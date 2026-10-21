Jalen Brunson après la défaite face aux Sixers : « C'est une bonne chose pour nous de redescendre de notre piédestal »

La fête a été de courte durée au Madison Square Garden. Alors que les Knicks célébraient leur titre de champions NBA 2026 avec la remise des bagues et le révélation de leur bannière, les Sixers sont venus gâcher la soirée en s'imposant 106-100 lors de l'Opening Night. Un premier avertissement pour les joueurs de New York, qui entament la défense de leur couronne par un revers à domicile.

"I think it's good for us to kind of get knocked down off the mountain, humble ourselves, put our egos in check and see what's going to happen."



Jalen Brunson talks about the Knicks losing tonight and how it can help them improve: pic.twitter.com/sDFWPHE4Lh — SNY Knicks (@sny_knicks) 21 octobre 2026

Pour Jalen Brunson, cette défaite pourrait toutefois avoir des vertus. Le meneur des Knicks estime que son équipe doit rapidement retrouver le sens des réalités après une saison historique. « Je pense que c'est une bonne chose pour nous de redescendre de notre piédestal, de faire preuve d'humilité, de mettre notre ego de côté et de voir ce qui va se passer », a déclaré le King of New York après la rencontre.

« Je vous l'ai dit dès le premier jour : quoi qu'il arrive lors de ses premières semaines de compétition, cela révélera qui elle est vraiment. Alors, on verra bien. »

Les Knicks déjà confrontés à leurs limites

Sur le parquet, les champions en titre ont peiné à maintenir l'euphorie de la cérémonie. Malgré un avantage de quatre points à la mi-temps (58-54), les Knicks ont perdu le fil au troisième quart-temps, laissant les Sixers inscrire onze points consécutifs. Jaylen Brown a notamment conclu cette séquence par un panier au buzzer.

Les difficultés offensives new-yorkaises ont également pesé dans la balance. Les joueurs de Mike Brown ont terminé la rencontre avec seulement 37,2 % de réussite au tir, dont 33,3 % à trois points. Le MVP de finales 2025-26, Jalen Brunson a lui aussi connu une soirée compliquée, avec 21 points à 6 sur 19 au tir.

Jalen Brunson vs. Philadelphia 76ers 10/20/2026



21 PTS | 6-19 FG | L 100-106 pic.twitter.com/4viFxLv0U8 — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) 21 octobre 2026

Réaction attendue face aux Celtics

En face, les Sixers ont affiché davantage d'efficacité pour s'offrir une victoire de prestige dès le premier match de la saison. Pour New York, ce revers rappelle qu'un titre ne garantit rien pour la suite. D'ailleurs, aucune équipe n'est parvenue à conserver le trophée Larry O'Brien sur les huit dernières années.

Les Knicks doivent impérativement réagir dès vendredi, avec un déplacement sur le parquet des Celtics. Boston aussi sort d'une défaite face aux Pistons et doit se relancer.