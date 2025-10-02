Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Janelle Salaün snobe Jean-Pierre Hunckler après la SuperCoupe européenne

A Villeneuve d’Ascq, lors de la SuperCoupe européenne remportée par Prague, Janelle Salaün a volontairement ignoré le président de la FFBB Jean-Pierre Hunckler au moment de recevoir sa médaille. Un geste qui illustre des tensions latentes dans le basket féminin français.
|
00h00
Résumé
Écouter
Janelle Salaün snobe Jean-Pierre Hunckler après la SuperCoupe européenne

Janelle Salaün a remporté la SuperCoupe à Villeneuve d’Ascq

Crédit photo : FIBA

L’internationale française Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans), de retour de sa première expérience en WNBA, a fait parler d’elle en marge de la SuperCoupe européenne féminine. L’ailière de Prague, titrée à Villeneuve d’Ascq, a snobé Jean-Pierre Hunckler, le président de la Fédération française de basketball (FFBB), au moment de recevoir sa médaille.

Un geste volontaire et significatif

Après avoir été récompensée, Janelle Salaün est passée devant Jean-Pierre Hunckler sans lui serrer la main, contrairement aux autres joueuses. Un acte volontaire, interprété comme un signe clair de désaccord envers le dirigeant stéphanois. Si les raisons précises n’ont pas été révélées, ce geste ne semble pas anodin.

Des tensions déjà exprimées au sein de la fédération

Le timing de cet épisode interpelle. Quelques jours auparavant, lors du dernier bureau fédéral, Jean-Pierre Hunckler avait regretté « particulièrement certaines attitudes et le manque d’engagement de certaines joueuses », sans préciser s’il visait notamment l’équipe de France A. Sans citer de nom, ses propos semblent avoir trouvé écho dans le comportement de Salaün.

Un malaise grandissant dans le basket féminin

Cet accroc s’inscrit dans un contexte plus large : la professionnalisation accélérée du basket féminin, l’influence croissante de la WNBA sur les internationales françaises, et les critiques récurrentes sur la gestion de l’équipe de France. Entre joueuses en quête de reconnaissance et dirigeants attachés à leurs prérogatives, la fracture paraît se creuser.

LIRE AUSSI

Deux visions qui s’entrechoquent

L’attitude de Janelle Salaün n’est peut-être qu’un épisode isolé, mais il révèle surtout une tension entre deux générations. D’un côté, des joueuses désormais habituées aux standards de la WNBA, avec des attentes accrues en termes de considération et de conditions de travail. De l’autre, une fédération française qui subit cette mutation rapide et peine à s’adapter rapidement.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Janelle Salaün a remporté la SuperCoupe à Villeneuve d'Ascq
Équipe de France
00h00Janelle Salaün snobe Jean-Pierre Hunckler après la SuperCoupe européenne
Hugo Benitez et Manresa se sont inclinés chez le Cedevita Olimpija de Cameron Houindo ce mercredi en EuroCup
EuroCup
00h00Kamagaté et Benitez battus, Houindo gagne : le début des Français en EuroCup
Justin Bibbins et Dijon connaissent leurs adversaires au premier de la FIBA Europe Cup
Fiba Europe Cup
00h00La JDA Dijon connaît ses adversaires en FIBA Europe Cup
Petar Aranitovic rejoint l'Alliance Sport Alsace
ELITE 2
00h00Officiel : Petar Aranitovic débarque à l’Alliance Sport Alsace en remplaçant médical
Anna Ngo Ndjock a planté 32 points contre La Roche Vendée
La Boulangère Wonderligue
00h00Lattes-Montpellier crucifie les Flammes Carolo, Basket Landes et Bourges assurent, Anna Ngo Ndjock plante 32 points !
Thomas Heurtel n'a pas encore joué en match officiel avec l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Le retour au jeu de Thomas Heurtel à l’ASVEL pas attendu avant fin octobre
L'AS Monaco, lors d'un temps-mort de coach Spanoulis, contre le Zalgiris Kaunas
EuroLeague
00h00« On a été très mauvais partout » : Spanoulis très énervé après la première sortie ratée de Monaco
Nathan De Sousa a démarré très fort la saison de Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00La montée en puissance : Nathan De Sousa (Cholet) explose son record de points en Betclic ÉLITE face à Strasbourg
EuroCup
00h00Bourg se met tranquillement en route en EuroCup avec une victoire de 31 points
Supercoupe d'Europe
00h00Avec son trio français, et une Astier étincelante, Prague s’adjuge la Supercoupe d’Europe à Villeneuve-d’Ascq
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
NBA
00h00Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr pas encore totalement rétablis de leurs blessures de l’Euro
Daniel Batcho a passé cinq saisons en NCAA, dont deux à Texas Tech
NBA
00h00Daniel Batcho signe un Exhibit 10 avec Sacramento
NBA
00h00À peine arrivé au Partizan Belgrade, Miikka Muurinen pense déjà à un retour aux Etats-Unis
NBA
00h00Nathan Soliman se distingue et le Pôle France brille au tournoi NBA d’Abou Dabi
Nolan Traoré devant la presse au début du camp de présaison des Brooklyn Nets
NBA
00h00Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo et Vassilis Spanoulis au cœur des ambitions de la fédération grecque
1 / 0