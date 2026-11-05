Quelques mois après avoir remporté le titre NBA avec les Knicks, Jeremy Sochan se retrouve sans contrat dans la Grande Ligue. L'ancien coéquipier de Wembanyama à San Antonio aurait pourtant pu poursuivre sa carrière à l'étranger. Selon les informations rapportées par Marc J. Spears pour Andscape, l'ailier polonais a reçu des propositions en Europe et en Australie, mais préfère rester aux États-Unis pour tenter de retrouver une place en NBA.

Un choix qui l'a conduit chez les Texas Legends, franchise affiliée aux Dallas Mavericks en G League. Sélectionné en première position de la draft de cette ligue en octobre, Sochan espère convaincre une équipe NBA de lui accorder une nouvelle chance, à seulement 23 ans.

De champion NBA à la G League en quelques mois

La trajectoire de Sochan a considérablement changé depuis ses premières saisons à San Antonio. Neuvième choix de la Draft 2022, il avait rapidement trouvé sa place dans la rotation des Spurs, où Gregg Popovich avait notamment expérimenté son utilisation à différents postes.

Mais sa situation s'est dégradée durant la saison 2025-2026. Progressivement écarté de la rotation, il avait été libéré en février avant de rejoindre les Knicks. À New York, son temps de jeu était resté très limité, sans l'empêcher de décrocher une bague de champion contre son ancienne équipe en Finales NBA.

Jeremy Sochan with the most humble and thoughtful response to his last 10 months or so, from NBA Champion (Knicks) to a standard G-League contract (Texas Legends).



- Drafted 9th overall by the Spurs in 2022, Sochan was a focal point of their early rebuild.

- 2025–26 season,… pic.twitter.com/n1ZUt3fkTI — Abby Jones (@_abigaiiiil) 3 novembre 2026

L'été dernier, Portland lui avait offert la possibilité de relancer sa carrière. Sochan pensait avoir convaincu les Trail Blazers pendant la préparation, mais son contrat non garanti n'a finalement pas été conservé à l'approche de la saison régulière.

« Je ne peux pas dire que je m'y attendais. Avec ce qui s'est passé ces deux dernières années, je peux comprendre pourquoi cette décision a été prise. Mais quand je regarde les effectifs NBA et les différents profils de joueurs, je suis convaincu d'avoir ma place dans cette ligue », a-t-il confié à Andscape.

Sochan préfère patienter plutôt que rejoindre l'Europe

Malgré cette succession de déceptions, l'international polonais n'envisage pas encore de quitter le basket américain. Son objectif est notamment de rejoindre l'effectif des Mavs, même si ses droits en G League ne l'empêchent pas de signer avec une autre franchise NBA.

« Mon parcours est assez unique et j'en serai toujours fier. C'est un peu étrange de se retrouver sans emploi, mais c'est comme ça. Je vais travailler, rester prêt et faire tout ce que je peux pour prouver ma valeur. Les gens autour de moi savent que j'ai toujours faim et que je suis toujours le même joueur », assure-t-il.

Jeremy Sochan with the steak 😭



The Knicks got it done with a championship at stake 🔥 pic.twitter.com/FaQ8uNfCUr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 14 juin 2026

Sochan conserve par ailleurs des contacts avec plusieurs franchises. Les Knicks avaient envisagé de l'inviter à leur camp d'entraînement et les Clippers avaient également manifesté leur intérêt.

Sa priorité reste désormais de retrouver du temps de jeu et de démontrer qu'il peut encore apporter ses qualités défensives au plus haut niveau. Un pari qui explique son refus des propositions étrangères, malgré l'incertitude entourant son avenir en NBA.