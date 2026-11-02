Jean-Denys Choulet commence sérieusement à perdre patience. Vendredi 30 octobre, Rouen a subi sa cinquième défaite en sept journées d'ELITE 2, dominé à domicile par Hyères-Toulon (90-105). Désormais 18e sur 20 avec seulement deux victoires, le Rouen Métropole Basket inquiète son entraîneur. En conférence de presse, celui-ci a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation de ses joueurs, leur reprochant avant tout un manque d'investissement défensif.

« Le premier ressenti, c'est une énorme déception et une énorme remise en cause personnelle, déjà dans un premier temps, parce que c'est pour moi incompréhensible. Qu'on rate des tirs, [...] mais qu'on n'ait pas la volonté de défendre, ça, c'est autre chose, surtout à domicile. »

John Roberson, son ancien champion de France, fait très mal à Rouen

La soirée a été d'autant plus frustrante pour Jean-Denys Choulet que le principal artisan de la victoire toulonnaise n'était autre que John Roberson. Le meneur américano-bosnien, avec lequel il avait remporté le championnat de France en 2017 à l'Élan Chalon, a livré une prestation remarquable à la Kindarena : 30 points à 7/11 aux tirs, dont 4/7 à 3-points, 12/14 aux lancers francs, 11 passes décisives pour 32 d'évaluation en 31 minutes.

Choulet avait pourtant fait de sa neutralisation la priorité absolue de son plan de match, en demandant à ses deux meneurs de multiplier les efforts défensifs sur lui alors que l'autre créateur Axel Julien était forfait. Une stratégie restée sans effet.

« Les consignes étaient claires au début du match : c'était de mettre nos deux meneurs de jeu à 200 % sur Roberson. Comme il n'y avait pas de backup meneur derrière, c'était de défendre très, très fort sur lui. On a eu le résultat : 30 points. »

La comparaison avec Jalen Moore, meneur titulaire du RMB, est particulièrement défavorable. Ce dernier a terminé avec seulement 5 points à 2/10 aux tirs, malgré ses 8 passes décisives, pour une évaluation de 1 en près de 25 minutes. Dans le même temps, Roberson a terminé avec un différentiel de +24 lorsqu'il était sur le parquet.

« On était à la rue systématiquement sur Roberson, sur toutes les actions offensives. [...] Rien que sur le poste 1, j'ai un différentiel de 25 points, donc c'est compliqué. »

« Ils sont plus occupés à s'occuper de leur look »

Au-delà de la performance de son ancien joueur, Jean-Denys Choulet a surtout regretté l'absence d'application de ses consignes. Hyères-Toulon a terminé la rencontre à 55 % de réussite à 3-points (11/20), mais surtout à 72,2 % à 2-points (26/36), des chiffres révélateurs des difficultés défensives rouennaises.

Les visiteurs ont également largement dominé le rebond (33 prises à 23) et ont mené pendant 38 minutes et 52 secondes, comptant jusqu'à 20 points d'avance. Après avoir encaissé 29 points dès le premier quart-temps, Rouen avait pourtant réagi avant la pause (44-46), avant de céder à nouveau dans le troisième quart-temps (21-30).

Une incapacité à tenir défensivement qui a fini par provoquer la colère de Choulet.

« J'ai plus de voix à force de leur dire de défendre, de défendre cinq contre cinq en pression tout terrain. J'ai plus de voix. [...] Il y a encore des mecs qui laissent leur joueur tout seul en milieu de terrain. C'est juste insupportable. »

Puis le technicien s'est attaqué aux préoccupations de certains membres de son effectif, qu'il juge bien éloignées des exigences du haut niveau.

« Ils sont plus occupés à s'occuper de leur look, de savoir s'ils ont bien fait leurs contours et leurs tresses, que de s'occuper de savoir s'ils ont gagné un match de basket. Ça devient pénible, ça. »

Quelques satisfactions individuelles, mais un constat collectif accablant

Tous les Rouennais n'ont cependant pas été logés à la même enseigne. Marchelus Avery et Akram Naji ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 17 points chacun. Igor Mintogo a ajouté 15 points à 3/7 à 3-points, tandis que Jared Ambrose a compilé 14 points à 7/9 aux tirs et 7 rebonds en seulement 21 minutes, avant d'être pénalisé par les fautes.

Choulet a d'ailleurs salué certaines performances individuelles, notamment celle de Jared Ambrose en première période. Mais les satisfactions offensives n'ont pas suffi à compenser les largesses défensives du RMB.

En face, John Roberson n'a pas été le seul à profiter des difficultés rouennaises. Le petit intérieur Moses Greenwood a inscrit 22 points à 8/10 aux tirs, avec 9 rebonds et 30 d'évaluation. Franklin Mitchell a ajouté 17 points et 8 rebonds, tandis que Walter Whyte a également marqué 17 points, dont trois tirs primés.

Cinq joueurs de Hyères-Toulon ont ainsi atteint la barre des 10 points, permettant aux Varois de terminer avec 126 d'évaluation collective, contre 100 pour Rouen.

Jean-Denys Choulet menace de prendre des décisions

Après sept journées, le bilan rouennais est préoccupant. Le RMB a perdu contre Vichy (97-101), Orléans (91-74), Nantes (83-78), Aix-Maurienne (89-86) et désormais Hyères-Toulon (90-105). Ses deux seules victoires ont été obtenues à domicile contre Blois (85-78) et La Rochelle (76-75).

Rouen encaisse ainsi 88,4 points par rencontre depuis le début du championnat, avec trois matchs à au moins 97 points concédés. Une situation difficilement acceptable pour l'ancien coach de Roanne, qui considère que la réaction de son équipe doit d'abord passer par un changement d'attitude.

« Ça va déjà passer par l'envie. Parce que si on n'a pas envie, on ne peut rien faire. »

L'entraîneur, qui a lui-même évoqué une remise en question personnelle, n'entend pas laisser la situation se dégrader davantage.

« C'est pour moi inacceptable, ça ne va pas continuer longtemps comme ça. C'est clair, je prendrai les décisions qu'il faut. [...] C'est inacceptable de ne pas se battre à domicile. »

Avec deux victoires en sept matchs et une place dans les profondeurs du classement, Rouen est déjà sous pression. Et Jean-Denys Choulet attend désormais de ses joueurs une réponse sur le terrain.