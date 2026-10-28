JB Bickerstaff « frustré » par l'arbitrage après la défaite des Pistons face aux Knicks

Les Pistons ont vécu une soirée compliquée mardi au Madison Square Garden. Privés de Jalen Duren et d'Isaiah Joe, les hommes de JB Bickerstaff se sont inclinés face aux Knicks (111-97). L'entraîneur de Detroit a toutefois pointé du doigt certaines décisions arbitrales, sans occulter les lacunes affichées par son équipe.

This is so pathetic man. pic.twitter.com/ELl6vusd0q — 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔱𝔯𝔬𝔦𝔱 𝔗𝔦𝔪𝔢𝔰 📰 (@the_det_times) 28 octobre 2026

JB Bickerstaff dénonce un manque de cohérence dans l'arbitrage

Mercredi soir, Detroit a terminé la rencontre avec 28 fautes sifflées à leur encontre, contre 23 pour les New York. Jalen Brunson a notamment obtenu 16 lancers francs, tandis que plusieurs décisions ont provoqué l'agacement du banc des Pistons. JB Bickerstaff a notamment estimé que Cade Cunningham aurait dû bénéficier d'une faute en fin de match, alors que son équipe tentait de revenir au score.

« C'est extrêmement frustrant, vous voyez ce que je veux dire, de voir que les choses se passent comme ça », a déclaré le technicien. « Il y a un problème. On joue avec un jeu physique, soir après soir, et la ligue devrait y être habituée. Ça fait trois ans qu'on joue comme ça, et ça ne changera pas. On est physiques dans le respect des règles, et on est devenus très bons dans ce domaine. »

J.B. Bickerstaff on the Pistons’ foul trouble tonight against the Knicks:



“There is a discrepancy, there’s a physicality that we play with every night and the league should be accustomed to it…and it’s not going to change. We’re physical within the rules.” pic.twitter.com/DTawSaIIoB — Jacob Richman (@JacobHRichman) 28 octobre 2026

L'intensité physique au cœur du projet des Pistons

Pour JB Bickerstaff, l'identité défensive de son équipe ne doit pas se retourner contre elle et en faire une cible des arbitres. En effet, la franchise du Michigan s'appuie sur l'intensité et le jeu physique pour dominer ses adversaires.

« Les fans veulent voir ce style de jeu. C'est ce que Detroit veut, et c'est ce que nos supporters apprécient. Alors, on va continuer comme ça et on verra bien. » Ses déclarations peuvent aussi être interprétées comme une manière de mettre la pression sur les arbitres pour la suite de la saison.

Detroit est passé à côté

Si les décisions arbitrales ont nourri la frustration de Detroit, le coach a également reconnu les insuffisances de ses joueurs. Après un premier quart-temps serré, les Pistons ont progressivement perdu le contrôle de la rencontre. Les tirs manqués et les pertes de balle ont permis aux Knicks de prendre le large, notamment grâce à un troisième quart-temps remporté 37-13.

« On n'a tout simplement pas joué notre meilleur basket », a reconnu le technicien. « C'était un problème d'exécution… On fera mieux la prochaine fois. »

OMG TYLER KOLEK 🤯 pic.twitter.com/QOjEJp368d — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 28 octobre 2026

Les Pistons deuxièmes de la Conférence Est

A vrai dire, les absences de Jalen Duren et d'Isaiah Joe ont également réduit les options disponibles, obligeant Paul Reed à intégrer le cinq de départ. Cependant le pivot a été pénalisé par les fautes, empêchant la franchise du Michigan de lancer son match idéalement.

Malgré ce revers, les Pistons affichent un bilan de trois victoires pour une défaite. Le retour de leurs joueurs blessés pourrait leur permettre de retrouver davantage de profondeur. Pour poursuivre leur bon début de saison, les coéquipiers de Cade Cunningham devront néanmoins corriger leurs difficultés offensives et aussi être mieux considérés par les arbitres ?