« J'ai perdu tout respect pour lui » : un rookie s'en prend à Luka Doncic

Pour sa première rencontre officielle en NBA, Yaxel Lendeborg a découvert ce que signifiait défendre sur Luka Doncic. Le rookie des Golden State Warriors a été chargé de contenir la star des Lakers, mercredi soir, lors d'une rencontre remportée par les Californiens (127-105). Mais au-delà du résultat, c'est surtout le comportement du Slovène qui a agacé le jeune ailier, particulièrement virulent en conférence de presse.

Yaxel Lendeborg : « J'ai perdu tout respect pour lui »

Les tensions sont apparues dès le deuxième quart-temps, lorsque les deux joueurs ont commencé à échanger quelques provocations. Lendeborg a même écopé d'une faute technique pour ses propos adressés à son adversaire.

Après la rencontre, le joueur de Golden State n'a pas cherché à dissimuler son agacement.

« J'avais beaucoup de respect pour lui. Je ne regardais pas énormément la NBA, surtout des résumés, et je le voyais régulièrement dominer ses adversaires. Mais en étant sur le terrain avec lui, en voyant toutes ses plaintes et ses réclamations, j'ai perdu tout respect. C'était affreux. »

Yaxel Lendeborg said he “lost all respect” for Luka Doncic after facing him tonight because he said Doncic was “complaining the entire game.”



On his interaction with Doncic: “I told him he sucks. He can’t score on me.”



Full soundbite pic.twitter.com/1NPctFQ3Vp — Anthony Slater (@anthonyVslater) 22 octobre 2026

Le rookie, champion NCAA avec Michigan au printemps dernier, reproche notamment à Doncic sa manière d'interagir avec les arbitres.

« Ce n'est pas la faute sifflée qui m'énerve. C'est qu'il se plaint pendant tout le match. Ensuite, il obtient le coup de sifflet, félicitations ! Et il vient me parler comme s'il avait réalisé quelque chose d'extraordinaire ? Franchement, c'est faible. »

Un échange musclé et un panier du milieu de terrain

Lendeborg a également reconnu avoir provoqué verbalement le meneur des Lakers, ce qui lui a valu sa faute technique.

« Je lui disais qu'il était nul, qu'il ne pouvait pas marquer sur moi. Je l'ai répété pendant tout le match. J'ai aussi utilisé quelques insultes, évidemment, et c'est pour cela que j'ai pris une technique. »

De son côté, Luka Doncic a répondu sur le terrain. Auteur de 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives, le Slovène a notamment inscrit un tir spectaculaire depuis sa propre moitié de terrain au buzzer de la mi-temps, avant de désigner son adversaire du doigt.

LUKA BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT 😲



HE'S GOT 23 PTS AT THE BREAK! pic.twitter.com/lUaQNNRM88 — NBA (@NBA) 22 octobre 2026

Interrogé sur ces échanges, Doncic a préféré en sourire.

« Il parlait beaucoup, mais je ne voulais pas répondre cette saison. J'essaie d'éviter les fautes techniques. Pour une fois, il n'y a pas eu de double technique parce que je n'ai rien dit. Je travaille là-dessus et, comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. »

Lendeborg a néanmoins tenu à souligner sa prestation défensive individuelle.

« Son seul panier contre moi, c'était un tir avec la planche depuis le milieu du terrain. Je sais que c'est un sport collectif et qu'il a marqué 28 points. Mais personnellement, j'ai pris ce duel très au sérieux. »

Des retrouvailles prévues dès le 30 octobre

Malgré la défaite, Lendeborg a terminé sa première rencontre NBA avec 12 points. Son opposition avec Doncic pourrait rapidement connaître un nouvel épisode : les Warriors recevront les Lakers le vendredi 30 octobre à San Francisco.

D'ici là, Golden State devra surtout corriger les difficultés affichées lors de cette première sortie, tandis que Doncic et les Lakers ont parfaitement lancé leur saison.