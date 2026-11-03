Julien Mahé lance Jim Samanos en Betclic ELITE : premier match et premières statistiques pour l'intérieur Espoir de Nanterre !

Toujours habile et reconnu pour sa gestion des jeunes — en témoigne le développement en cours d'Hugo Yimga-Moukouri, meilleur jeune de Betclic ELITE en titre —, Julien Mahé a de nouveau fait parler sa patte de formateur lors du succès "héroïque" de Nanterre à Ekinox face à la JL Bourg (98-101).

En manque cruel de rotation chez les professionnels, où l'infirmerie, le technicien nanterrien a lancé Jim Samanos dans le grand bain. Seulement trois minutes et 58 secondes sur le parquet pour l'Espoir de la JSF, mais des minutes probantes avec plusieurs statistiques à la clé.

Une entrée en jeu active, dans le réveil nanterrien

L'opportunité de Jim Samanos s'est présentée au cours du troisième quart-temps, alors que Nanterre venait d'effacer 21 points de retard pour recoller sur les talons bressans (65-66, 26'). Julien Mahé a alors fait signe à son jeune intérieur, entré sur le parquet à la place de Donta Scott.

Malgré l'intensité de la rencontre, qui a pu le prendre à défaut (3 fautes personnelles sifflées), le jeune pivot a immédiatement pesé des deux côtés du terrain. En défense, il s'est distingué par un contre autoritaire, suivi d'un rebond défensif capté sous le cercle.

Côté attaque, Samanos a provoqué une faute de Trey Woodbury pour aller sur la ligne des lancers francs, et inscrire son tout premier point en professionnel (1/2 aux lancers). Une première feuille de stats rapide, aux premières colonnes cochées donc : 1 point, 1 rebond, 1 contre en moins de 4 minutes.

Profil athlétique venu soulager un groupe sevré de rotation

Né en 2007, Jim Samanos est un pivot athlétique, cadre chez les Espoirs de Nanterre. Chez les jeunes Franciliens, il tourne cette saison à 10,3 points (à 71,1% de réussite aux tirs), 8,7 rebonds en 25 minutes de moyenne. Plus tôt dans la journée du 31 octobre, il s'était d'ailleurs déjà illustré avec l'équipe Espoirs à Bourg, en signant un double-double solide (11 points, 11 rebonds et 3 passes).

PROFIL JOUEUR Jim SAMANOS Poste(s): Pivot Âge: 19 ans (11/04/2007) Nationalités: Stats 2026-2027 / Espoirs ELITE PTS 10,3 #62 REB 8,7 #8 PD 1,2 #110

Alors que la JSF Nanterre devait composer avec seulement sept joueurs professionnels disponibles et s'active toujours pour dénicher un pigiste médical dans la peinture, le passage éclair de Samanos a offert un bol d'air salutaire au groupe de Julien Mahé.

Une étape prometteuse dans le développement du jeune géant francilien, et une preuve de plus de la confiance accordée par Julien Mahé aux jeunes talents de son club.