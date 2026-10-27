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Kawhi Leonard absent plusieurs semaines, les Raptors privés de leur star

Touché par un gonflement au genou gauche, Kawhi Leonard devrait manquer plusieurs semaines de compétition avec les Raptors. Si les examens n'ont révélé aucun dommage structurel, la franchise canadienne a décidé de miser sur un programme de soins et de rééducation pour permettre à son ailier de retrouver la forme.
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Kawhi Leonard absent plusieurs semaines, les Raptors privés de leur star
Kawhi Leonard absent plusieurs semaines, les Raptors privés de leur star
Crédit photo : Brad Mills-Imagn Images
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Les Raptors vont devoir composer sans leur principale star pendant plusieurs semaines. Arrivé à Toronto en septembre après son départ des Clippers, Kawhi Leonard avait été contraint de déclarer forfait pour la rencontre face aux Wolves, dimanche. Cette absence se prolongera donc lors des prochaines semaines, alors que la franchise espère préserver la santé de son joueur de 35 ans pour la suite de la saison.

Selon les informations de Shams Charania, d'ESPN, The Claw souffre d'un gonflement au genou gauche qui devrait l'éloigner des parquets pendant plusieurs semaines. Les examens d'imagerie n'ont toutefois révélé aucune blessure aiguë ni aucun dommage structurel.

Dans un communiqué, la franchise canadienne a annoncé que son ailier allait suivre un traitement accompagné d'un programme de rééducation. Son état sera réévalué dans une semaine.

Une gêne au genou depuis dimanche

Le problème s'est manifesté avant le match contre Minnesota. Kawhi Leonard avait participé à l'entraînement d'avant-match, mais a ressenti une gêne au genou, poussant le staff médical à interrompre sa participation. L'ancien joueur des Spurs avait pourtant disputé les deux premières rencontres de la saison, après une préparation limitée à deux matchs amicaux sur cinq.

Malgré une adresse encore irrégulière, avec 32,4 % de réussite au tir et 28,6 % à trois points, le sextuple Al-Star avait contribué au bon départ de Toronto, vainqueur de ses deux premiers matchs. L'ailier de 35 ans affichait notamment 19,5 points, 7,5 rebonds et 3,5 interceptions de moyenne en deux rencontres.

Kawhi Leonard

  • Poste : Ailier
  • Taille : 201 cm
  • Âge : 35 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Toronto Raptors

Stats 2026-2027 / NBA

PTS19,5#48
REB7,0#54
PD1,5#202

Plusieurs joueurs appelés à prendre le relais

L'absence du champion NBA 2019 devrait modifier la rotation des Raptors pour les prochaines rencontres. Selon le calendrier de la franchise, l'ailier pourrait manquer au minimum les quatre prochains matchs, contre le Magic à deux reprises, puis face aux Lakers et aux Clippers.

Ainsi, certains joueurs pourraient profiter de cette absence pour grapiller du temps de jeu. D'ailleurs, Ja'Kobe Walter a déjà intégré le cinq de départ lors de la défaite contre les Wolves (117-94). Le jeune ailier pourrait conserver un rôle important, tandis qu'Allen Graves et le vétéran Kyle Anderson sont également susceptibles de bénéficier de davantage de temps de jeu.

Toronto Raptors

Prochains matchs

DateMatch
28/10/2026Toronto Raptors - Orlando Magic
30/10/2026Toronto Raptors - Orlando Magic
02/11/2026Los Angeles Lakers - Toronto Raptors
03/11/2026LA Clippers - Toronto Raptors
05/11/2026Denver Nuggets - Toronto Raptors

Pour Toronto, l'enjeu sera de rester compétitif pendant l'indisponibilité de son joueur majeur, tout en évitant de précipiter son retour.

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