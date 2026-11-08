Karl-Anthony Towns sur la liste des transferts ?

Sacrés champions NBA en juin dernier, les Knicks pourraient être contraints de se séparer de l'un de leurs principaux joueurs. Les négociations autour d'une prolongation de Karl-Anthony Towns n'avancent plus et la franchise new-yorkaise aurait désormais ouvert la porte à un transfert. Une éventualité rapportée par Sean Deveney, journaliste de Heavy Sports, alors que l'intérieur pourrait devenir agent libre à l'été 2027.

Un transfert de Karl-Anthony Towns n'est plus exclu

Jusqu'ici, les Knicks privilégiaient le fait de conserver leur intérieur. Mais l'absence d'accord contractuel pourrait les amener à revoir leur position. Sean Deveney estime que New York devra notamment anticiper un éventuel départ du joueur sans contrepartie.

« Les Knicks seraient fous de transférer Towns à ce stade, mais ils sont également fous de ne pas avoir trouvé un terrain d'entente sur une prolongation avant le début de la saison. Nous ne pouvons donc pas exclure un échange s'il semble sérieusement envisager de partir à l'été 2027. Les Knicks ont mis cette possibilité sur la table et il y aura des prétendants si rien ne change d'ici le 30 juin. »

Karl-Anthony Towns and Josh Hart could be potential trade candidates this season if they don't sign contract extensions soon, per @ShamsCharania.



Towns is eligible for a four-year deal worth over $276 million, and Hart is eligible for a four-year, $131.2 million deal.



KAT… pic.twitter.com/W73ngUcJt0 — Yahoo Sports (@YahooSports) 6 octobre 2026

Pour autant, aucune négociation concrète avec une autre franchise n'a été annoncée et Towns n'a pas demandé son transfert. New York conserve la possibilité de reprendre les discussions contractuelles dans les prochains mois.

77 millions de dollars séparent les deux propositions

Le désaccord porte principalement sur le montant de la prolongation. Éligible à un nouveau contrat maximal estimé à 276 millions de dollars sur quatre saisons, Towns aurait refusé une offre de 200 millions sur la même durée, selon Stefan Bondy du New York Post. Une proposition qui représentait également une baisse par rapport à son salaire actuel de 57 millions de dollars.

.@ShamsCharania gives an update on Karl-Anthony Towns' potential contract extension with the Knicks 🏀 pic.twitter.com/3WKGJluSfl — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 5 octobre 2026

L'intérieur avait pourtant expliqué être disposé à accepter moins que le maximum pour rester à New York. Début octobre, il reconnaissait toutefois l'absence de progrès :

« Je veux trouver une solution qui permette de conserver cette équipe, de travailler avec les Knicks et qui reconnaisse aussi ma valeur. Nous sommes loin de réunir ces conditions. »

Le 9 octobre, les Knicks avaient officiellement suspendu les discussions concernant les prolongations de leurs joueurs jusqu'à une date ultérieure dans la saison. Josh Hart, Miles McBride et Tyler Kolek sont également concernés.

Les contraintes salariales compliquent la situation

Propriétaire de la franchise, James Dolan refuse de dépasser le deuxième seuil de la luxury tax, qui entraîne plusieurs restrictions dans la construction de l'effectif.

« Il y a certaines choses qu'il faudrait être suicidaire pour faire en NBA. Dépasser le deuxième seuil en fait partie. Nous ne pouvons pas le faire », avait-il déclaré sur WFAN.

Stephen A. Smith accuses Knicks owner James Dolan of risking the team’s championship window to save money, claiming he offered Karl Anthony Towns $77 million less than the $277 million extension he wanted



“James Dolan is a champion now, and that one championship, in my opinion,… pic.twitter.com/cQlesFN5wo — Bassey (@0xBassey) 13 octobre 2026

Cette position complique la conservation de Towns, mais aussi les futures prolongations de Josh Hart et Jalen Brunson. La récente extension de Jalen Duren à Detroit, estimée à 200 millions de dollars sur quatre ans, constitue également un point de comparaison défavorable aux Knicks dans leurs négociations.

Auteur de 20,1 points et 11,8 rebonds de moyenne en saison régulière 2025-2026, Towns reste un élément important de l'effectif champion. Sous contrat cette saison, il dispose d'une option joueur à 61 millions de dollars pour 2027-2028. Son avenir dépendra désormais de l'évolution des discussions avec New York.