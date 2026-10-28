Avoir un joueur de 36 ans qui a disputé plus de 800 matchs en NBA dont beaucoup sous pression, voilà qui peut servir dans les moments chauds. C’est en effet ce qu’a réalisé l’ASVEL ce mercredi soir, lors de la réception du Partizan Belgrade à la LDLC Arena. Tony Parker et ses hommes peuvent en effet remercier Jae Crowder, qui a offert sur un plateau la victoire aux siens.

Alors qu’il traversait le match sans vraiment briller, l’ancien finaliste NBA a pris les choses en main dans les deux dernières minutes. Alors que les deux équipes étaient à égalité (73-73) après un énorme shoot d’Hugo Besson (8 points, 5 passes décisives) et deux lancers-francs pleins de calme de Patty Mills (14 points), le “show Crowder” s’est lancé.

Une faute offensive cruciale provoquée d’abord, puis un énorme shoot à 3-points (finalement ramené à 2 après vidéo), et voilà l’ASVEL qui repassait devant (75-73). Mais l’ailier ne s’est pas arrêté là, enchaînant avec un fade-away de star (77-73) et enfin un gros rebond pour sécuriser la victoire à 45 secondes du terme. Le tout agrémenté de célébrations pour chauffer la salle.

S’il en est à la conclusion, Crowder n’est pas le seul contributeur de l’excellent come-back de l’ASVEL, qui a remonté un déficit de 11 points dans le dernier quart-temps pour l’emporter de 6 unités. C’est simple, les hommes de Tony Parker ont infligé un… 24-6 dans les six dernières minutes à leurs adversaires.

Après avoir mené tout le match, ils s’étaient pourtant fait surprendre par le Partizan au retour des vestiaires. Ce ne fut pas de longue durée, et les Villeurbannais vont chercher leur troisième victoire de la saison en EuroLeague, une semaine après avoir « manqué de dureté et de défense » lors d’une défaite de 20 points à Kaunas.

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