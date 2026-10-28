« J'ai beaucoup appris sur moi-même » : Jayson Tatum revient sur sa rupture du tendon d'Achille

Jayson Tatum ne verra plus jamais le basket de la même manière. Après avoir conduit les Celtics au titre NBA en 2024, l'ailier a vu sa carrière basculer lors de sa rupture du tendon d'Achille au Madison Square Garden en mai 2025. Désormais, JT mesure pleinement la chance qu'il a de fouler les parquets de la grande ligue.

HAVE YOURSELF A NIGHT, JAYSON TATUM!



☘️ 40 PTS

☘️ 8 AST

☘️ 5 REB

☘️ 1 @TISSOT BUZZER-BEATER IN OT



Tonight marks his 7th career game-winning shot with under 3 seconds remaining... that's the most since the start of the 2019-20 NBA season! pic.twitter.com/I0du5uQhvS — NBA (@NBA) 28 octobre 2026

« Quand on perd quelque chose, on l'apprécie davantage. Je n'ai donc pas abordé cette saison avec l'intention de prouver quoi que ce soit », a expliqué le leader de Boston après la victoire de son équipe contre les Nets (125-124), conclue par son tir au buzzer.

La blessure a d'abord été difficile à accepter pour Jayson Tatum, qui avait le sentiment d'avoir toujours fait les choses correctement. Durant l'été 2025, il a néanmoins suivi un programme de rééducation intensif à Boston, accompagné notamment de Nick Sang, préparateur physique et kinésithérapeute des C's.

Une force mentale impressionnante pendant sa rééducation

Son ami et ancien coéquipier Javonte Green a été marqué par son état d'esprit lors de sa convalescence. « J'ai été très impressionné. Le revoir l'été suivant, après sa blessure, vous savez, avec sa botte orthopédique, et constater son optimisme, m'a convaincu. Je savais que sa convalescence serait formidable », a-t-il confié à Hardwood Houdini.

« Je n'ai pas été surpris par sa capacité à revenir et à rebondir, mais surtout par sa force mentale. J'étais donc encore plus heureux pour lui. »

Jayson Tatum Poste : Ailier

Taille : 203 cm

Âge : 28 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Boston Celtics Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 28,0 #6 REB 6,3 #68 PD 8,0 #7

Cette épreuve semble aussi avoir fait évoluer son approche du jeu. Paul George, lui aussi confronté à une lourde blessure en août 2014, a remarqué ce changement. « Quand on revient sur le terrain, on voit le jeu différemment », a expliqué l'ancien joueur des Clippers.

« On voit un Jayson Tatum plus mature », Paul George

« Ce que je vois, c'est une maturité. On voit un JT plus mature. Il fait les bons choix. Non seulement il marque, et avec une grande efficacité, mais il fait les bons choix, il fait des passes décisives et il implique ses coéquipiers. »

Face à Brooklyn, Big Deuce a confirmé cette impression avec 40 points à 10 sur 20 au tir, huit passes décisives et cinq rebonds en plus de 42 minutes, sans perdre un ballon. De plus, son panier décisif au buzzer a offert la victoire à Boston.

Paul George on Jayson Tatum: “I’ve been in his position, being out from an injury. You come back to the game, you see the game differently.



“I’ve been saying this, from what I see is a maturity. You see a mature JT out there. Makes the right plays. Not only is he scoring and… https://t.co/nT2wRj71jD pic.twitter.com/QRAdGwsI8B — Bobby Krivitsky (@BobbyKrivitsky) 28 octobre 2026

« J'ai beaucoup appris sur moi-même », Jayson Tatum

Pour l'ailier, cette blessure a profondément changé sa vision de la vie et de sa carrière. « Après avoir vécu un traumatisme pareil, on n'est plus jamais le même. J'ai traversé une épreuve qui a bouleversé ma carrière et ma vie pendant un temps », a déclaré Jayson Tatum.

Le sextuple All-Star retient toutefois les enseignements de cette période. « J'ai beaucoup appris sur moi-même », a-t-il résumé. « En tant que joueur et en tant que personne, on devient différent, et c'est normal ». Une nouvelle approche qui accompagne déjà son retour au premier plan avec Boston, leader de la Conférence Est.