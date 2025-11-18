Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

Jaylen Hoard impuissant ; le Maccabi cède face à l’Hapoel dans le choc du basketball israélien

Israël - Jaylen Hoard, prolongé à prix d’or cet été, reste productif mais peine à franchir un nouveau cap alors que le Maccabi Tel Aviv s’incline 85-80 dans le choc face à l’Hapoel Tel-Aviv, désormais nouveau patron du basket israélien.
|
00h00
Jaylen Hoard impuissant ; le Maccabi cède face à l’Hapoel dans le choc du basketball israélien

Jaylen Hoard continue d’être productif, mais ne franchit pas encore de nouveau pallier

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv Basketball

La récente victoire de l’Hapoel Tel-Aviv sur le Maccabi Tel-Aviv dans le derby confirme une tendance lourde : le club rouge domine la scène nationale israélienne, tout en étant co-leader en EuroLeague tandis que de leurs cotés les Bleus et Jaunes restent toujours dans le trio de tête en Winner League mais glissent vers le bas du classement de la compétition reine européenne.

L’Hapoel Tel Aviv impose sa nouvelle hiérarchie

Dans cette 6e journée de Winner League disputée lundi soir, l’Hapoel Tel-Aviv a encore validé son statut de force dominante en Israël. Toujours invaincu après cinq matchs, le groupe de Dimitris Itoudis a maîtrisé un derby marqué par l’impact physique et par la puissance de Johnathan Motley (20 points et 6 rebonds pour 25 d’évaluation en 35 minutes).

Victoire de l’Hapoel Tel-Aviv face au Maccabi Tel-Aviv 85-80 (Visuel Hapoel Tel-Aviv)

En face, le Maccabi Tel-Aviv affiche un visage un peu plus fragile sur la scène nationale. Avec cette défaite (85-80), l’équipe enregistre son premier revers du championnat (5-1) et confirme qu’elle subit désormais la concurrence de son rival.

Jaylen Hoard, toujours productif mais il peine à franchir un cap

Prolongé jusqu’en 2028 à prix d’or l’été dernier, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) est scruté chaque semaine. Sa ligne de stats reste productive dans ce derby (8 points, 8 rebonds et 2 passes pour 10 d’évaluation en 26 minutes) mais l’Héraultais d’adoption reste cantonner à un rôle de joueur sans ballon et finisseur. Dans un match où l’intensité et l’impact au cercle faisaient la différence, l’international français a alterné des bonnes séquences au rebond et des phases plus maladroites offensivement (1/4 à 3-points) tout en étant touché par les fautes (3).

L’ancien joueur de l’Hapoël Tel-Aviv (2022 à 2024) demeure un élément fiable aussi bien dans le championnat israélien (8,7 points, 7,3 rebonds et 2,3 passes pour 14,7 d’évaluation en 25 minutes) qu’en EuroLeague (13,1 points, 7,1 rebonds et 1,2 passe pour 15,4 d’évaluation en 29 minutes sur 11 matchs), mais il n’a pas encore franchi ce fameux palier que le club attend de lui pour accompagner sa montée en puissance. La preuve par les chiffres, en 2024-2025, il compilait 17,2 d’évaluation en 26 minutes sur la scène nationale israélienne et 17,5 d’évaluation en 31 minutes en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Jaylen Hoard.jpg
Jaylen HOARD
Poste(s): Ailier / Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 26 ans (30/03/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
2
#505
REB
1
#525
PD
0
#594

L’Hapoel Tel-Aviv prend le dessus sur le Maccabi

Financé par l’homme d’affaires Ofer Yanai, co-leader d’une EuroLeague très relevée (8 victoires en 11 match), l’Hapoel Tel Aviv semble désormais mieux armé que le Maccabi  – 18e d’EuroLeague (3 succès en 11 rencontres) –  aussi bien sur la scène locale qu’européenne. Le derby n’a fait que renforcer cette impression.

Le Maccabi doit désormais rebondir rapidement, et la prochaine occasion arrive vite avec un déplacement en Italie à la Segafredo Arena le 21 novembre pour affronter la Virtus Bologne en EuroLeague.

LIRE AUSSI
Israël
Israël
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Jaylen Hoard impuissant ; le Maccabi cède face à l’Hapoel dans le choc du basketball israélien
A 18 ans, Christopher Ebunangombe se retrouve propulser meneur titulaire de l'ESSM Le Portel
Betclic ELITE
00h00Le Portel dans l’impasse sans meneur : une situation devenue critique
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
À l’étranger
00h00Léo Westermann frôle son record et brille encore avec Saint-Jacques-de-Compostelle
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
Basketball Africa League (BAL)
00h00Après un court passage en Croatie, Jonathan Cisse (ex Fos) quitte l’Europe pour l’Afrique
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
À l’étranger
00h00En Israël, Robert Turner III mène un Maccabi Ashdod ambitieux et leader du championnat
Malgré les bas du début de saison, Sylvain Lautié est resté serein et le SLUC Nancy a rééquilibré son bilan
Betclic ELITE
00h00Le SLUC Nancy a laissé passer l’orage et avance désormais sereinement
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
NBA
00h00Zaccharie Risacher rassure après son impressionnante chute : « Tout va bien ! »
NBA
00h00LeBron James bientôt de retour : les Lakers récupèrent leur superstar après son passage en G-League
NBA
00h00Anthony Davis absent encore 7 à 10 jours minimum chez les Mavericks
Zaccharie Risacher a été entraîné dans son élan après un dunk en contre-attaque, avant de tomber fort sur le sol
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille puis quitte ses coéquipiers sur une lourde chute à Phoenix
NBA
00h00Les statistiques défensives affolantes de Rudy Gobert et Alexandre Sarr
NBA
00h00Retrouvailles repoussées pour Victor Wembanyama et Maxime Raynaud ?
1 / 0