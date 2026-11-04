Joan Beringer, le pivot français des Wolves au « potentiel sans limite »

Joan Beringer continue de faire son trou chez les Wolves. Face aux Bucks, le Français a une nouvelle fois démontré qu'il pouvait apporter bien plus que sa présence dans la raquette. Avec notamment cinq rebonds offensifs, une grosse activité défensive et plusieurs séquences convaincantes sur les changements défensifs, le jeune pivot a contribué au succès de son équipe (112-110).

This Minnesota fan's reaction to the alley-oop slam 🤿😂



LaMelo LOB.

Joan Beringer JAM. pic.twitter.com/7AbzIHa3UA — NBA (@NBA) 26 octobre 2026

Cette prestation vient confirmer sa montée en puissance dans la rotation de Chris Finch. L'entraîneur de Minnesota apprécie particulièrement l'énergie déployée par son joueur, notamment sous le cercle.

Les Français maîtres du rebond offensifs

« Il va chercher absolument tous les rebonds. Je pense que tout commence par là. Si tu veux être un bon rebondeur offensif, tu dois y aller à chaque fois », assure le technicien. Avec ses 2,13 m, sa détente et ses longs bras, Joan Beringer possède des qualités physiques particulièrement adaptées à cet exercice.

Ainsi, cette saison, le natif de Sélestat en Alsace détient le 3e plus gros volume de rebonds offensifs avec 30 prises. D'ailleurs, les Français dominent dans ce secteur puisque Moussa Diabaté trône en tête avec 43 ballons captés alors que Rudy Gobert, avec 28 prises se classe cinquième.

Joan Beringer is the league's best per possession offensive rebounder. And he does so with a bunch of craft, but also by just wanting the ball more than anybody else.



In this week's Film Room, we talk all things glass cleaning and French freaks.



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Joan Beringer volontaire pour effectuer le sale boulot

« Il (Joan Beringer) est capable d'aller chercher des ballons au milieu de plusieurs joueurs. Il a aussi une bonne capacité à enchaîner les sauts. Mais le plus important, c'est sa mentalité : il veut aller chercher ces rebonds. »

Une détermination permettant au pivot de multiplier les secondes chances pour son équipe et de s'imposer progressivement comme un élément fort dans le collectif de Minnesota. Après une première saison d'adaptation en NBA (7,9 minutes de temps de jeu en 2025-26), Joan Beringer s'affirme comme le remplaçant attitré de Gobzilla avec 18,1 minutes passées sur le parquet en moyenne cette année.

Joan Beringer Poste : Pivot

Taille : 210 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : France

Club : Minnesota Timberwolves Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 6,5 #246 REB 6,8 #52 PD 0,9 #301

Ayo Dosunmu loue la perspicacité du tricolore

D'ailleurs, le coach ne semble pas le seul à tenir le Français en haute estime au sein de la franchise du Minnesota. Son coéquipier Ayo Dosunmu a également salué ses progrès du tricolore.

« Il continue d'apprendre et de vouloir progresser. Il a ce petit truc en plus, cette volonté de devenir le meilleur. Il se responsabilise et c'est quelque chose que j'adore chez lui. Il apprend vite », explique le joueur de 26 ans.

Joan Beringer with a nice block on Kel'el Ware pic.twitter.com/6hpXB8wMnS — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 3 novembre 2026

L'arrière des Wolves insiste également sur la faculté de l'intérieur à assimiler les enseignements du staff technique. « Quand tu regardes des vidéos avec lui, ou que tu le vois travailler avec les entraîneurs, il est capable d'appliquer très rapidement ce qu'il apprend pendant les matchs. »

« Son potentiel est sans limite », Ayo Dosunmu sur Joan Beringer

Ainsi, à 19 ans, le Français gagne en expérience et profite de chaque opportunité pour démontrer ses qualités. « Il est encore jeune, mais il accumule de l'expérience et du temps de jeu. Il fait du très bon travail. Son potentiel est sans limite. Il continue de progresser à chaque match et je suis fier de lui. »

Encore en phase d'apprentissage, Joan Beringer semble avoir trouvé à Minnesota un environnement favorable à son évolution. Dès lors, la succession de Rudy Gobert (34 ans) semble bien assurée avec un nouveau tricolore plein de qualités à l'intérieur.