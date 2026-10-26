« Je ne mets pas l'équipe sur les bons rails » : Andrew Albicy assume la responsabilité de la défaite de Limoges à Pau

Andrew Albicy n'a pas cherché d'excuses après le revers du Limoges CSP sur le parquet de l'Élan béarnais (85-81). Alors que son équipe a compté jusqu'à 19 points de retard avant de revenir à deux petites longueurs dans les dernières secondes (79-81), le meneur international français a pointé le manque d'engagement des Limougeauds, particulièrement lors d'une première période conclue avec 52 points encaissés (52-39).

« On fait une première mi-temps catastrophique. On n'est pas à la hauteur de l'événement, on n'est pas dans l'intensité », a-t-il regretté après ce 115e clasico, remporté par le promu palois devant 7 355 spectateurs.

Andrew Albicy : « Je ne suis pas dedans en première mi-temps »

Avec 8 points à 3/8 aux tirs, 7 passes décisives et 1 interception pour 4 d'évaluation en près de 30 minutes, Andrew Albicy n'a pas réalisé sa meilleure prestation sous le maillot limougeaud. Malgré sa contribution au retour du CSP dans le dernier quart-temps, l'ancien joueur de Gran Canaria estime avoir failli dans son rôle de leader.

« On est en réaction. Oui, on a de l'ego, de l'orgueil, donc on revient dans le match. Mais ça, je veux le voir avant. Et moi le premier, parce que je ne mets pas l'équipe sur les bons rails. Je ne suis pas dedans en première mi-temps. Donc j'assume cette responsabilité sur ce match. »

Une autocritique qui rejoint celle de son entraîneur Arnaud Tessier. Quelques minutes ensuite, le technicien avait lui aussi endossé la responsabilité de cette nouvelle défaite, estimant ne pas avoir suffisamment préparé ses joueurs à livrer le combat attendu dans une rencontre de cette importance.

Interrogé sur les propos de son meneur, Arnaud Tessier avait d'ailleurs répondu avec une pointe d'ironie : « On est deux comme ça ! Ça fait deux avec moi. L'idée n'est pas de trouver des coupables, mais au bout d'un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et moi, je vais les prendre. »

« Nos bas sont très, très bas » : un problème de régularité au Limoges CSP

Avec une seule victoire en cinq journées, le CSP peine à trouver la constance nécessaire pour rivaliser avec ses adversaires. À Pau, les Limougeauds ont pourtant montré un tout autre visage après la pause, limitant les Béarnais à 33 points en seconde période contre 52 lors des vingt premières minutes.

Pour Andrew Albicy, la difficulté vient précisément de ces écarts de niveau au sein d'une même rencontre. Néanmoins, le vice-champion olympique ne sait pas comment les empêcher.

« Si j'avais la réponse, je pense qu'on jouerait mieux ! Mais déjà, il faut égaler l'intensité des autres équipes à chaque fois et arrêter de pleurer sur les arbitres ou sur des facteurs qu'on ne contrôle pas. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus constants. Un match est fait de hauts et de bas, mais nos bas sont très, très bas. »

Le meneur estime que ces passages à vide coûtent trop cher à Limoges, contraint de dépenser énormément d'énergie pour revenir au score.

« À chaque fois, on prend de gros runs qui font qu'on court après le score ou qu'il est trop tard pour revenir. On ne peut pas être dans les hauts tout le temps, mais les bas doivent être très courts. Et pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. »

La blessure de Nicolas Lang ne doit pas servir d'excuse

Le Limoges CSP a également dû composer avec la blessure de son capitaine Nicolas Lang, victime d'une entorse de la cheville gauche après seulement trois minutes de jeu. L'arrière a tenté de revenir sur le parquet avant de devoir renoncer définitivement.

Une absence forcément préjudiciable pour l'équipe d'Arnaud Tessier, mais qu'Andrew Albicy refuse d'invoquer pour expliquer la défaite.

« C'est sûr, mais ça fait partie du jeu. Même avec cette blessure, on pouvait clairement mieux faire. »

L'ancien international français veut surtout que son équipe parvienne à afficher la même agressivité durant quarante minutes. Car le problème n'est pas, selon lui, la qualité de basket dont dispose le CSP.

« On reste quand même une belle équipe qui sait jouer au basket. Mais si on n'arrive pas à être à 100 % dans l'intensité, à égaler celle des autres équipes, tu peux faire du beau basket, mais quand les équipes te touchent et que tu n'arrives pas à placer ton jeu, ça fait des écarts comme celui qu'on a eu en première mi-temps. »

Une victoire impérative lors du prochain match à domicile

Désormais à une victoire pour quatre défaites, Limoges doit rapidement réagir pour ne pas s'installer dans le bas du classement. Le scénario du clasico, avec deux retours après avoir accusé 19 points de retard, montre que le CSP possède les ressources pour rivaliser, mais aussi qu'il se pénalise trop souvent par ses entames et ses passages à vide.

Andrew Albicy ne veut donc pas s'attarder sur les circonstances de ce revers. Il entend rapidement tourner la page avant un nouveau rendez-vous important à Beaublanc, contre Boulazac.

« Maintenant, on va essayer de digérer cette défaite et avancer. On a un gros match à la maison qui arrive et celui-là, il faut vraiment le prendre. »

Après cinq journées, le temps presse déjà pour un Limoges CSP qui devra transformer ses réactions d'orgueil en engagement dès l'entre-deux.

Au Palais des Sports de Pau,