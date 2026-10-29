"J'avais tellement peur qu'il soit mort dans mes bras" : comment le basketteur Dalil Hadi a sauvé un homme de la noyade

Interrogé par La Provence il y a un mois, Dalil Hadi (23 ans) se disait "comme un poisson dans l'eau" à Salon.

Des mots qui résonnent un peu ironiquement quelques semaines plus tard puisque le meneur du PSB13 a littéralement dû se jeter dans les eaux peu attrayantes du canal EDF lundi pour sauver un homme de la noyade, alors qu'il voulait se donner la mort.

Au péril de sa propre vie, le Franco-Algérien l'a sorti du canal, en situation d'arrêt cardiorespiratoire, puis l'a réanimé grâce à un massage cardiaque prodigué en étant toujours en partie immergé. Il nous raconte.

"J'enlève mes claquettes, je pose mon téléphone et je saute"

Dalil, ton téléphone ne doit pas arrêter de sonner depuis que tu as posté ta vidéo sur Instagram ce mercredi après-midi (entretien réalisé dans la soirée)...

(il rigole) Oui, j'ai reçu énormément, énormément de messages. Ça n'arrête pas. Je ne savais pas que ça allait prendre une si grande ampleur mais ça fait plaisir. Ce n'était pas le but, j'ai juste fait cette vidéo pour expliquer et sensibiliser les gens. Moi le premier, je pensais que ça n'allait jamais m'arriver et on ne s'attend jamais à cela.

Raconte nous ce qui s'est passé lundi...

Le midi, en sortant de la salle, je devais aller à Darty qui est vraiment à l'opposé de chez moi, à Lamanon. Mais en plein milieu de la route, je renonce : je suis fatigué après l'entraînement, j'ai juste envie de rentrer chez moi.

Une minute après mon demi-tour, je passe au niveau d'un pont. J'aperçois un monsieur sans y prêter attention, je le dépasse. Sauf que je le vois passer sa jambe au-dessus de la barrière et sauter dans le vide.

Là, je me mets directement sur le bas-côté. Je cours pour voir. Je passe ma tête au-dessus de la barrière et je ne vois pas son visage, je ne vois que ses bras en train de s'agiter. Il était déjà sous l'eau. Ni une ni deux, j'enlève mes claquettes, je pose mon téléphone et mes clés de voiture et je saute.

Il y a du courant, on avance. Je nage pour le récupérer. Quand je l'attrape, il est inerte sur le ventre, sa tête dans l'eau. Je me mets sous l'eau afin de le retourner pour qu'il ait sa tête du bon côté puis le tire de toutes mes forces pour arriver sur le côté. Je ne sais pas comment j'ai fait pour réussir : c'était un homme de 55 ans, à facile 90 - 100 kilos, avec un gros gilet en laine qui l'alourdissait énormément.

J'arrive à le poser sur la petite pente à côté de l'eau. Moi, je suis encore dans le canal. Je vois son visage qui oscille entre le blanc et le violet. Je hurle de toutes mes forces : "Aidez-moi, au secours". Je crie mais il n'y a personne, je suis tout seul...

Je lui mets une baffe pour voir s'il réagit : rien du tout. J'ouvre sa bouche pour voir s'il y a de l'air qui sort : rien du tout non plus. Son ventre ne bouge pas non plus. Donc je commence le massage cardiaque, en étant encore à moitié dans l'eau, en train de glisser avec la vase accrochée au mur.

Je fais ça pendant trois ou quatre minutes. Ça m'a paru interminable. J'hurlais à l'aide en même temps mais je n'avais aucune réponse. J'étais en contre-bas donc je ne pouvais même pas voir s'il y avait des voitures qui passaient.

L'endroit où Dalil Hadi a sauté puis récupéré l'homme dans l'eau, avant de lui prodiguer le massage cardiaque sur la berge

Pendant le massage, je lui parle, je lui dis de se réveiller mais il ne répond pas évidemment. Je commençais à avoir la gorge serrée... Je lui crie qu'il ne faut pas qu'il me lâche. Et un couple m'entend.

Une dame descend vers moi pendant que son compagnon appelle les pompiers. Elle propose de prendre ma place pour faire le massage cardiaque mais je suis déjà dans l'eau. Mais je lui demande de rester à côté. Elle a été incroyable, elle n'a fait que m'encourager, à me dire des bonnes choses.

Et à la fin, c'est comme dans les films... "Hinh !" (Dalil Hadi imite une respiration soudaine, ndlr). Il se réveille, prend une grosse inspiration et vide toute l'eau de son corps. Quand j'ai vu qu'il respirait, l'adrénaline est redescendue de suite, je n'avais plus de force.

D'autres gens nous ont aidé à le tirer pour le ramener sur le plat. Les pompiers ont été super réactifs, ils sont arrivés deux minutes après. Le monsieur s'en est sorti.

Tout le monde m'a félicité. Je n'ai pas trop compris. Le premier policier qui me félicite, je lui réponds : "Mais c'est normal Monsieur, il ne faut pas me dire bravo pour cela." Quelqu'un avait besoin d'aide et je l'ai aidé, c'est tout.

"Au fond, il y avait un barrage, avec des turbines..."

Les gens te félicitent sûrement car cela aurait pu être extrêmement dangereux pour toi aussi...

Oui, voilà ! En parlant avec mes parents, je m'en suis rendu compte après coup. Quand j'ai sauté, je ne savais pas si c'était profond, s'il y avait des rochers, etc. Je n'ai pas réfléchi, pas pensé au danger. Mais il n'y avait pas le temps de réfléchir. Le gars partait tellement vite... Si j'étais resté 30 secondes supplémentaires, le monsieur serait décédé.

En plus, le maire de Salon-de-Provence m'a dit qu'il y avait un barrage au fond, avec des turbines qui peuvent t'aspirer. Moi, je ne savais pas. Je n'ai pas réfléchi pour moi. Je ne pouvais pas ne pas y aller. Je l'aurais regretté toute ma vie sinon. J'aurais revu la scène encore et encore toute ma vie, je me serais dit "pourquoi je n'y suis pas allé ?!"

Qu'as-tu ressenti quand tu as vu cet homme se remettre à respirer ?

Soulagement ! J'avais tellement peur qu'il soit mort dans mes bras que quand il s'est mis à respirer, la femme qui était avec moi a vu le soulagement dans mon regard... Je me suis dit : "Enfin !" Mais je n'ai pas eu le temps de stresser car je n'ai pas réfléchi une seule seconde. J'avais beaucoup d'adrénaline, d'envie de bien faire. Je suis resté très positif, à me dire qu'il allait rester en vie, que j'allais l'aider. J'ai simplement eu un petit moment de doute quand je n'avais aucune réponse de sa part. Je lui disais : "Non s'il te plaît, me lâche pas".

"J'ai encore l'image en tête, elle restera gravée"

As-tu pu échanger avec le monsieur que tu as sauvé et réanimé ?

Oui. Quand il a repris connaissance, il m'a regardé et m'a dit "pourquoi tu m'as sauvé ? C'était mon choix". Je lui ai répondu :"C'est le destin de Dieu, je n'y peux rien, j'ai vu que t'avais besoin d'aide et j'ai sauté."

Cela ne te fait pas un peu bizarre d'avoir sauvé quelqu'un et de voir qu'il en est contrarié après coup ?

Un peu. Mais plutôt dans le sens où en rentrant chez moi après, j'ai commencé à avoir peur un peu tout seul. Je me suis dit que si le gars était conscient, il aurait pu me noyer avec lui étant donné qu'il n'avait rien à perdre. Puisque je ne savais pas qu'il y avait des turbines au fond non plus.

Mais en réalité, ça se voyait qu'il ne voulait pas mourir, il essayait de revenir à la surface, ses bras étaient en train de se débattre, ils ont parlé pour lui. J'ai encore l'image en tête, elle restera gravée.

Pour en revenir à ta question, je ne connais pas la vie des gens. Je ne pense pas à ça, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne laisserai jamais quelqu'un... Si j'avais dû mourir dans ce canal en aidant une personne, c'est que c'était écrit. Je n'ai pas peur. Mais je suis content d'en être ressorti sain et sauf, sans une égratignure, sans une fracture.

"Des gestes que j'ai appris au collège"

As-tu eu des nouvelles du monsieur depuis lundi ?

Non. J'espère qu'il va bien. J'ai l'idée d'aller au commissariat et de demander de ses nouvelles, savoir s'il va bien, s'il a besoin de me parler. C'est quelqu'un qui pourrait être mon père. Je peux être là pour l'aider s'il faut. L'aide peut venir de partout, peu importe l'âge.

Si vous traversez une période difficile ou si vous vous inquiétez pour un proche : le 3114 est le numéro national de prévention du suicide. Gratuit, accessible 24h/24 et 7j/7, il s’adresse aussi bien aux personnes en détresse qu’à leur entourage et aux témoins. En cas de danger immédiat, appelez le 15 ou le 112.

Où as-tu appris à faire un massage cardiaque ?

Ce sont des gestes que j'ai appris en troisième, dans mon collège de Liévin. Ça m'avait marqué car je m'étais dit que ça pourrait m'arriver un jour, qu'il fallait que je sache faire.

Comme quoi cela sert la formation aux premiers secours à l'école...

Exactement ! Pourtant, au collège, j'avais du mal à être attentif (il rigole). Mais je me rappelle très bien m'être dit que ça, c'était autre chose, c'était la vie humaine. J'étais beaucoup plus curieux par rapport à ça.

Je m'en souviens très bien, c'était le cours d'histoire qui avait sauté pour avoir cette formation. Il y avait le mannequin au milieu, on devait y aller chacun notre tour. Je me suis revu devant le mannequin. Je l'ai fait cinq minutes il y a dix ans au collège mais ça m'a marqué à vie.

On n'est jamais prêt à ce genre de choses. Mais le jour où ça arrive, il faut être prêt... Il ne faut pas avoir peur et c'est réel car plus tu as peur, plus tu réfléchis, plus tu perds du temps.

"Je suis quelqu'un de bien et je veux donner le bon exemple !"

As-tu pu te remettre de tes émotions dans la foulée lundi ?

L'après-midi, j'avais entraînement (il sourit). J'ai expliqué ce qui s'est passé à mon coach, Sébastien Cherasse. Il a été très à l'écoute, m'a demandé si je voulais m'entraîner. Je l'ai fait à mon rythme. Il m'a félicité devant toute l'équipe aussi. Lundi a été un peu compliqué mais la nuit s'est bien passée ensuite. J'ai encore des images dans la tête mais ce n'est pas de la peur, pas un traumatisme.

As-tu pris conscience du fait d'avoir sauvé une vie ?

Je ne m'en rends pas compte car c'est normal pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide sur Terre et je pense à ça. Tout le monde me félicite. J'entends certains me dire : "Moi, désolé pour le Monsieur mais je n'aurais pas fait ça, je n'aurais pas sauté, je n'aurais pas osé, j'aurais eu tellement peur." Le vivre et le raconter, c'est différent. Des amis me certifient qu'ils n'auraient pas sauté mais maintenant, je sais qu'on ne réfléchit pas. Pour moi, tout est écrit, ça ne sert à rien d'avoir peur.

Ce qui est bien aussi, c'est que je suis musulman et avec tout ce qui se passe politiquement en ce moment en France, je trouve que ça montre une image forte. Je veux faire passer ce message-là où les Musulmans ne sont pas mauvais. Certains donnent le mauvais exemple, comme partout, mais moi, je suis Franco-Algérien, musulman, je suis quelqu'un de bien et je veux donner le bon exemple. On voit beaucoup le mauvais côté en ce moment mais c'est important de montrer l'inverse.

C'est à ce titre que tu as été reçu par le maire de Salon-de-Provence aussi...

Oui, il m'a félicité, m'a dit que c'était un acte de bravoure, qu'il ne savait pas non plus s'il aurait sauté. Je lui ai répété la même chose, que c'était normal pour moi. Je suis content aussi que ça montre aussi une bonne image du PSB, j'espère que ça aidera le club.

"Retourner en ÉLITE 2 à court terme !"

Pour parler basket, cela s'inscrit dans le cadre d'un début de saison particulièrement réussi pour ta part en Nationale 1...

Je suis content, oui, mais je n'ai pas envie de me limiter à ça. J'ai toujours l'envie de progresser, de passer des caps. L'objectif est évidemment de remonter en ÉLITE 2 à court terme. Ce n'est pas une question de niveau, juste de la malchance avec ma blessure qui m'a coûté une saison (fracture du métatarse en 2024/25 avec Pau, ndlr). J'ai envie d'apprendre, d'aller au plus haut niveau possible.

Ici, le coach me fait confiance, me fait jouer dans un registre que j'ai pas l'habitude. À Angers, j'étais souvent utilisé sur le poste 2 et ça me fait du bien de retrouver ce rôle de leader. Chaque année, je grandis, je prends en maturité. Je veux montrer que je suis capable de remonter et de gérer une équipe.

PROFIL JOUEUR Dalil HADI Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 23 ans (02/04/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / NM1 PTS 16 #8 REB 3,5 #113 PD 5,3 #6

Ce genre d'évènement permet-il aussi de relativiser les aléas d'une carrière sportive ?

Bien sûr. C'est là où l'on se dit qu'il y a plus grave dans la vie, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Je me dis pareil avec mes blessures, c'est que ça devait arriver. Pour moi, tout a un signe, tout est relié. Si je n'avais pas été blessé, et contraint de prendre en force, peut-être que je n'aurais jamais réussi à le ramener...

Comme si tu étais finalement allé à Darty...

Ah oui ! Dans la religion musulmane, on dit que rien n'est fait par hasard. Ça s'appelle le mektoub : c'est Dieu qui décide, Dieu qui écrit. Je voulais aller à Darty mais en plein milieu de la route, j'ai fait demi-route. Je n'ai rien senti, juste que je voulais rentrer chez moi et que j'irai plus tard. Une minute après, je le voyais sauter. C'est un truc de fou car je ne passe jamais par cette route de base. Jamais, jamais, jamais. C'était la première fois de ma vie.

Que devais-tu acheter ?

Je cherchais une chaise gaming. Mais elle est au chaud à la maison, là, c'est bon (il rigole) !