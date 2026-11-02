Jayson Tatum punit le Magic et permet aux Celtics d'enchaîner une cinquième victoire

Les Celtics poursuivent leur excellente dynamique. En déplacement à Orlando, Boston a décroché une cinquième victoire consécutive et affiche désormais un bilan de 5-1. Pourtant, les Floridiens ont longtemps résisté, notamment grâce à leur adresse extérieure et à une belle circulation de balle. Mais les hommes de Joe Mazzulla ont fini par imposer leurs qualités collectives, en exploitant notamment les nombreuses erreurs adverses.

Jayson Tatum with another strong performance to extend Boston’s win streak to 5.



32 PTS | 7 AST | 8/19 FG | 15/17 FT | 60 TS% pic.twitter.com/X3rh34ls7f — Basketball Performances (@NBAPerformances) 1 novembre 2026

La défense de Boston en rempart, Jayson Tatum en magicien

Le Magic a ainsi perdu 18 ballons, que Boston a transformés en 21 points. À l'inverse, Orlando n'a provoqué que 13 pertes de balle. Une différence illustrant l'agressivité défensive des visiteurs et leur capacité à conserver la maîtrise du jeu.

Comme souvent, de l'autre côté du terrain, Jayson Tatum a été le principal artisan du succès des C's. Meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points, JT a notamment inscrit deux paniers importants dans le quatrième quart-temps pour permettre à son équipe de prendre le large.

Just incredible defense from Tatum here pic.twitter.com/gETcgX43Ah — Nik Land | NikNBA🏀 (@NIKNBAYT) 1 novembre 2026

Paul George tient son rôle

Le champion NBA 2024 a été bien épaulé par Paul George, auteur de 17 points, 6 rebonds et 8 passes décisives. Derrick White et Luka Garza ont également apporté 12 points chacun.

Après la rencontre, Jayson Tatum a rappelé l'importance de lancer au mieux ce premier mois complet de compétition : « La dernière fois que nous avions joué à cette horaire en déplacement (le match a débuté à 15h30 à Orlando) nous avions perdu. Donc avoir une deuxième chance contre une équipe si physique et prendre la victoire... ».

Jayson Tatum speaks post game on playing alongside Paul George:



“His awareness on the defensive end and his activity with his hands is just next level. He always has great awareness with the ball and deflections he makes it easier on the rest of us, even at this stage in his… pic.twitter.com/SBhX1XXbHy — CELTICS ☘️ BANNER 19 (@BiggLynch) 1 novembre 2026

Le Magic déçu du résultat

En face, le Magic a pourtant réalisé un bon match mais a commis trop d'erreurs pour rivaliser pendant 48 minutes. « Ils provoquent des pertes de balle. Ils sont agressifs pour intercepter le ballon. Il faut souvent être très solide avec le ballon et jouer malgré le contact une fois en possession. Nous pouvons faire mieux dans ce domaine », a reconnu Sean Sweeney, entraîneur d'Orlando.

Les Floridiens ont trouvé des solutions pour rester dans la partie. Anthony Black et Tristan da Silva ont chacun inscrit 23 points, tandis que Desmond Bane en a ajouté 19. Franz Wagner a compilé 14 points, 6 rebonds et 12 passes décisives, malgré une soirée difficile au tir (5/20).

Desmond Bane (Orlando Magic) - Anthony Black (Orlando Magic) Comparaison statistique entre deux joueurs Desmond Bane Anthony Black PTS 19 23 REB 2 8 PD 1 3 IN 2 2 CO 1 0

Gros duel face aux Wizards en back-to-back

Orlando devra rapidement corriger ses lacunes puisque les Floridiens reçoivent les Wizards dès lundi en back-to-back. « Il faut gagner. On ne peut pas se permettre deux défaites d'affilée, surtout à domicile. On sait qu'il faut qu'on joue mieux. Qu'on réduise les pertes de balle. Qu'on prenne plus de rebonds. Et puis, il faut continuer à se battre », a insisté Anthony Black à l'issue de la rencontre.

Pour l'heure, les coéquipiers de Franz Wagner figurent à la 11e place à l'Est bien loin de leur adversaire du soir puisque Boston demeure confortablement installé au second rang.