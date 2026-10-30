Kawhi Leonard quitte Toronto... pour poursuivre ses soins

Kawhi Leonard a déjà quitté Toronto ! Forfait pour plusieurs rencontres en raison d'un gonflement au genou gauche, l'ailier des Raptors poursuit actuellement son traitement à l'extérieur de la ville canadienne. Son entraîneur, Darko Rajakovic, a confirmé jeudi qu'il n'était pas avec le groupe et qu'aucune date de retour n'avait encore été fixée.

"At this point, we don't have an exact timeline."



Darko Rajaković provides an update on Kawhi Leonard's injury. pic.twitter.com/JWyiVTBO6b — Sportsnet (@Sportsnet) 29 octobre 2026

Selon lui, un nouveau bilan sera effectué dans une semaine afin de définir plus précisément la suite de sa rééducation. « Nous aurons une bien meilleure idée de ce à quoi ressemblera son retour au jeu. Pour l'instant, nous n'avons ni date précise, ni calendrier exact », a-t-il ajouté.

Toutefois, selon les informations du journaliste Chris Haynes, The Claw devrait manquer au moins trois à quatre semaines de compétition en NBA. Un délai nettement supérieur à la première estimation de Toronto, puisque la franchise évoquait initialement une absence d'au moins une semaine avant une réévaluation.

Aucun dommage structurel détecté à l'IRM

L'objectif de ces soins est d'abord de faire disparaître l'inflammation avant d'envisager un retour sur les parquets. Selon le journaliste, un retour dans la seconde moitié du mois de novembre pourrait donc être envisageable.

Malgré cette absence prolongée, les premiers examens médicaux se sont révélés rassurants. L'IRM passée par l'ailier n'a révélé aucun dommage structurel ni aucune blessure aiguë au genou gauche. Les Raptors espèrent donc profiter de cette période pour résorber le gonflement et permettre à Kawhi Leonard de retrouver sa condition physique optimale.

KAWHI LEONARD TONIGHT:



21 POINTS

5 REBOUNDS

2 STEALS

6/12 FGM

4/8 3PM

+28 +/-

17 MINUTES



TORONTO KAWHI IS BACK. 🔥



(🎥 @ShowCaseShabazz)

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Les Raptors déjà bien lancés

Ainsi, depuis son retour dans la Ville-Reine cet été, le sextuple All-Star n'a pu disputer que deux rencontres officielles. Toutefois, malgré ce faible volume de matchs, le double champion NBA s'est avéré performant avec des moyennes de 19,5 points, 7,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 25,8 minutes.

Cependant, en dépit de cette absence, les Canadiens semblent déjà avoir trouvé des solutions puisqu'ils ont largement dominé le Magic lors de leur dernier match (129-99). Les leaders R.J. Barrett et Scottie Barnes continuent de répondre présent sur ce début de saison alors que Toronto compte pour le moment un bilan de trois victoires en quatre matchs.