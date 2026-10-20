Jean-Denys Choulet est toujours Jean-Denys Choulet. À 68 ans, qu'il a fêtés vendredi 16 octobre, l'ancien entraîneur de Roanne et Chalon-sur-Saône n'a rien perdu de son caractère. Depuis son arrivée à Rouen, il cherche à imposer sa conception du basket, fondée sur le jeu collectif, les systèmes offensifs et la rigueur tactique. Mais un élément échappe toujours à son contrôle : l'arbitrage. Et le technicien ne supporte manifestement plus certaines pratiques de l'ELITE 2.

Après la défaite du Rouen Métropole Basket vendredi à Nantes (83-78), lors de la quatrième journée de championnat, Choulet s'est lancé dans une longue charge contre le corps arbitral et, plus largement, contre le fonctionnement de la deuxième division française. Une sortie particulièrement musclée, dont il a prolongé les critiques dans Paris Normandie quelques jours plus tard.

« Je suis là par passion, pas par l'argent »

Interrogé sur son agacement après cette nouvelle défaite, le technicien a immédiatement rectifié son interlocutrice. Pour lui, le problème dépasse largement la frustration d'un match perdu.

« C'est pas de l'agacement, madame. C'est pas de l'agacement. Vous voyez, aujourd'hui j'ai 68 ans. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ça fait plus de trente ans que je suis en Betclic (ELITE), au plus haut niveau français. Plus de trente ans. Je dois être l'un des plus anciens dans l'élite nationale de basket. »

Il poursuit en revendiquant les principes qui ont accompagné toute sa carrière.

« J'ai toujours essayé d'apprendre à mes joueurs à jouer au basket proprement. J'ai toujours essayé de travailler collectivement, de façon à donner à manger à tout le monde. Mais je ne peux pas jouer. On ne peut pas jouer. Je ne connaissais pas la Pro B. Je connaissais en 2000. Il y a 27 ans bientôt. On ne peut pas jouer au basket. »

Sa principale frustration concerne l'impossibilité, selon lui, de développer le jeu collectif qu'il travaille quotidiennement avec son équipe.

« Nous, on travaille beaucoup sur des systèmes de jeu. Et Rémi le sait, on se connaît depuis assez longtemps. On ne peut pas se démarquer, on est tenu tout le temps. »

Rémi, c'est Rémi Valin, son homologue nantais (présent dans la salle de presse), qui connaît particulièrement bien les exigences de l'ELITE 2. Le technicien bisontin assure avoir régulièrement échangé sur le sujet avec les responsables de l'arbitrage, sans constater d'évolution. Il insiste surtout sur les raisons de sa présence à Rouen, alors qu'il pourrait profiter de sa retraite.

« Je parle pas pour moi, mais je parle pour tout le monde, pour tous les coaches de basket qui se respectent. On joue pas au handball, on joue au basket. On peut pas se ceinturer en jouant au basket. Ça n'existe pas. Mais j'aurais dit la même chose en allant gagner. » « Moi, je suis à Rouen par passion. Je suis à la retraite depuis deux ans. J'ai une bonne retraite. J'ai la chance d'avoir cotisé toute ma vie. Je suis là par passion, pas pour l'argent. On ne peut pas faire notre métier. C'est terrible. Il faudra que quelqu'un le dise un jour. »

« J'ai le droit de parler, j'ai deux titres de champion de France »

L'entraîneur rouennais revendique également son expérience pour légitimer ses critiques. Double champion de France, en 2007 avec Roanne et en 2016 avec Chalon-sur-Saône, il considère avoir suffisamment vécu de situations au plus haut niveau pour dénoncer ce qu'il estime être des dysfonctionnements.

« J'ai le droit de le dire parce que je suis vieux et j'ai de l'expérience. Et accessoirement, deux titres de champion de France. Donc j'ai le droit de parler aussi un peu. J'ai le droit de parler face à des gens qui nous massacrent. »

Dans son viseur, notamment, la faute technique infligée à Marchelus Avery dans les dernières minutes à Nantes.

« Comment justifier une faute technique à ce moment-là du match ? Comment ? Mais ils vont rentrer chez eux voir maman tranquillement et nous, on va se morfondre sur la route parce que ça nous emmerde de travailler toute la semaine pour pas pouvoir jouer notre jeu de basket, parce qu'on est ceinturés en permanence. »

Choulet évoque alors Thomas Bissuel, arbitre de haut-niveau, dont il attend une analyse des situations litigieuses. Des échanges qui, à l'entendre, ne débouchent pas sur les changements espérés.

Le précédent de Vichy, toujours en travers de la gorge

Pour illustrer son propos, Jean-Denys Choulet revient également sur la première journée contre Vichy, perdue après prolongation (97-101). Il raconte une situation survenue dans les dernières secondes alors que Rouen comptait 3 points d'avance.

« Avant le match, j'ai les arbitres qui nous convoquent, qui nous disent : "Voilà messieurs, cette année, sur les contre-attaques, s'il n'y a pas de perte de balle, on fait no-call, on laisse jouer." »

Il détaille ensuite l'action qui continue de le contrarier.

« Il se trouve qu'on est à +3 contre Vichy, il reste huit secondes à jouer, Akram fait l'interception, part au panier, il y a Piétrus qui veut l'arrêter, il n'arrive pas à l'arrêter. Il ne perd pas la balle, il garde le ballon et il pose un dunk. Normalement, on est à +5, sept secondes, match plié. L'arbitre siffle une faute de Piétrus pour arrêter la contre-attaque. »

Selon son interprétation des consignes reçues avant la rencontre, cette situation aurait dû conduire à une autre décision.

« Nouvelle règle, faute disruptive, qu'on m'a expliquée une heure avant. Deux lancers francs et possession de balle. Ah non ! Deux lancers francs, mais pas possession de balle. Donc mon joueur fait l'erreur de faire zéro sur deux, ils marquent à 3-points, on perd en prolongation. »

Ce récit correspond à la lecture de l'action faite par Choulet, sans préjuger de la justesse de la décision arbitrale.

« Comment est-ce que vous voulez que nous, les coaches, qui travaillons toute la semaine, comment voulez-vous qu'on puisse accepter des choses pareilles ? Moi je pose la question, comment voulez-vous ? »

Il prend toutefois soin de ne pas remettre en cause le mérite de Nantes et de Rémi Valin.

« Je ne dis pas qu'ils le font de mauvaise foi, que Rémi ne mérite pas de gagner, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais quand est-ce qu'on va essayer d'être professionnels et de faire avancer les choses dans ce milieu du basket de Pro B ? Quand ? Quand ? Rémi sait bien mieux que moi parce qu'il a été bien plus longtemps que moi à ce niveau-là. »

Une pique à Sylvain Delorme, son prédécesseur à Rouen

La sortie de Jean-Denys Choulet ne concerne pas uniquement les arbitres. Elle touche également à la manière de défendre en ELITE 2, avec une remarque particulièrement directe concernant Sylvain Delorme, son prédécesseur sur le banc rouennais. Alors que la question de reproduire à l'entraînement les contacts observés en match est évoquée, Choulet oppose son approche du basket à celle de son prédécesseur.

« Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je suis coach professionnel de basket. Je n'ai jamais demandé à mes joueurs de tenir, de ceinturer. Je ne sais pas faire ça. Alors peut-être que je vais essayer de leur expliquer, de leur apprendre. Je ne sais pas. »

Puis vient la pique : « Mon prédécesseur savait bien faire ça. Moi, je ne savais pas. »

Une attaque à peine voilée contre Sylvain Delorme, qui dirigeait Rouen avant lui. Choulet présente ainsi sa propre méthode en opposition à celle de l'ancien entraîneur du RMB, qu'il associe à un basket plus physique.

« L'an dernier, on fait 10 sur 14 en jouant au basket proprement. Et là, je ne sais pas. Mais vous étiez là, vous avez tous vu. Je ne dis pas qu'ils ne méritent pas de gagner. Je dis simplement : pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi ? »

« Entre la Betclic ELITE et l'ELITE 2, c'est un trou monumental »

Interrogé sur la différence entre les deux divisions, Jean-Denys Choulet ne prend pas davantage de précautions. Pour celui qui a passé l'essentiel de sa carrière dans l'élite française, le fossé est immense.

« Vous plaisantez, monsieur ! Vous plaisantez ! Mais ce n'est pas un différentiel, c'est un trou monumental. Monumental ! Mais à tous les niveaux. Au niveau du basket, au niveau des systèmes de jeu, au niveau des arbitres, à tous les niveaux. C'est un trou béant. »

Il poursuit en revenant sur les règles et leur application.

« Moi, je ne demande pas qu'on me favorise. Je dis simplement : quelle est la règle au basket ? Est-ce qu'au basket on a le droit de ceinturer ? Réponse : non. Pourquoi on ne siffle pas quand on se ceinture ? Je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. »

L'entraîneur du RMB détaille alors les principes offensifs qu'il souhaite développer. Là où certaines équipes privilégient davantage les situations individuelles, il veut proposer un basket construit autour du mouvement et des interactions entre joueurs.

« Nous, on ne joue pas des un-contre-un. On n'est pas une équipe à jouer des un-contre-un. On a besoin de travail collectif, d'écrans, vous avez vu, des pick-and-rolls, des pick the pickers, des Spanish, des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent comme ça en Pro B. Mais nous, on ne peut pas jouer, on nous interdit de nous démarquer. On ne peut pas jouer. »

Au point d'envisager de quitter son poste si cette situation venait à perdurer ?

« Alors, je dis à mes joueurs : on arrête de jouer au basket, on fait du un-contre-un, on met des pains ? Alors moi, je préfère m'en aller, je vous le dis tout de suite. Moi, je préfère partir. Parce que ce n'est pas mon basket, ça. Je préfère partir. C'est triste d'en arriver là. Franchement, je vous le dis, c'est triste. »

Une déclaration forte de la part d'un entraîneur qui affirme justement exercer par passion, alors qu'il est déjà à la retraite.

« Ça fait quinze ans que je milite pour des arbitres professionnels »

Au-delà des décisions contestées, Jean-Denys Choulet réclame une réforme du fonctionnement de l'arbitrage français. Selon lui, les exigences imposées aux joueurs et aux entraîneurs professionnels devraient également s'appliquer aux arbitres.

« Quand est-ce qu'on va faire quelque chose pour que ça change ? Quand ? Moi, ça fait quinze ans que je milite pour les arbitres professionnels. On paye suffisamment de choses dans les clubs, mais on ne peut pas avoir des arbitres professionnels qui travaillent toute la semaine ? »

Le technicien estime que le travail hebdomadaire des arbitres n'est pas comparable à celui des autres acteurs du championnat.

« Combien (d'heures) travaillent les coaches, combien travaillent les joueurs par semaine ? Combien (d'heures) travaillent les arbitres en Pro B par semaine ? Il faut se poser les bonnes questions. »

Il évoque également les difficultés rencontrées par son club pour disposer d'arbitres lors des entraînements.

« Nous, on demande toutes les semaines à avoir des arbitres aux entraînements qui viennent nous siffler pour les scrimmages. Toutes les semaines, on demande. On a eu deux arbitres régionaux la semaine dernière, pour la première fois. Voilà. »

Choulet refuse enfin de considérer la dimension athlétique de l'ELITE 2 comme une explication suffisante.

« Alors si on veut voir du basket comme ça, qui tient, qui ceinture, on peut continuer comme ça. Oui, on a la deuxième division la plus athlétique, OK, mais est-ce qu'on joue au basket ? Est-ce qu'on propose du basket ? Est-ce qu'on a une culture basket qui nous permet de monter et de s'assurer de pouvoir pérenniser le club en Betclic (ELITE) ou ailleurs ? Je ne suis pas sûr. »

Et de conclure, avec une dernière critique adressée au corps arbitral :

« Mais bon, puisqu'ils ont décidé de faire comme ça… Et surtout, pas leur parler, parce que si on leur parle, on prend une technique. »

Des critiques récurrentes malgré des statistiques plutôt favorables à Rouen

Quelques jours après cette conférence de presse, Jean-Denys Choulet n'avait pas changé d'avis. Dans Paris Normandie, il expliquait être proche de la saturation, contestant notamment la cinquième faute d'Akram Naji et la faute technique de Marchelus Avery contre Nantes.

« Je ne suis pas loin de la saturation. Les six dernières fautes ont été sifflées par le même arbitre. Akram prend sa cinquième pour moi inexistante. La technique de Marchelus, c'est pareil. On se fait crucifier par deux fautes qui n'ont aucune raison d'être. C'est frustrant. »

Pourtant, les chiffres des quatre premières journées rapportés par le quotidien régional ne montrent pas de désavantage global pour Rouen : les adversaires du RMB ont été sanctionnés de 27,5 fautes en moyenne, contre 21,5 pour les Normands. Ces derniers ont également tenté 30,5 lancers francs par match, contre 24,5 pour leurs opposants.

Ces statistiques ne permettent évidemment pas de juger les décisions prises dans les dernières secondes, mais elles relativisent l'idée d'un arbitrage systématiquement défavorable aux Rouennais.

Sur le terrain, le RMB présente un bilan d'une victoire pour trois défaites avant de recevoir La Rochelle, ce mardi 20 octobre au Kindarena. Une nouvelle occasion pour Jean-Denys Choulet de faire parler son équipe autrement qu'à travers ses commentaires sur l'arbitrage.