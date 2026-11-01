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Jabari Smith Jr. fait tomber Oklahoma City, battu pour la deuxième fois de suite

Les Rockets ont largement dominé le Thunder (119-98), samedi 31 octobre, grâce notamment aux 30 points de Jabari Smith Jr. et aux sept tirs à 3-points de Marcus Smart. Privé de plusieurs titulaires, OKC enchaîne une deuxième défaite après avoir débuté la saison par quatre victoires.
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Jabari Smith Jr. fait tomber Oklahoma City, battu pour la deuxième fois de suite
Auteur de 30 pts, Jabari Smith a largement contribué au succès des siens face au Thunder.
Crédit photo : Thomas Shea-Imagn Images
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Le Thunder connaît ses premières difficultés de la saison. Après quatre victoires consécutives pour débuter l'exercice, le champion NBA 2025 a subi un deuxième revers de rang, samedi 31 octobre, sur le parquet des Rockets (119-98). Face à une formation texane particulièrement adroite à longue distance, les 26 points de Shai Gilgeous-Alexander n'ont pas suffi.

Les Rockets ont notamment pu compter sur Jabari Smith Jr., auteur de 30 points à 10/18 aux tirs (dont 6/12 à 3-points), 9 rebonds et 5 passes décisives. Marcus Smart a également pesé avec 24 points et une remarquable adresse extérieure (7/10 à 3-points).

Jabari Smith Jr. et Marcus Smart font la différence à 3-points

Houston a rapidement pris les commandes de la rencontre, remportant le premier quart-temps 35-26 avant de creuser l'écart dans le deuxième. Un passage à 18-4 a permis aux joueurs d'Ime Udoka de mener 55-34, à six minutes de la mi-temps. Oklahoma City a toutefois limité les dégâts avant la pause (62-51).

Le retour des vestiaires a été plus compliqué pour les visiteurs. Avec un 8-0 pour commencer le troisième quart-temps, conclu par un tir primé de Smith Jr., Houston a repris 19 longueurs d'avance. Le Thunder n'est ensuite jamais revenu à moins de 12 points.

Marcus SMART
Marcus SMART
24
PTS
5
REB
3
PDE
Logo NBA
HOU
119 98
OKC

La différence s'est notamment faite derrière l'arc. Les Rockets ont inscrit 18 de leurs 41 tentatives à 3-points (43,9 %), contre seulement 10/32 (31,3 %) pour OKC. Ils ont également mieux fait circuler le ballon, avec 29 passes décisives contre 20.

Alperen Sengün revient, Kevin Durant en soutien

Absent lors des deux précédentes rencontres en raison de douleurs au bas du dos, Alperen Sengün a retrouvé sa place dans le cinq de Houston. Le pivot turc a terminé avec 16 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, passant tout près d'un triple-double.

Kevin Durant s'est montré plus discret offensivement, avec 14 points à 4/9 aux tirs en 27 minutes, mais a également apporté 4 passes décisives et 3 contres. De quoi permettre aux Rockets de maîtriser la rencontre malgré les absences de Fred VanVleet et Reed Sheppard.

Oklahoma City pénalisé par les blessures

En face, SGA a inscrit 26 points à 10/20 aux tirs. Derrière lui, Kenrich Williams et le rookie Bennett Stirtz ont apporté 11 points chacun, tandis qu'Isaiah Hartenstein et Jared McCain en ont marqué 10.

Le Thunder était privé de plusieurs éléments de sa rotation, notamment Jalen Williams, Cason Wallace et Chet Holmgren. Ce dernier doit manquer au moins deux mois de compétition en raison d'une blessure au genou droit, annoncée vendredi.

Après ce deuxième revers, OKC affiche désormais un bilan de quatre victoires et deux défaites. Houston, de son côté, confirme son bon début de saison (6-1) avant de recevoir Boston lundi. Le Thunder tentera de rebondir sur le parquet de Cleveland.

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Image Nicolas Flamecourt
Nicolas Flamecourt
Issu du management du sport, Nicolas Flamecourt couvre l’actualité NBA avec une appétence particulière pour la ligue nord-américaine qu’il suit depuis plusieurs années. Il couvre également la NCAA, entre actualité et scouting des futurs prospects, et réalise régulièrement des interviews de Français ainsi que de joueurs évoluant en Europe.

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