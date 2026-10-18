Les relations entre Kevin Durant et les Phoenix Suns restent tendues. Samedi 17 octobre, le joueur des Rockets s'est engagé dans un échange public avec Mat Ishbia, propriétaire de son ancienne franchise. À l'origine de cette discussion, des déclarations du dirigeant sur les erreurs commises lors de ses premières années à la tête du club, notamment dans la construction de l'effectif.

Interrogé par CNBC, Ishbia avait reconnu avoir privilégié les investissements financiers pour tenter de remporter un titre NBA. « J'ai en quelque sorte essayé de résoudre le problème en dépensant de l'argent. Faire venir des joueurs extrêmement talentueux comme Kevin Durant ne mène pas nécessairement à des titres », avait-il expliqué.

Kevin Durant Poste : Ailier, Ailier fort

Taille : 211 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Houston Rockets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #15 REB 5,4 #106 PD 4,8 #57

Kevin Durant conteste les propos de Mat Ishbia

Le double champion NBA n'a pas apprécié cette analyse, qu'il a interprétée comme une remise en cause de son passage dans l'Arizona.

« #blameKD, alors que KD était encore au sommet de son jeu à 36 ans et qu'il vous a permis de retrouver cette "culture" que vous aimez tant. Matthew agit comme si j'avais été arrêté pour conduite en état d'ivresse ou quelque chose du genre. Retour aux discussions », a-t-il écrit sur X.

Mat Ishbia a rapidement répondu à son ancien joueur, en précisant qu'il ne cherchait pas à lui attribuer la responsabilité des difficultés rencontrées par Phoenix.

« Tu n'as manifestement pas regardé la vidéo. Je ne t'ai pas accusé, mais je suis heureux de la culture que nous construisons ici, à Phoenix. Nous avons désormais les bonnes personnes et les bonnes priorités, et nous sommes impatients de commencer cette saison. Bonne chance à Houston », a répliqué le propriétaire des Suns.

U should be giving Thanks every chance u get. You don’t have to pay me an absurd amount of money to play for another team. https://t.co/LpARNK5LWr — Kevin Durant (@KDTrey5) 17 octobre 2026

Une réponse qui vise indirectement Bradley Beal

L'échange aurait pu s'arrêter là. Kevin Durant a pourtant poursuivi en faisant référence à une autre décision coûteuse de la franchise, celle concernant Bradley Beal, son ancien coéquipier.

« Tu devrais remercier le ciel à chaque occasion. Tu n'as pas à me payer une somme d'argent absurde pour que je joue dans une autre équipe », a lancé Durant.

Une allusion à la séparation entre Phoenix et Bradley Beal durant l'été 2025. Incapables de transférer l'arrière, les Suns avaient négocié son départ alors qu'il lui restait 110,8 millions de dollars à percevoir sur son contrat.

Beal avait accepté de renoncer à 13,88 millions de dollars, tandis que Phoenix avait choisi d'étaler les 96,9 millions restants sur cinq ans. Une opération destinée à alléger les charges salariales annuelles de la franchise.

Bradley Beal says the Suns didn’t allow him to be ‘that guy’



“When you allow me to be that guy, I’ll be that. But when you have two coaches that want you to set screens and play in the dunker, you’re not Brad Beal. You’re somebody else…When’s the last time I shot 14 shots for… pic.twitter.com/vmy5tYjjUJ — NBACentral (@TheDunkCentral) 7 novembre 2025

L'ancien joueur de Washington avait ensuite rejoint les Los Angeles Clippers pour deux saisons et 11 millions de dollars. Les Suns continuent donc de supporter une partie importante de son ancien contrat, alors qu'il évolue désormais chez un concurrent de la conférence Ouest.

Un passage à Phoenix qui continue de faire débat

Arrivé chez les Suns en février 2023, KD devait permettre à Phoenix de jouer le titre aux côtés de Devin Booker, puis de Bradley Beal. L'association n'a toutefois jamais obtenu les résultats espérés.

Transféré à Houston, Durant poursuit aujourd'hui sa carrière chez les Rockets. Mais ses dernières interventions montrent que les désaccords autour de son passage à Phoenix restent d'actualité.