Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

« J’ai entièrement confiance en lui » : Tony Parker valide Lorenz Sanz, auteur de ses premiers points chez les pros

Ce dimanche 25 octobre 2026, Tony Parker a lancé l’espoir Lorenz Sanz, 17 ans, pour la première fois en Betclic ELITE. Contre Nancy, le meneur-arrière de la génération 2009 a saisi sa chance en inscrivant ses premiers points chez les professionnels (4 points, 2 rebonds, 1 passe décisive en 9 minutes).
|
Résumé
Écouter
« J’ai entièrement confiance en lui » : Tony Parker valide Lorenz Sanz, auteur de ses premiers points chez les pros
4 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en moins de 9 minutes sur le parquet : une première entrée en Betclic ELITE réussie pour Lorenz Sanz avec l'ASVEL.
Crédit photo : Infinity Nine Media
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Lancé dans le grand bain en EuroLeague sur le parquet du Real Madrid le 15 octobre dernier, Lorenz Sanz a franchi un cap de plus dans sa jeune carrière. Dix jours plus tard, le meneur-arrière de la génération 2009 a disputé son tout premier match de Betclic ELITE, à 17 ans, 1 mois et 1 jour, ce dimanche contre le SLUC Nancy (78-74).

LIRE AUSSI

Un court succès dans lequel le jeune homme a réellement contribué en étant propulsé sur le parquet de l’Astroballe au cœur du deuxième quart-temps, à 5’19 de la pause, lorsque Marc-Owen Fodzo Dada a été rappelé sur le banc après sa troisième faute (32-27, 15e). 

« Il défend très bien et il n’a pas peur »

Malgré une glissade entraînant une perte de balle dès sa première remontée, le jeune numéro 7 a rapidement réagi en inscrivant deux paniers, le premier en héritant d’un rebond offensif et remontant au cercle avant le contre illégal de Mohammad Amini, le second en créant son propre tir sur un step back plein de sang froid sur le museau de Kévin Marsillon-Noléo. A une minute de la mi-temps, il a ensuite décalé assez justement Jae Crowder dans le corner pour un 3-points ouvert.

LIRE AUSSI

Quelques flashs qui ont engagé Tony Parker à le remettre dans le cinq de départ de la deuxième mi-temps, pour un passage un peu moins tranchant. Au final, le meneur de jeu termine son premier match de Betclic ELITE avec une feuille de stats louable de 4 points à 2/4 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 2 ballons perdus pour 3 d’évaluation en 8 minutes et 43 secondes sur le parquet.

ASVEL 78 - 74 Nancy · Betclic ELITE · 25/10/2026

MatchPTSREBPD
ASVELBodian Massa660
Tremont Waters606
Patty Mills812
Joel Bolomboy440
Yves Pons1151
Nate Sestina010
Marc-Owen Fodzo Dada812
Edwin Jackson100
Jae Crowder1025
Both Gach980
Lorenz Sanz421
Hugo Besson1133
NancyMarcus Hammond502
Mohammad Amini1072
Isaiah Cozart250
Carlos Marshall Jr.2155
Abdoul Ali Ba000
Brice Eyaga341
Kany N'Kouka000
Stéphane Gombauld1040
Enzo Goudou-Sinha602
Michael Weathers733
Kevin Marsillon-Noléo1041

« Il a saisi sa chance quand on a eu des problèmes de fautes. Il a apporté des minutes précieuses, il a bien géré la fin du deuxième quart-temps. C’est pour ça que je l’ai relancé en deuxième mi-temps. J’ai entièrement confiance en Lorenz, il a fait un super été avec moi en équipe de France U17. C’est quelqu’un qui défend très bien et il n’a pas peur », a apprécié son coach Tony Parker, qui l’a fait venir à Villeurbanne cet été. 

Un cas de figure qui pourrait se reproduire régulièrement en Betclic ELITE lorsque le quota de JFL n’est pas atteint, notamment en attendant les retours de blessure de Juhann Begarin et Mathis Dossou-Yovo.

Déjà un doublé chez les Espoirs et une participation à la Coupe du monde U17

Ces premières apparitions en pro viennent récompenser des derniers mois où le natif de Troyes s’est mis en valeur à plusieurs reprises. Au printemps dernier, il avait été l'un des visages de la JDA Dijon en soulevant le titre de Coupe de France U18, sur le parquet de l'Accor Arena à Bercy. Le club bourguignon avait ensuite réalisé le doublé au Trophée du Futur.

Des performances qui lui avaient ouvert la voie avec les Bleuets, avec lesquels il a pris part à la Coupe du monde U17 en Turquie, sous les ordres d’un certain… Tony Parker. Un Mondial abordé avec un esprit revanchard par toute sa génération, désireuse de faire oublier la frustration vécue l'été précédent à l'Euro. Frustration il y a eu, contre la Turquie. Mais Tony Parker l'a en quelque sorte emmené dans ses valises avec l'ASVEL.

Lorenz Sanz

  • Poste : Meneur
  • Taille : 186 cm
  • Âge : 17 ans
  • Nationalité : France
  • Club : Espoirs ASVEL

Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE

PTS13,6#26
REB4,2#64
PD5,4#7

Et c'est donc sous le maillot du centre de formation villeurbannais que Lorenz Sanz évolue depuis la rentrée, et réalise un début de saison honorable en compilant 13,6 points à 37,7 % aux tirs (et 92,3 % aux lancers), 4,2 rebonds et 5,4 passes décisives pour 14,6 d’évaluation en 30 minutes de moyenne sur ses 5 premières sorties (4 victoires, 1 défaite) en Espoirs ELITE. Chez les U21 ou chez les pros, à lui d'écrire la suite de l'histoire.

À Villeurbanne.

Cet article vous a plu ?

Faites-le lire à vos amis.

FacebookX

Suivez BeBasket

ASVEL
ASVEL
Suivre
📩 Soyez le premier informé des actus importantes.
Recevez la newsletter quotidienne, gratuitement.

En vous inscrivant, vous acceptez notre politique de protection des données personnelles

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit