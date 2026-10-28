Ja Morant va faire appel après sa faute technique pour simulation face aux Lakers

Ja Morant n'a pas l'intention d'en rester là. Le meneur des Trail Blazers a annoncé faire appel de la faute technique pour simulation reçue mardi soir face aux Lakers. Une décision que le meneur juge injustifiée, alors que son équipe s'est imposée 136-129 au terme d'un match haché avec 71 lancers francs tirés et plusieurs sanctions arbitrales.

Ja Morant asked Scott Foster about the flop technical he was called for



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Ja Morant conteste la décision des arbitres

La faute technique a été sifflée dans les dernières minutes de la rencontre, alors que Portland ne menait que d'un point (121-120). En défendant sur Austin Reaves, le meneur a reçu un contact à la poitrine avant de reculer, les bras levés. Les arbitres ont considéré qu'il avait exagéré la situation.

« J'ai juste montré mes mains et j'ai reçu un coup sur la poitrine. Je ne suis pas tombé. J'ai juste reculé. C'est comme ça. Je vais essayer de faire appel. Je crois que c'est une amende d'environ 2 000 dollars », a expliqué le double All-Star, auteur de 23 points, son meilleur total de la saison.

Ja Morant gets called for a flop technical, minutes after teammate Toumani Camara was also called for one. Scott Foster nodding, "okay"



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Deux autres joueurs ont également été sanctionnés pour flopping dans le dernier quart-temps : Toumani Camara, côté Blazers, et Ziaire Williams pour les Lakers.

Micah Nori fulmine contre l'arbitrage

De son côté, Micah Nori, l'entraîneur de Portland, a souligné le caractère inhabituel de ces trois fautes techniques pour simulation au cours d'une même rencontre. Il a rappelé que seulement 27 sanctions de ce type avaient été recensées la saison précédente, en près de 2 000 matchs.

« Bravo à la NBA. Je le souligne. Excellent travail. Il y a eu 71 lancers francs. Il était presque 2 h du matin sur la côte Est à la fin du match. Désolé de vous avoir fait rester ici aussi longtemps », a ironisé le technicien.

Damian Lillard ne comprend pas ces sanctions

Damian Lillard, auteur de 21 points et d'un tir à trois points décisif dans les dernières secondes, a également remis en question l'intervention des arbitres. Selon lui, les simulations devraient être sanctionnées avec davantage de discernement, particulièrement lorsque le score est serré.

« Dans un match aussi serré, une simulation devrait être sifflée uniquement lorsqu'elle est significative, comme une simulation grossière », a estimé le meneur. Malgré cette frustration, Portland est parvenu à conserver son avantage pour décrocher la victoire face aux Lakers et ainsi, rester invaincu sur ce début de saison.