis perdu à Rome (92-87), les Lituaniens ont enchaîné deux succès contre le PAOK Salonique (95-86) et le Balkan Botevgrad (64-57).

Ce troisième succès leur permet également de rejoindre le club turc de Bahçeşehir au nombre de victoires en tête dans le groupe D.

Une nouvelle prestation solide après son retour de blessure

Arrivé en Lituanie cet été, Ivan Février avait connu un premier contretemps physique dès le mois de septembre. Annoncé indisponible pendant deux semaines, il avait finalement repris la compétition dès le 30 septembre, à l'occasion du succès contre Bosna Sarajevo.

Pour son retour sur la scène européenne, il avait déjà inscrit 17 points et capté 9 rebonds. Deux semaines plus tard, le Français retrouve donc exactement le même total de points, avec une nouvelle prestation intéressante au rebond.

Entre-temps, il avait également réalisé une performance remarquée en championnat lituanien face à Jonava, avec 17 points et un parfait 4/4 derrière la ligne à 3-points, malgré la défaite de son équipe (65-71).

Ivan Février (Lietkabelis Panevezys) - Ivan Février (Lietkabelis Panevezys) · Betsafe LKL 2026-2027 Comparaison statistique entre deux joueurs Ivan Février Ivan Février MJ 5 4 PTS 11,4 15,3 REB 3 5,5 PD 1,2 0,5 IN 1 0,5 CO 0,2 0

Avec ses trois prestations à 17 points dans deux compétitions différentes depuis le 30 septembre, l'ancien joueur de Betclic ELITE confirme sa capacité à apporter des solutions offensives à Lietkabelis. Il réalise un aussi bon début de saison aussi bien en championnat que sur la scène européenne.

Le club lituanien retrouvera l'EuroCup mardi 27 octobre avec la réception du ratiopharm Ulm et de sa colonie de joueurs français, pour tenter de prolonger ce début de parcours européen historique.