« J'aurais dû insister » : comment le Panathinaïkos a laissé filer Jean Montero

C'est une occasion manquée que Sani Bečirovič n'a visiblement pas oubliée. L'ancien directeur sportif du Panathinaïkos, désormais en poste au Zénith Saint-Pétersbourg, a révélé lors d'un entretien accordé à Arena Sport que le club grec avait eu la possibilité de recruter Jean Montero (1,88 m, 23 ans)(1,88 m, 23 ans) lors de sa première saison à Athènes.

💥🟢 "Jean Montero, menajerler aracılığıyla Ataman 'lı Panathinaikos 'a önerildi."



🗣️ 2023-25 döneminde Panathinaikos'ta yöneticilik yapan Sani Becirovic, Vildoza'nın sakatlığı sonrası Jean Montero'nun kendilerine önerildiğini açıkladı:



"Panathinaikos'taki ilk yılımda,… https://t.co/UuFGoRe2AJ — Hızlı Hücum (@hizlihucum) 26 octobre 2026

Jean Montero avait été proposé au Panathinaïkos après une blessure

À l'époque, la blessure de Luca Vildoza avait poussé les dirigeants du Panathinaïkos à explorer le marché pour renforcer leur secteur extérieur. Un agent proche de Bečirovič lui avait alors proposé le jeune meneur dominicain, qui évoluait encore dans le championnat espagnol.

Mais l'opération n'avait finalement pas abouti. Avec le recul, le dirigeant slovène estime qu'il aurait dû défendre cette piste avec davantage de conviction auprès de l'entraîneur et du président du club.

« Dans ma première année au Panathinaikos, après la blessure de Vildoza, nous étions à la recherche d'un joueur. Un manager nous a proposé Jean Montero. Peut-être que ni l'entraîneur ni moi n'avions le courage de convaincre Giannakopoulos qu'il était un joueur de l'avenir, quelqu'un sur qui nous devions investir. 3 ans plus tard, alors qu'il a déjà prouvé sa qualité, il est très facile d'en parler. À l'époque, notre objectif était de ramener le Panathinaikos à ses jours de gloire passés. Nous venions d'arriver et nous avions besoin de résultats à ce moment-là. C'était une situation délicate. Peut-être que je n'avais pas le courage d'être plus insistant pour le transférer. »

Bečirovič reconnaît notamment sa part de responsabilité dans cet échec. Il explique que le staff n'avait pas suffisamment insisté sur l'intérêt de recruter un joueur d'avenir et de lui laisser le temps de progresser.

La recherche de résultats immédiats a pesé dans la décision

Pour expliquer ce choix, l'ancien dirigeant revient sur le contexte particulier de son arrivée au Panathinaïkos.

Le club athénien venait d'engager une reconstruction ambitieuse avec l'objectif de retrouver rapidement les sommets du basketball européen. Les nouveaux responsables sportifs devaient obtenir des résultats immédiats, ce qui compliquait la prise de risque sur un jeune joueur encore en développement.

Bečirovič estime aujourd'hui qu'il aurait dû faire preuve de davantage d'audace. Parmi les joueurs qu'il n'a pas réussi à recruter durant son passage au club, Jean Montero reste celui pour lequel il exprime le plus de regrets.

Ironie de l'histoire, le Panathinaïkos a finalement remporté l'EuroLeague en 2024, sans le meneur dominicain.

Jean Montero porte désormais les couleurs du grand rival, l'Olympiakos

Depuis cette occasion manquée, Jean Montero a considérablement changé de dimension.

Passé par Andorre puis Valence, le meneur dominicain s'est imposé parmi les joueurs les plus en vue du basketball européen. Lors de la saison 2025-2026, il a notamment remporté le championnat espagnol avec Valence, tout en décrochant plusieurs distinctions individuelles.

Élu Rising Star et membre du meilleur cinq de l'EuroLeague, Montero a terminé sa saison européenne avec 14,4 points, 3 rebonds et 4,8 passes décisives de moyenne.

PROFIL JOUEUR Jean MONTERO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 23 ans (03/07/2003) Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 15,5 #11 REB 3,5 #75 PD 4,5 #15

Ses performances lui ont ouvert les portes du club du Pirée, où il s'est engagé pour trois saisons en juillet 2026.

C'est précisément ce qui donne une dimension particulière aux révélations de Sani Bečirovič : le joueur que le Panathinaïkos aurait pu attirer avant son ascension évolue désormais chez son grand rival athénien.

Une trajectoire qui explique pourquoi l'ancien directeur sportif considère encore aujourd'hui ce recrutement avorté comme l'un de ses regrets.