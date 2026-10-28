Ja Morant va faire appel après sa faute technique pour simulation face aux Lakers
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Ja Morant n'a pas l'intention d'en rester là. Le meneur des Trail Blazers a annoncé faire appel de la faute technique pour simulation reçue mardi soir face aux Lakers. Une décision que le meneur juge injustifiée, alors que son équipe s'est imposée 136-129 au terme d'un match haché avec 71 lancers francs tirés et plusieurs sanctions arbitrales.
Ja Morant conteste la décision des arbitres
La faute technique a été sifflée dans les dernières minutes de la rencontre, alors que Portland ne menait que d'un point (121-120). En défendant sur Austin Reaves, le meneur a reçu un contact à la poitrine avant de reculer, les bras levés. Les arbitres ont considéré qu'il avait exagéré la situation.
« J'ai juste montré mes mains et j'ai reçu un coup sur la poitrine. Je ne suis pas tombé. J'ai juste reculé. C'est comme ça. Je vais essayer de faire appel. Je crois que c'est une amende d'environ 2 000 dollars », a expliqué le double All-Star, auteur de 23 points, son meilleur total de la saison.
Deux autres joueurs ont également été sanctionnés pour flopping dans le dernier quart-temps : Toumani Camara, côté Blazers, et Ziaire Williams pour les Lakers.
Micah Nori fulmine contre l'arbitrage
De son côté, Micah Nori, l'entraîneur de Portland, a souligné le caractère inhabituel de ces trois fautes techniques pour simulation au cours d'une même rencontre. Il a rappelé que seulement 27 sanctions de ce type avaient été recensées la saison précédente, en près de 2 000 matchs.
« Bravo à la NBA. Je le souligne. Excellent travail. Il y a eu 71 lancers francs. Il était presque 2 h du matin sur la côte Est à la fin du match. Désolé de vous avoir fait rester ici aussi longtemps », a ironisé le technicien.
Los Angeles Lakers 129 - 136 Portland Trail Blazers · NBA 2026-2027 · 28/10/2026
Leaders
|Los Angeles Lakers
|Portland Trail Blazers
|PTS
|Luka Doncic 41
|Deni Avdija 23
|REB
|Walker Kessler 8
|Donovan Clingan 10
|PD
|Luka Doncic 9
|Deni Avdija 9
Statistiques d'équipe
|Los Angeles Lakers
|Portland Trail Blazers
|TIRS
|56,3 %
|59 %
|3PTS
|17/43
|18/36
|LF
|22/30
|26/41
|REB
|31
|38
|RO
|6
|7
Damian Lillard ne comprend pas ces sanctions
Damian Lillard, auteur de 21 points et d'un tir à trois points décisif dans les dernières secondes, a également remis en question l'intervention des arbitres. Selon lui, les simulations devraient être sanctionnées avec davantage de discernement, particulièrement lorsque le score est serré.
« Dans un match aussi serré, une simulation devrait être sifflée uniquement lorsqu'elle est significative, comme une simulation grossière », a estimé le meneur. Malgré cette frustration, Portland est parvenu à conserver son avantage pour décrocher la victoire face aux Lakers et ainsi, rester invaincu sur ce début de saison.