"Je n'ai plus rien contrôlé" : quand Mohamed Diarra signe l'un des dunks de l'année pour sceller la victoire de Cholet

Si Aaron Towo-Nansi a crevé l'écran du haut de ses 17 ans contre Paris, Mohamed Diarra a été le vrai héros de l'exploit choletais (94-90).

L'ancien intérieur de Limoges a d'abord été celui qui a arraché la prolongation, sur son seul tir primé du soir (1/7), à 6 secondes de la sirène.

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Puis avant de sceller la victoire de CB à 15 secondes du buzzer final.

"C'était vraiment à l'instinct"

Alors que les hommes de Fabrice Lefrançois n'avaient que trois points d'avance, donc restaient sous la menace parisienne en cas d'échec, Mohamed Diarra a débordé Nadir Hifi avant de monter au dunk avec une force phénoménale sur Allan Dokossi.

Une action qui trouvera toute sa place dans quelques mois au cœur du Top 10 de la saison de Betclic ÉLITE.

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"Le dunk, à ce moment-là, je n’ai plus rien contrôlé", a-t-il glissé au micro du Courrier de l'Ouest. "J’ai vu Nadir venir fort sur moi, j’ai drivé. Je connais Allan (Dokossi) depuis des années, et je sais très bien que si je n’étais pas monté au dunk, il m’aurait contré. Mais je ne réalise pas encore, parce que c’était vraiment à l’instinct, et je suis monté, et ça a payé. »