Jason Kidd rejoint officiellement ESPN comme consultant NBA !

Jason Kidd ajoute une nouvelle expérience à sa carrière dans le basket. Deux semaines après les premières rumeurs, l'ancien meneur des Mavericks rejoint officiellement ESPN en tant que consultant NBA.

Jason Kidd and Jeremy Lin land ESPN gigs ahead of NBA season https://t.co/CQgFibeAyl pic.twitter.com/i5y9dm3uVu — New York Post (@nypost) 16 octobre 2026

« Jason Kidd, ancien champion NBA et membre du Temple de la renommée du basketball, rejoint ESPN en tant que consultant », a annoncé la chaîne sur son compte X. « Il intégrera la nouvelle équipe de NBA Countdown et commentera certains matchs. »

Le principal intéressé s'est également exprimé sur les réseaux sociaux pour évoquer ce nouveau chapitre. « Je suis ravi de rejoindre ESPN pour la saison 2026-2027. J'ai hâte de travailler avec des collègues exceptionnels et des légendes du basket, et d'apporter mon point de vue en studio », a décrit l'ancien entraîneur des Bucks.

Excited to join @ESPN for the 2026–27 season! Looking forward to working with some amazing colleagues and legends of the game, and providing my perspective in the studio for @ESPNNBA Countdown! https://t.co/T2eyyDWN3S — Jason Kidd (@RealJasonKidd) 15 octobre 2026

Une expérience précieuse pour analyser la NBA

Avec une carrière de joueur marquée par un titre NBA remporté en 2011 avec les Mavs et une place au Hall of Fame, Jason Kidd dispose d'une solide expérience du plus haut niveau. Son regard devrait également être enrichi par son parcours sur les bancs de la ligue.

Entraîneur principal de Dallas, le décuple All-Star a notamment conduit la franchise jusqu'aux finales NBA en 2024 aux côtés de Luka Doncic. Sa connaissance des exigences tactiques et des réalités du vestiaire pourrait ainsi apporter un éclairage intéressant aux téléspectateurs.

D'ailleurs, J-Kidd ne sera pas le seul nouveau visage sur la chaîne américaine cette saison puisqu'un ancien joueur intègre également le programme.

Jeremy Lin rejoint également ESPN

En effet, ESPN a également annoncé l'arrivée de Jeremy Lin dans ses rangs. L'ancien meneur des Knicks contribuera régulièrement à l'émission NBA Today et interviendra comme analyste lors de certaines rencontres.

Ces deux recrutements viennent renforcer une équipe comptant déjà plusieurs anciens basketteurs NBA, dont Iman Shumpert, Danny Green ou encore Kendrick Perkins. ESPN mise ainsi sur l'expérience d'anciens professionnels pour enrichir ses émissions et ses commentaires avant le lancement de la saison 2026-2027.

Avec un coach référencé comme Jason Kidd, la dimension tactique de la chaîne pourrait prendre une nouvelle ampleur. A voir si l'homme de 53 ans brillera autant sur les plateaux télé que sur les parquets de la grande ligue.