Jahvon Blair et la Chorale de Roanne, c’est terminé

Non entré en jeu ce samedi lors de la victoire de Roanne sur le parquet de Gravelines-Dunkerque, Jahvon Blair ne portera donc plus le maillot ligérien. Arrivé dans la Loire à l'été 2025, l'arrière canadien avait largement contribué à la remontée du club en Betclic ÉLITE, au point de convaincre ses dirigeants de prolonger son contrat jusqu'en 2027 en mai dernier. Mais quelques mois plus tard, les deux parties ont décidé de tourner la page.

Dans un court communiqué publié ce dimanche 1er novembre, la Chorale a officialisé cette séparation à l'amiable : « Le club et l'arrière international canadien Jahvon Blair ont décidé de se séparer d'un commun accord. Le champion de France Elite 2 2026 est libre contractuellement et apte physiquement pour relever un nouveau challenge. »

𝐉𝐀𝐇𝐕𝐎𝐍 𝐁𝐋𝐀𝐈𝐑 𝐍'𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐋𝐔𝐒 𝐂𝐇𝐎𝐑𝐀𝐋𝐈𝐄𝐍



La Chorale et l'arrière international canadien ont décidé 𝗱'𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱 de cesser leur collaboration 🤝



Le communiqué officiel ➡️ https://t.co/egnqu3kCfY pic.twitter.com/JZaaczhl3O — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) 1 novembre 2026

Des débuts difficiles en Betclic ELITE

Ce départ, qui survient après seulement 6 journées, vient conclure une première expérience en Betclic ÉLITE loin des attentes placées en lui. Meilleur marqueur de la Chorale en ÉLITE 2 la saison dernière, avec 18 points de moyenne, Jahvon Blair était attendu comme l’une des armes offensives de Roanne à l’étage supérieur. Son profil de scoreur avait notamment fait des merveilles à Poitiers, où il avait déjà tourné à 17,8 points par match en 2024-2025.

Jahvon Blair (Roanne) - Jahvon Blair (Roanne) · ELITE 2 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Jahvon Blair Jahvon Blair MJ 17 2 PTS 18 1,5 REB 1,5 0 PD 2,6 0,5 IN 0,7 0 CO 0 0

Mais le Canadien a d'abord dû composer avec les conséquences d'une importante blessure à l'épaule, contractée en mars dernier et qui avait nécessité une intervention chirurgicale. Déterminé à ne pas manquer ses débuts dans l'élite, il avait anticipé sa reprise, retrouvant les entraînements dès la fin août, après près de cinq mois d'absence. En préparation, ses 14,3 points de moyenne avaient même laissé entrevoir de belles promesses.

La compétition officielle a toutefois rapidement refroidi les espoirs roannais. Laissé à l’écart lors de la demi-finale de la SuperCoupe LNB contre l'ASVEL, l'arrière avait ensuite vécu un véritable cauchemar en finale face au Paris Basketball. En 20 minutes, il avait terminé avec seulement 2 points à 0/11 aux tirs, dont 0/9 derrière l'arc, et 3 passes décisives. Son évaluation de -12 égalait alors la pire performance individuelle enregistrée en Betclic ÉLITE... depuis 35 ans.

Un passage à vide marquant pour celui qui avait pourtant habitué les observateurs à des cartons offensifs en deuxième division. Le Canadien avait par exemple inscrit 30 points en moins de 19 minutes contre Rouen en février dernier.

La suite n'aura pas permis de véritablement inverser la tendance. Après une nouvelle apparition limitée à trois points contre Boulazac, l'ancien joueur de Poitiers quitte donc Roanne sans avoir réussi à transposer ses qualités de scoreur au plus haut niveau français.

À 28 ans, Jahvon Blair est désormais libre de s'engager avec le club de son choix. Et, comme le précise la Chorale, il est physiquement apte à relever un nouveau défi. Reste à savoir où le Canadien pourra rebondir pour relancer une carrière qui avait pris une très belle trajectoire en France.