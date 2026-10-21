"Je suis en danger depuis toujours" : après le naufrage, Lamine Kebé est-il sur un siège éjectable à Orléans ?

Lamine Kebé sera-t-il sur le banc d'Orléans vendredi soir à Levallois ? La question est évidemment un peu abrupte, surtout après seulement cinq journées d'ÉLITE 2, mais reste légitime.

Un crédit déjà entamé auprès du public

Entraîneur de l'OLB depuis 2024, sous contrat jusqu'en 2027, le régional de l'étape (originaire de La Source) ne jouissait déjà pas d'une très grande cote de popularité dans les travées de CO'Met.

Or, l'humiliation vécue par Orléans mardi à domicile lors du Centrico contre Blois (80-103), après avoir compté jusqu'à 30 points de retard, continue forcément d'amenuiser son crédit. Son équipe a même quitté le parquet sous une bronca jamais vue depuis son arrivée sur le banc.

Si la situation semble être urgente pour Lamine Kebé, c'est déjà parce qu'il a échoué à mener Orléans vers la Betclic ÉLITE lors des deux dernières saisons, certes dans des contextes différents (un bilan plutôt positif en 2025, bien plus mitigé en 2026). Bien sûr, le doublé en Leaders Cup rehausse son bilan mais l'ancien technicien du Pôle France a toujours été contesté par la vox populi.

Les Américains seront-ils patients ?

Évidemment, l'opinion publique n'a jamais le dernier mot mais la patience des nouveaux dirigeants américains aura sûrement des limites. Bientôt aux manettes de l'OLB, avec une prise de pouvoir prévue au printemps 2027, le groupe JHZ Holdings a mis une voiture de course entre les mains de Lamine Kebé avec un effectif sur-dimensionné pour l'ÉLITE 2 et le plus gros budget de l'histoire du championnat.

Si les trois investisseurs américains sont encore minoritaires, deux siègent déjà au conseil de surveillance du club : Matt Hong et Jamie Zaninovich. Or, s'ils ont prévu d'injecter 6,6 millions d'euros en cinq ans, ce n'est évidemment pas pour s'éterniser en ÉLITE 2. La feuille de route est claire : la Betclic ÉLITE le plus rapidement possible et la Coupe d'Europe dans un second temps.

Il est clair que les résultats du mois d'octobre ne préjugent en rien du dénouement final de la saison. Mais le message envoyé mardi contre Blois a été assez désastreux. Et la pression autour de la direction sportive, Lamine Kebé en tête, se fait de plus en plus intense.

"S'il y a des décisions qui seront prises...

j'espère que ne ce sera pas le cas !"

Au micro d'ICI Loiret, l'entraîneur n'a pas fui ses responsabilités en conférence de presse. "Est-ce que je suis en danger ? Mais je suis en danger depuis toujours. C’est le rôle d’un coach. Moi, je ne contrôle pas ça, je me concentre sur l’équipe pour essayer de la faire progresser et avancer. S’il y a des décisions qui sont prises… J’espère que ce ne sera pas le cas. Mais ce n’est pas moi qui contrôle ça. Je ne me réveille pas tous les jours en me disant que je suis en danger, sinon je ne ferais pas ce métier là !"

L'échantillon est encore très réduit mais les premiers temps de passage ne sont clairement pas bons. Avec plus de 7 millions de budget et près de 2 millions de masse salariale, l'OLB ne peut se permettre de rater l'une des deux places en Betclic ÉLITE. Alors, un bilan négatif (2v-3d), encore moins...