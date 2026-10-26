Lancé dans le grand bain en EuroLeague sur le parquet du Real Madrid le 15 octobre dernier, Lorenz Sanz a franchi un cap de plus dans sa jeune carrière. Dix jours plus tard, le meneur-arrière de la génération 2009 a disputé son tout premier match de Betclic ELITE, à 17 ans, 1 mois et 1 jour, ce dimanche contre le SLUC Nancy (78-74).

Un court succès dans lequel le jeune homme a réellement contribué en étant propulsé sur le parquet de l’Astroballe au cœur du deuxième quart-temps, à 5’19 de la pause, lorsque Marc-Owen Fodzo Dada a été rappelé sur le banc après sa troisième faute (32-27, 15e).

« Il défend très bien et il n’a pas peur »

Malgré une glissade entraînant une perte de balle dès sa première remontée, le jeune numéro 7 a rapidement réagi en inscrivant deux paniers, le premier en héritant d’un rebond offensif et remontant au cercle avant le contre illégal de Mohammad Amini, le second en créant son propre tir sur un step back plein de sang froid sur le museau de Kévin Marsillon-Noléo. A une minute de la mi-temps, il a ensuite décalé assez justement Jae Crowder dans le corner pour un 3-points ouvert.

Quelques flashs qui ont engagé Tony Parker à le remettre dans le cinq de départ de la deuxième mi-temps, pour un passage un peu moins tranchant. Au final, le meneur de jeu termine son premier match de Betclic ELITE avec une feuille de stats louable de 4 points à 2/4 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 ballons perdus pour 3 d’évaluation en 8 minutes et 43 secondes sur le parquet.

ASVEL 78 - 74 Nancy · Betclic ELITE · 25/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD ASVEL Bodian Massa 6 6 0 Tremont Waters 6 0 6 Patty Mills 8 1 2 Joel Bolomboy 4 4 0 Yves Pons 11 5 1 Nate Sestina 0 1 0 Marc-Owen Fodzo Dada 8 1 2 Edwin Jackson 1 0 0 Jae Crowder 10 2 5 Both Gach 9 8 0 Lorenz Sanz 4 2 1 Hugo Besson 11 3 3 Nancy Marcus Hammond 5 0 2 Mohammad Amini 10 7 2 Isaiah Cozart 2 5 0 Carlos Marshall Jr. 21 5 5 Abdoul Ali Ba 0 0 0 Brice Eyaga 3 4 1 Kany N'Kouka 0 0 0 Stéphane Gombauld 10 4 0 Enzo Goudou-Sinha 6 0 2 Michael Weathers 7 3 3 Kevin Marsillon-Noléo 10 4 1

« Il a saisi sa chance quand on a eu des problèmes de fautes. Il a apporté des minutes précieuses, il a bien géré la fin du deuxième quart-temps. C’est pour ça que je l’ai relancé en deuxième mi-temps. J’ai entièrement confiance en Lorenz, il a fait un super été avec moi en équipe de France U17. C’est quelqu’un qui défend très bien et il n’a pas peur », a apprécié son coach Tony Parker, qui l’a fait venir à Villeurbanne cet été.

Un cas de figure qui pourrait se reproduire régulièrement en Betclic ELITE lorsque le quota de JFL n’est pas atteint, notamment en attendant les retours de blessure de Juhann Begarin et Mathis Dossou-Yovo.

Déjà un doublé chez les Espoirs et une participation à la Coupe du monde U17

Ces premières apparitions en pro viennent récompenser des derniers mois où le natif de Troyes s’est mis en valeur à plusieurs reprises. Au printemps dernier, il avait été l'un des visages de la JDA Dijon en soulevant le titre de Coupe de France U18, sur le parquet de l'Accor Arena à Bercy. Le club bourguignon avait ensuite réalisé le doublé au Trophée du Futur.

Des performances qui lui avaient ouvert la voie avec les Bleuets, avec lesquels il a pris part à la Coupe du monde U17 en Turquie, sous les ordres d’un certain… Tony Parker. Un Mondial abordé avec un esprit revanchard par toute sa génération, désireuse de faire oublier la frustration vécue l'été précédent à l'Euro. Frustration il y a eu, contre la Turquie. Mais Tony Parker l'a en quelque sorte emmené dans ses valises avec l'ASVEL.

Lorenz Sanz Poste : Meneur

Taille : 186 cm

Âge : 17 ans

Nationalité : France

Club : Espoirs ASVEL Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 13,6 #26 REB 4,2 #64 PD 5,4 #7

Et c'est donc sous le maillot du centre de formation villeurbannais que Lorenz Sanz évolue depuis la rentrée, et réalise un début de saison honorable en compilant 13,6 points à 37,7 % aux tirs (et 92,3 % aux lancers), 4,2 rebonds et 5,4 passes décisives pour 14,6 d’évaluation en 30 minutes de moyenne sur ses 5 premières sorties (4 victoires, 1 défaite) en Espoirs ELITE. Chez les U21 ou chez les pros, à lui d'écrire la suite de l'histoire.

À Villeurbanne.