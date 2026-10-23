Knicks : Fausses promesses et écrins vides, le couac de la cérémonie de remise des bagues

Les Knicks ont enfin pu célébrer leur sacre NBA devant leur public. Mardi, avant leur match d'ouverture de la saison face aux Sixers, la franchise a dévoilé sa bannière de champion. Mais derrière les festivités, plusieurs révélations ont terni cette soirée historique.

rings acquired 🔥 pic.twitter.com/6XpZuJ36BY — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 20 octobre 2026

Selon The Athletic, les entraîneurs adjoints de New York ont reçu des boîtes vides lors de la cérémonie, sans leurs bagues de champion. Sept sources proches de la ligue, citées anonymement par le média américain, ont confirmé que les assistants n'avaient pas été récompensés ce soir-là. Deux d'entre elles précisent qu'ils avaient été informés dès le mardi matin qu'ils ne recevraient pas leurs bagues pendant la cérémonie.

D'ailleurs, d'après plusieurs rumeurs, l'entraîneur principal Mike Brown aurait également quitté l'événement sans sa bague. Toutefois, il demeure important de préciser que cette situation ne constitue pas une nouveauté en NBA.

Les employés du Madison Square Garden victimes d'un canular

La saison dernière, des assistants et des dirigeants du Thunder n'avaient pas non plus reçu leur bague lors de la cérémonie d'ouverture. À l'inverse, les staffs des Cavaliers en 2016 et des Lakers en 2020 avaient été récompensés lors des célébrations de leur titre.

Cependant, la polémique ne concerne pas uniquement le staff sportif. En effet, de nombreux employés de longue date du Madison Square Garden ne devraient pas non plus recevoir de bague de champion, malgré un message électronique envoyé en septembre leur annonçant le contraire.

The Knicks' assistant coaches did not receive their championship rings during Tuesday's ceremony, despite being handed ring boxes, according to league sources.



Many longtime employees at Madison Square Garden will not receive rings at all, per team sources.



Those employees got… pic.twitter.com/2OB1vC9cAE — The Athletic (@TheAthletic) 23 octobre 2026

« Félicitations, votre bague de champion d'employé est arrivée », indiquait le mail, promettant une bague gratuite, personnalisée au nom de chaque salarié et fabriquée par le même joaillier que les modèles des champions.

Une blague maladroite ?

Le message proposait même deux modèles, invitant les employés à choisir leur préférence. Mais cette annonce cachait en réalité un test de sécurité informatique organisé par le propriétaire de la franchise, James Dolan.

Les salariés ayant cliqué sur le lien n'ont pas pu sélectionner de bijou et ont été redirigés vers une formation obligatoire en cybersécurité, dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser le personnel aux risques d'hameçonnage.

The New York Knicks raise their first championship banner in 53 years 🏆



What a moment for the city 👏



(📺: NBC) pic.twitter.com/TanRwxBdaT — SportsCenter (@SportsCenter) 20 octobre 2026

Une blague certainement mal passée en interne alors que les Knicks se devaient de faire la fête après 53 ans à courir derrière le succès.