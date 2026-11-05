Kevin Anstett obtient gain de cause en appel face au Limoges CSP

Kevin Anstett a finalement obtenu gain de cause dans son bras de fer judiciaire avec le Limoges CSP. L'ancien directeur sportif, licencié pour faute grave en janvier 2024, avait été débouté de l'essentiel de ses demandes par le conseil de prud'hommes de Limoges avant de faire appel. La cour d'appel lui a cette fois donné raison ce jeudi 5 novembre, notamment sur les motifs avancés par son ancien employeur pour justifier son éviction.

Cette décision constitue un retournement dans une procédure engagée après son départ du club, alors dirigé par Céline Forte. Kevin Anstett, désormais en poste à Rostock, en Allemagne, obtient également une indemnisation, dont le montant exact n'a pas été communiqué.

La cour d'appel donne raison à Kevin Anstett

Au cœur du litige figurait le licenciement pour faute grave prononcé par le Limoges CSP en janvier 2024. En première instance, le conseil de prud'hommes avait validé cette décision, rejetant les demandes de Kevin Anstett, qui réclamait près de 200 000 euros de dommages et intérêts.

Les prud'hommes avaient alors suivi l'argumentation du club, ne condamnant ce dernier qu'au versement de 1 000 euros pour remise tardive du solde de tout compte.

Mais la procédure d'appel a débouché sur une issue différente. La cour d'appel a écarté les griefs formulés à son encontre, notamment celui d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression.

La juridiction a également retenu que son licenciement constituait une mesure de représailles à la suite d'un courriel dans lequel il dénonçait des faits de harcèlement moral.

Une indemnisation pour l'ancien directeur sportif du Limoges CSP

Cette décision s'accompagne d'une condamnation financière du Limoges CSP au bénéfice de son ancien directeur sportif.

Kevin Anstett avait initialement réclamé près de 200 000 euros dans le cadre de la procédure prud'homale. S'il n'a pas obtenu l'intégralité de ses demandes, une bonne partie de la somme réclamée va tout de même lui revenir. Le montant précis de l'indemnisation n'est pas connu à ce stade.

Un dossier hérité de l'ancienne direction du Limoges CSP

Cette affaire remonte à la saison 2023-2024, lorsque Kevin Anstett occupait les fonctions de directeur sportif du Limoges CSP, sous la présidence de Céline Forte.

Son licenciement, intervenu en janvier 2024, avait donné lieu à une procédure devant le conseil de prud'hommes. Le premier jugement avait été favorable au club, avant que l'ancien dirigeant ne décide de poursuivre la bataille judiciaire.

Près de trois ans après son éviction, Kevin Anstett obtient donc une décision favorable en appel. Pour le Limoges CSP, désormais sous une autre gouvernance, cette affaire constitue un nouveau dossier financier hérité de l'ancienne direction.