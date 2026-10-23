Kristaps Porzingis envisage de prendre sa retraite !

L'avenir de Kristaps Porzingis en NBA devient de plus en plus incertain. Arrivé aux Warriors en février dernier en provenance des Hawks, l'intérieur letton n'a disputé que 15 rencontres sous ses nouvelles couleurs avant que des problèmes de santé ne l'éloignent des parquets.

Golden State has started exploring trade routes for Kristaps Porzingis, who is now seriously contemplating his future in basketball as he deals with recurring symptoms from the autoimmune condition termed as POTS (postural orthostatic tachycardia syndrome), sources tell ESPN. pic.twitter.com/w9fb2Tk4kb — Shams Charania (@ShamsCharania) 21 octobre 2026

D'abord présentée comme une « mystérieuse maladie », son absence est désormais liée au syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), une maladie auto-immune provoquant notamment des malaises et une augmentation anormale du rythme cardiaque en position debout.

Selon Shams Charania, la situation inquiète suffisamment Golden State pour que la franchise commence déjà à envisager plusieurs scénarios. « Les Warriors commencent déjà à explorer des pistes d'échange pour Kristaps Porziņģis », a expliqué l'insider d'ESPN dans The Pat McAfee Show.

Steph Curry on the Kristaps Porzingis unknown: “It’s a hard one for all reasons. Personally, first and foremost. Then us as a team…We always said availability was a big factor for our team. It’s no secret that (center) spot was an important one for us.” pic.twitter.com/tELcdBjvBh — Anthony Slater (@anthonyVslater) 22 octobre 2026

Kristaps Porzingis bientôt à la retraite ?

Plus inquiétant encore, le spécialiste affirme que le joueur de 31 ans réfléchirait lui-même à son avenir. « On me dit qu'il en est maintenant à un point où il réfléchit sérieusement à son avenir dans le basket. Si son état de santé ne s'améliore pas, les Warriors se préparent à l'éventualité qu'il prenne définitivement sa retraite. »

La franchise californienne a confirmé la semaine dernière que le Letton serait absent pour une durée indéterminée, tout en précisant que KP6 resterait impliqué dans les activités de l'équipe.

Kristaps Porzingis Poste : Ailier fort, Pivot

Taille : 218 cm

Âge : 31 ans

Nationalité : Lettonie

Club : Atlanta Hawks Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 16,6 #80 REB 5,1 #127 PD 2,5 #181

Les Warriors l'ont resigné l'été dernier

Mercredi, Golden State a toutefois laissé entendre qu'un retour n'était pas imminent au travers d'un communiqué relayé par le San Francisco Chronicle. L'organisation a néanmoins refusé de commenter les spéculations sur un éventuel transfert ou sur l'avenir du joueur.

Pour le moment Kristaps Porzingis reste un joueur des Warriors. En effet, la direction californienne lui a offert un nouveau contrat de 20 millions de dollars l'été dernier pour l'exercice 2026-27.

Une décision contestable de plus pour le front office des Dubs déjà régulièrement ciblé par les observateurs pour son manque d'activité sur le marché des transferts lors de la période estivale.

Le cas de la Licorne reste donc à surveiller de près même si Golden State semble pour le moment peu enclin à délivrer des informations concernant la santé de son joueur.