Le BCM Gravelines-Dunkerque n’arrive pas à sourire en ce début de saison. Les Maritimes espéraient enfin débloquer leur compteur de victoires en championnat pour la réception de Roanne, ce samedi 31 octobre. Mais face à un promu inspiré, les hommes de Jean-Christophe Prat ont vécu une nouvelle soirée difficile, s'inclinant lourdement (69-89) après avoir compté jusqu'à… 30 points de retard.

Le BCM sans solution contre Roanne

Six matchs, six défaites : le bilan comptable est déjà préoccupant pour le club nordiste. Mais c'est surtout la manière qui interpelle. Face aux Roannais, le BCM a assez vite perdu pied, accusant déjà dix points de retard à la pause (29-39), après une première période laborieuse offensivement.

Et le gros run dès le retour des vestiaires a permis aux joueurs de T.J. Parker de prendre le large. Portée par un Derek Needham intenable, auteur de 22 points, la Chorale a ensuite déroulé face à des Maritimes incapables de trouver les ressources pour inverser la tendance.

Par exemple, le recours insistant au tir extérieur n'a pas permis de compenser les manques, avec seulement 6 réussites sur 21 tentatives derrière l'arc (29 %). Pour la première fois de la saison, Gravelines-Dunkerque a semblé incapable de rivaliser sur la durée, laissant apparaître des difficultés collectives inquiétantes.

Jean-Christophe Prat assume la responsabilité

Dans ce contexte particulièrement délicat, Jean-Christophe Prat n’a pas cherché à se défausser. Interrogé après la rencontre, l'entraîneur gravelinois a reconnu la supériorité de l'adversaire.

« Sur les cinq premiers matchs, cette équipe du BCM a joué les yeux dans les yeux avec toutes les équipes. Ce soir, on a été battus par beaucoup plus forts que nous », a-t-il confié au micro de Delta FM. « A chaud, c’est difficile de réagir… Si vous cherchez un responsable, ça sera toujours le coach. Et c’est moi. »

Une sortie qui intervient alors que la pression commence à monter autour du technicien, tandis que la frustration des supporters s’est traduite par des sifflets et des appels à sa démission au cours de la rencontre.

La « honte » évoquée par Neal Quinn

Le constat est tout aussi sévère du côté des joueurs. Neal Quinn, qui disputait seulement son deuxième match de la saison, n'a pas mâché ses mots après cette déroute. Le pivot gravelinois, interrogé par La Voix du Nord, a notamment pointé du doigt le manque d'engagement et d'intensité affiché par son équipe.

« Je suis juste gêné et j’ai honte de la façon dont nous nous sommes battus et de l’intensité avec laquelle nous avons joué. C’est inacceptable de la part de tout le monde… On ne peut plus faire en sorte que cela se reproduise. »

Un discours fort qui traduit un certain malaise au sein du BCM, pas aidé malgré tout par les absences de L.J. Thorpe (adducteurs), Hassan Martin (ischios), R.J. Nembhard (paternité) et Vafessa Fofana (réathlétisation), et un calendrier plutôt corsé depuis le début de la saison.

Cette sixième défaite consécutive en Betclic ELITE laisse en tout cas Gravelines-Dunkerque, lanterne rouge, dans une situation de plus en plus préoccupante. Victoire obligatoire ce vendredi soir à Boulazac ?