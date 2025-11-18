Jaylen Hoard impuissant ; le Maccabi cède face à l’Hapoel dans le choc du basketball israélien

La récente victoire de l’Hapoel Tel-Aviv sur le Maccabi Tel-Aviv dans le derby confirme une tendance lourde : le club rouge domine la scène nationale israélienne, tout en étant co-leader en EuroLeague tandis que de leurs cotés les Bleus et Jaunes restent toujours dans le trio de tête en Winner League mais glissent vers le bas du classement de la compétition reine européenne.

L’Hapoel Tel Aviv impose sa nouvelle hiérarchie

Dans cette 6e journée de Winner League disputée lundi soir, l’Hapoel Tel-Aviv a encore validé son statut de force dominante en Israël. Toujours invaincu après cinq matchs, le groupe de Dimitris Itoudis a maîtrisé un derby marqué par l’impact physique et par la puissance de Johnathan Motley (20 points et 6 rebonds pour 25 d’évaluation en 35 minutes).

En face, le Maccabi Tel-Aviv affiche un visage un peu plus fragile sur la scène nationale. Avec cette défaite (85-80), l’équipe enregistre son premier revers du championnat (5-1) et confirme qu’elle subit désormais la concurrence de son rival.

Jaylen Hoard, toujours productif mais il peine à franchir un cap

Prolongé jusqu’en 2028 à prix d’or l’été dernier, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) est scruté chaque semaine. Sa ligne de stats reste productive dans ce derby (8 points, 8 rebonds et 2 passes pour 10 d’évaluation en 26 minutes) mais l’Héraultais d’adoption reste cantonner à un rôle de joueur sans ballon et finisseur. Dans un match où l’intensité et l’impact au cercle faisaient la différence, l’international français a alterné des bonnes séquences au rebond et des phases plus maladroites offensivement (1/4 à 3-points) tout en étant touché par les fautes (3).

L’ancien joueur de l’Hapoël Tel-Aviv (2022 à 2024) demeure un élément fiable aussi bien dans le championnat israélien (8,7 points, 7,3 rebonds et 2,3 passes pour 14,7 d’évaluation en 25 minutes) qu’en EuroLeague (13,1 points, 7,1 rebonds et 1,2 passe pour 15,4 d’évaluation en 29 minutes sur 11 matchs), mais il n’a pas encore franchi ce fameux palier que le club attend de lui pour accompagner sa montée en puissance. La preuve par les chiffres, en 2024-2025, il compilait 17,2 d’évaluation en 26 minutes sur la scène nationale israélienne et 17,5 d’évaluation en 31 minutes en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Jaylen HOARD Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 26 ans (30/03/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 2 #505 REB 1 #525 PD 0 #594

L’Hapoel Tel-Aviv prend le dessus sur le Maccabi

Financé par l’homme d’affaires Ofer Yanai, co-leader d’une EuroLeague très relevée (8 victoires en 11 match), l’Hapoel Tel Aviv semble désormais mieux armé que le Maccabi – 18e d’EuroLeague (3 succès en 11 rencontres) – aussi bien sur la scène locale qu’européenne. Le derby n’a fait que renforcer cette impression.

Le Maccabi doit désormais rebondir rapidement, et la prochaine occasion arrive vite avec un déplacement en Italie à la Segafredo Arena le 21 novembre pour affronter la Virtus Bologne en EuroLeague.