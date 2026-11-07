Si l’infirmerie de l’ASA Basket est bien pleine, les cœurs alsaciens sont tout autant remplis. Malgré les absences de Louis Cassier, Ludovic Beyhurst et de Killian Malwaya, et donc seulement six pros en mesure de jouer, l’équipe de Nebojsa Bovagac s’est montrée héroïque au Vol’Caen, lors de la 8e journée d’ELITE 2 (85-87).

Russell Jones clutch

Après avoir longtemps résisté (41-47, 23e) et puis être repassé derrière (69-61, 34e), l’Alliance Sport Alsace aurait pu lâcher mais elle a cravaché pour remonter au score. Solidaires, les coéquipiers de Nikola Knezevic sont parvenus à repasser devant dans le temps réglementaire (70-73, 37e). Mais la formation alsacienne a vu Tyler Thomas (26 points) égaliser à seulement quelques secondes du buzzer, envoyant les deux équipes en prolongation (75-75).

Un scénario cruel pour l’ASA, qui aurait pu payer cher ses efforts consentis jusque-là. Il n’en a rien été. Malgré la fatigue, les Alsaciens ont trouvé les ressources pour faire la différence dans les cinq minutes supplémentaires et repartir avec un précieux succès (85-87), grâce notamment à un dernier panier en pénétration de Russell Jones à 18 secondes du terme.

La fierté du coach Nebojša Bogavac et du capitaine Allan Jeanne-Rose

Après la rencontre, Nebojša Bogavac pouvait difficilement masquer sa satisfaction. A Caen, son équipe a réalisé un exploit, dans des circonstances qui auraient pu en décourager plus d’un.

« On a mérité cette victoire et je veux féliciter mon équipe parce qu’on a beaucoup de problèmes depuis le début de saison avec des joueurs blessés. Ce soir, on joue à sept joueurs en réussissant à garder le même rythme, la même agressivité. Je ne savais pas que c’était possible d’y arriver à sept. Nos joueurs ont été très intelligents », a savouré l'entraîneur monténégrin au micro de Ouest-France.

Dans cette rotation raccourcie, plusieurs Alsaciens ont dû prendre leurs responsabilités, avec l’aide du jeune Matteo Kiefer (titulaire, 3 points en 22 minutes) et de Jules Grotzinger (54 secondes de jeu) qui ont fait office de 7e et 8e joueurs.

Tyler Thomas (Caen) - Nikola Knezevic (Alliance Sport Alsace) Comparaison statistique entre deux joueurs Tyler Thomas Nikola Knezevic PTS 26 22 REB 8 4 PD 1 4 IN 2 2 CO 0 0

Nikola Knezevic a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 22 points à 9/19 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives, bien accompagné de Russell Jones Jr (18 points à 6/13, 5 passes décisives) et Allan Jeanne-Rose (17 points à 4/13 aux tirs).

Ce dernier a notamment vécu une soirée particulièrement éprouvante. Le capitaine a passé près de 44 minutes sur le parquet, donnant tout ce qu'il lui restait pour permettre à son équipe de l'emporter.

« Je suis quelqu’un de très croyant, si j’ai pu faire tout ça, c’est grâce à mon sauveur, à Jésus-Christ, c’est lui qui m’a donné la force de tenir pendant 43 minutes et 47 secondes. Je suis mort, j’ai tout donné, je suis trop content qu’on ait pu sortir avec la victoire. On a galéré depuis le début de saison, mais on a un groupe combatif, on n’a pas lâché », a-t-il confié après la rencontre, toujours auprès de Ouest-France.

L’ASA se donne de l’air

Après un début de saison compliqué, les Alsaciens enchaînent ainsi un deuxième succès consécutif en ELITE 2, après leur victoire contre Aix-Maurienne (93-70). Ils décrochent surtout leur premier succès à l'extérieur de la saison et remontent provisoirement à la 16e place avec trois victoires pour cinq défaites, ex-aequo avec son adversaire du soir et Le Havre.

De son côté, Caen traverse aussi une période délicate, avec une cinquième défaite consécutive après avoir démarré par trois succès en championnat. L’arrivée du meilleur marqueur de NM1, Mathias M’Madi, permettra-t-elle d’inverser la tendance ?