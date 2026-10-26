Knicks : du jamais-vu depuis 15 ans pour un champion NBA

Le retour sur terre est brutal pour les Knicks. Après des revers face aux Sixers (106-100) et aux Celtics (107-103), les champions NBA ont de nouveau chuté au Madison Square Garden. Ils sont ainsi les premiers champions en titre à commencer leur saison par trois défaites depuis les Mavericks de 2011-2012. Mais comment expliquer une telle déliquescence ?

Jalen Brunson talks about the message in the locker room after starting the season 0-3:



"Control what you can control... most importantly stick together." pic.twitter.com/PuHRv0pXTF — SNY Knicks (@sny_knicks) 26 octobre 2026

D'abord, face à Orlando, New York n’a converti que 9 de ses 38 tentatives à trois points, soit 23,7 % de réussite. Jalen Brunson a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 28 points, mais il a manqué six de ses sept tirs derrière l’arc.

Le meneur assume d'ailleurs sa part de responsabilité. « Tout repose sur mes épaules », a-t-il reconnu, estimant devoir mieux préparer ses coéquipiers et assumer davantage son rôle de leader. « Il y a aussi beaucoup d'autres détails à régler, mais c'est avant tout une question d'organisation de ma part. »

« Nous sommes vraiment mauvais », Mike Brown

L’entraîneur Mike Brown s’est montré encore plus sévère : « Des matchs comme celui-ci nous prouvent que nous sommes vraiment mauvais. C’est la vérité. » L'ancien technicien des Kings a notamment pointé les lacunes défensives, le manque d’intensité physique et les erreurs dans les détails.

« Nous sommes les seuls à pouvoir y remédier. Il n'y a pas d'interrupteur magique pour gagner le match. Personne ne nous fait de cadeau, alors nous devons nous améliorer sur les détails jusqu'à ce que notre adresse au tir s'améliore. »

Mike Brown as Knicks go 0-3 on 111-102 loss to Magic: "Thoughts & prayers to Jalen Suggs, you don't ever wanna see anybody go down with an injury like that.



Giving up 40 points in the 4th quarter is way too much



When you're not shooting the ball well like we are, you've got to… pic.twitter.com/949q89W5CN — New York Basketball (@NBA_NewYork) 26 octobre 2026

New York a craqué dans le money time

La défaite contre le Magic illustre les difficultés actuelles des Knicks. New York menait encore de dix points à un peu plus de neuf minutes de la fin mais les coéquipiers de Karl-Anthony Towns ont complètement craqué dans le dernier quart-temps, encaissant 40 points.

En l’absence de Paolo Banchero, blessé à la cheville, Franz Wagner a porté le Magic avec 23 points, dont 21 dans la dernière période, ainsi que 13 rebonds et 9 passes décisives.

Franz Wagner dropped 21 POINTS in Q4 🔥



He finished with 23 PTS, 13 REB (career-high), and 9 AST to lead the @OrlandoMagic to victory on the road! pic.twitter.com/yFwG0wekJ3 — NBA (@NBA) 26 octobre 2026

Les Knicks peinent à maintenir leur niveau de jeu sur la durée, malgré des séquences prometteuses. « On peut toujours dire que c’est le début de la saison ; on peut s’en servir comme excuse », a prévenu Jalen Brunson, concédant que son équipe avait tendance à se relâcher après avoir acquis une certaine avance.

Les Knicks déjà sous pression

Ce manque de concentration et d'implication parait d'autant plus étrange que l'an passé, Big Apple n'a cessé d'exceller dans les moments chauds. En finale face aux Spurs, New-York a souvent trouvé la force mentale nécessaire pour renverser les Texans et remporter le titre. En ce début de saison, cette haine de la défaite semble s'être complètement évaporée.

D'ailleurs, cette spirale négative pourrait se prolonger encore un peu plus puisque la ligue ne leur fait pas de cadeau. En effet, le prochain rendez-vous s’annonce difficile car les Knicks reçoivent les Pistons, invaincus après trois rencontres, mardi au Madison Square Garden.

Jalen Brunson avait prévenu que les premières semaines révéleraient le véritable visage de son équipe. Et pour l'instant il est bien décevant...