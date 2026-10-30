Jaylen Brown ne veut pas faire la paix avec les Celtics !

Jaylen Brown ne veut clairement pas enterrer la hache de guerre avec les Celtics. Après neuf saisons passées aux côtés de Jayson Tatum à Boston et un titre NBA remporté en 2024, les deux hommes ont été séparés cet été. La nature de leur relation est fréquemment décrite comme tendue et les dernières déclarations du nouveau joueur des Sixers ne devraient pas contribuer à apaiser la situation.

Jaylen Brown tells Harry Potter that Jayson Tatum is a Hufflepuff pic.twitter.com/th8axSmwvX — PhillyDrilz (@phillydrilz) 29 octobre 2026

Brown relance les tensions avec Jayson Tatum

Dans l'émission The Old Man and The Three, l'ailier de Philadelphie a livré une réflexion sur les rapports de pouvoir au sein des équipes de la grande ligue. « En NBA, il y a beaucoup d'égos, beaucoup d'argent et beaucoup d'émotions. C'est comme en politique », a expliqué JB.

Le quintuple All-Star a ensuite étayé son propos en pointant le comportement de certains coachs : « Les entraîneurs ont parfois peur de contester leur meilleur joueur, car si ça tourne mal, ils risquent de perdre leur emploi. »

Une déclaration ressemblant à une pique adressée à son ancien technicien Joe Mazzulla mais aussi à Jayson Tatum. JB suggère que certains joueurs bénéficient d'un statut les protégeant des critiques, au détriment du fonctionnement collectif.

Les Celtics tentent de tourner la page

Cette sortie intervient alors que les versions divergent toujours sur les circonstances du transfert du Gravedigger lors de l'intersaison. Son ancien partenaire affirme avoir appris la nouvelle en même temps que le reste de la NBA, tandis que Jaylen Brown affirme que JT était au courant et aurait même pu y contribuer en coulisses.

Jayson Tatum said he’s not making any more comments on the Jaylen Brown situation pic.twitter.com/Vd2riyctJl — Justin Turpin (@JustinmTurpin) 28 octobre 2026

De leur côté, les Celtics semblent vouloir faire table rase du passé et se concentrer sur cette nouvelle saison. Avec trois victoires pour une défaite en ce début de championnat, Boston a bien lancé son exercice malgré le départ du MVP des Finales 2024.

Reste que les déclarations de leur ancien ailier continuent de faire vivre un feuilleton dont les deux protagonistes ne semblent pas encore avoir terminé de parler.