Jared Harper (Hapoël Tel-Aviv) succède à T.J. Shorts pour le MVP de l’EuroCup

Jared Harper, meneur de jeu de l’Hapoël Jérusalem est le MVP de la saison 2024-2025 en EuroCup. Meilleur marqueur et détenteur également de la plus haute évaluation individuelle, l’Américain succède logiquement au Parisien T.J. Shorts. Le choix du MVP a été déterminé par un vote impliquant les entraîneurs de la EuroCup (35%), les capitaines d’équipe (35%), les médias (20%) et les fans (10%).

🚨 Jared Harper is your 2024–25 EuroCup MVP! 🏆🔥

The Hapoel Jerusalem guard lit up the league with 22.8 PPG, 5.7 APG, and a PIR of 27.2 — leading in scoring and rewriting the EuroCup record books 👀

He set all-time single-season marks for free throws made, attempted, and fouls… pic.twitter.com/e5WIgRP24d

— BKT EuroCup (@EuroCup) April 7, 2025