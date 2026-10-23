Kenny Atkinson « déprimé » de ne pas voir LeBron James rejoindre les Cavaliers l'été dernier

LeBron James aurait pu retrouver les Cavaliers pour un troisième passage cet été. Mais à l'approche de sa 24e saison en NBA, le quadruple champion a finalement choisi de rejoindre les Sixers, laissant Cleveland et son entraîneur Kenny Atkinson avec des regrets.

Cavaliers coach Kenny Atkinson says not signing LeBron made him “depressed”:



"We were anticipating and excited to land LeBron and then you have that news, having gone through free agency a lot, when you're expecting something to happen and it doesn't happen, that first day or… pic.twitter.com/mZNUu4WwY2 — Legion Hoops (@LegionHoops) 23 octobre 2026

« On s'attendait à ce que James rejoigne notre équipe », a reconnu le technicien de l'Ohio avant la rencontre entre son équipe et Philadelphie, jeudi. « Quand on s'attend à quelque chose et que ça ne se concrétise pas, les premiers jours, on est tout simplement déprimé, pour être honnête. C'est ce qu'on ressent. »

Les Cavaliers figuraient pourtant parmi les cinq équipes finalistes étudiées par LeBron James, aux côtés des Wolves, du Heat, des Warriors et des Sixers.



Year 24 LeBron James 🐐



17 PTS, 10 REBS, 5 ASTS, 3 STLS, 1 BLK on 5/14 FG vs Cavaliers https://t.co/DHr9XojcSq pic.twitter.com/Hl5rpgZibW — NBA Performances (@NBARewinds) 23 octobre 2026

Cleveland bien placé mais battu

De plus, Cleveland avait même bénéficié d'un rendez-vous en personne entre le joueur et plusieurs dirigeants de la franchise, dont Koby Altman, le président des opérations basket des Cavs et l'actuel directeur général de la franchise, Brandon Weems, un ami proche du King depuis l'enfance.

Malgré cet intérêt, le natif d'Akron a finalement opté pour Philly, en signant un contrat de deux ans et huit millions de dollars. Le jour de son annonce, LBJ avait néanmoins tenu à rappeler son attachement à sa région d'origine « Le nord-est de l'Ohio sera toujours chez moi ! »

LeBron James confirme les négociations

Interrogé après la victoire des Sixers sur les Cavaliers (114-106), le joueur a confirmé que la possibilité de retrouver Cleveland avait bien été évoquée lors de leur rencontre. « Je ne m'étendrai probablement pas sur la nature de la réunion, mais la question a certainement été abordée », affirmait l'ancien Laker.

Le quadruple MVP a notamment indiqué avoir réfléchi à la manière de terminer sa carrière et à la prochaine étape de son parcours, tout en gardant un objectif en tête : remporter un nouveau championnat NBA.

Pour Kenny Atkinson, la déception a été d'autant plus difficile à digérer que son équipe a laissé filer une avance de 29 points face à Philadelphie. LeBron James a terminé la rencontre avec 17 points, participant au spectaculaire retournement de situation de sa nouvelle équipe.