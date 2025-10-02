Janelle Salaün snobe Jean-Pierre Hunckler après la SuperCoupe européenne

L’internationale française Janelle Salaün (1,88 m, 24 ans), de retour de sa première expérience en WNBA, a fait parler d’elle en marge de la SuperCoupe européenne féminine. L’ailière de Prague, titrée à Villeneuve d’Ascq, a snobé Jean-Pierre Hunckler, le président de la Fédération française de basketball (FFBB), au moment de recevoir sa médaille.

Un geste volontaire et significatif

Après avoir été récompensée, Janelle Salaün est passée devant Jean-Pierre Hunckler sans lui serrer la main, contrairement aux autres joueuses. Un acte volontaire, interprété comme un signe clair de désaccord envers le dirigeant stéphanois. Si les raisons précises n’ont pas été révélées, ce geste ne semble pas anodin.

Des tensions déjà exprimées au sein de la fédération

Le timing de cet épisode interpelle. Quelques jours auparavant, lors du dernier bureau fédéral, Jean-Pierre Hunckler avait regretté « particulièrement certaines attitudes et le manque d’engagement de certaines joueuses », sans préciser s’il visait notamment l’équipe de France A. Sans citer de nom, ses propos semblent avoir trouvé écho dans le comportement de Salaün.

Un malaise grandissant dans le basket féminin

Cet accroc s’inscrit dans un contexte plus large : la professionnalisation accélérée du basket féminin, l’influence croissante de la WNBA sur les internationales françaises, et les critiques récurrentes sur la gestion de l’équipe de France. Entre joueuses en quête de reconnaissance et dirigeants attachés à leurs prérogatives, la fracture paraît se creuser.

Deux visions qui s’entrechoquent

L’attitude de Janelle Salaün n’est peut-être qu’un épisode isolé, mais il révèle surtout une tension entre deux générations. D’un côté, des joueuses désormais habituées aux standards de la WNBA, avec des attentes accrues en termes de considération et de conditions de travail. De l’autre, une fédération française qui subit cette mutation rapide et peine à s’adapter rapidement.