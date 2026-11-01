"J'espère que Saint-Quentin pourra se maintenir" : les jolis mots de Tony Parker pour le SQBB

La dernière fois qu'il était venu, il avait fait chavirer Pierre-Ratte sous les couleurs de l'équipe de France.

Ce n'était pas lors de son meilleur été chez les Bleus, en 2015, mais Tony Parker avait alors porté la sélection vers une victoire étriquée en amical contre la Belgique (74-72) avec le lay-up de la gagne à 15 secondes du buzzer final à l'occasion de sa 157e cape.

Il était alors au sommet de son art, loin du prospect qu'il était lors de ses deux venues précédentes en Picardie, en NM1 en 1998/99 puis en avril 2000 avec l'équipe de France U18.

Bien des années après, Tony Parker est cette fois revenu en tant qu'entraîneur de l'ASVEL. Et s'il a été chaleureusement accueilli par le public axonais, eu égard à son statut de légende du basket français, il n'en gardera peut-être pas un grand souvenir puisqu'il a concédé à Saint-Quentin sa première défaite de la saison en Betclic ÉLITE (99-94).

Ce qui ne l'a pas empêché d'être particulièrement élégant à l'égard du SQBB en conférence de presse.

"L'ambiance était incroyable, et je ne m'attendais pas à moins. Dès que je suis arrivé dans la salle, les supporters m'ont tout de suite applaudi. Ils m'ont encore applaudi après le match, ça m'a rappelé mes années en équipe de France. Saint-Quentin, c'est un super public. C'est pour ça que je suis très content pour eux. Saint-Quentin reste une place forte du basket français et j'espère qu'ils pourront se maintenir."