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Jae Crowder offre sur un plateau la troisième victoire en EuroLeague de l'ASVEL !

EuroLeague - L'ASVEL a renversé le Partizan Belgrade à la LDLC Arena grâce à un Jae Crowder décisif dans les deux dernières minutes, remontant un déficit de 11 points pour s'imposer 82-75.
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Résumé
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Jae Crowder offre sur un plateau la troisième victoire en EuroLeague de l'ASVEL !
L'homme aux plus de 800 matchs NBA a fait parler son expérience
Crédit photo : Florentin Bruère
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Avoir un joueur de 36 ans qui a disputé plus de 800 matchs en NBA dont beaucoup sous pression, voilà qui peut servir dans les moments chauds. C’est en effet ce qu’a réalisé l’ASVEL ce mercredi soir, lors de la réception du Partizan Belgrade à la LDLC Arena. Tony Parker et ses hommes peuvent en effet remercier Jae Crowder, qui a offert sur un plateau la victoire aux siens.

ASVEL 82 - 75 Partizan Belgrade · EuroLeague 2026-2027 · 28/10/2026

Leaders

ASVELPartizan Belgrade
PTSTremont Waters 14Kevarrius Hayes 15
REBBodian Massa 5Kevarrius Hayes 8
PDTremont Waters 7Alessandro Pajola 7

Statistiques d'équipe

ASVELPartizan Belgrade
TIRS47,1 %47,4 %
3PTS6/199/18
LF12/1612/21
REB3632
RO1511

Alors qu’il traversait le match sans vraiment briller, l’ancien finaliste NBA a pris les choses en main dans les deux dernières minutes. Alors que les deux équipes étaient à égalité (73-73) après un énorme shoot d’Hugo Besson (8 points, 5 passes décisives) et deux lancers-francs pleins de calme de Patty Mills (14 points), le “show Crowder” s’est lancé.

Une faute offensive cruciale provoquée d’abord, puis un énorme shoot à 3-points (finalement ramené à 2 après vidéo), et voilà l’ASVEL qui repassait devant (75-73). Mais l’ailier ne s’est pas arrêté là, enchaînant avec un fade-away de star (77-73) et enfin un gros rebond pour sécuriser la victoire à 45 secondes du terme. Le tout agrémenté de célébrations pour chauffer la salle.

Jae CROWDER
Jae CROWDER
13
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
ASV
82 75
PAR

S’il en est à la conclusion, Crowder n’est pas le seul contributeur de l’excellent come-back de l’ASVEL, qui a remonté un déficit de 11 points dans le dernier quart-temps pour l’emporter de 6 unités. C’est simple, les hommes de Tony Parker ont infligé un… 24-6 dans les six dernières minutes à leurs adversaires.

Après avoir mené tout le match, ils s’étaient pourtant fait surprendre par le Partizan au retour des vestiaires. Ce ne fut pas de longue durée, et les Villeurbannais vont chercher leur troisième victoire de la saison en EuroLeague, une semaine après avoir « manqué de dureté et de défense » lors d’une défaite de 20 points à Kaunas.

Développement à venir...

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Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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