L'avenir de Kristaps Porzingis en NBA est plus incertain que jamais. Vendredi 6 novembre, le pivot des Warriors a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux pour annoncer sa décision de s'éloigner du basketball. Toujours confronté à des problèmes de santé, il ne se sent pas en mesure de retrouver son meilleur niveau et souhaite désormais privilégier sa récupération. Sans annoncer officiellement sa retraite, le champion NBA 2024 avec Boston laisse planer le doute sur la suite de sa carrière.

« Mon corps n'a pas réagi comme je l'espérais »

Absent depuis le début de la préparation estivale, Porzingis espérait pourtant retrouver les parquets avec Golden State cette saison. Ses tentatives de reprise n'ont pas donné les résultats attendus, comme il l'a expliqué dans son communiqué.

« J'avais vraiment hâte de repartir pour une saison avec ce groupe, mais lorsque j'ai progressivement augmenté ma charge de travail, mon corps n'a pas réagi comme je l'espérais. Je vais bien, mais je sais ce qu'il faut pour jouer à ce niveau et je ne suis pas là où je voudrais être pour répondre aux exigences que je me fixe. À ce stade, j'ai décidé de donner la priorité à ma santé et de m'éloigner du sport que j'aime. »

Le Letton souhaite également régler sa situation contractuelle avec les Warriors, qui l'ont prolongé cet été pour deux saisons et 40 millions de dollars.

« Dans cette situation, je tiens à témoigner le plus grand respect aux Golden State Warriors et à travailler avec eux pour trouver une solution qui convienne. Je remercie ma famille et mes proches d'avoir toujours été présents. Merci également à tous pour votre soutien. Continuons d'avancer. »

Une situation médicale qui reste floue

En 2025, Porzingis avait révélé souffrir d'un syndrome de tachycardie orthostatique posturale (POTS), un trouble pouvant notamment provoquer une fatigue importante et une accélération du rythme cardiaque en position debout. Il n'a toutefois pas confirmé que ses difficultés actuelles étaient directement liées à cette pathologie.

Arrivé à Golden State en février 2026 dans un échange avec Atlanta impliquant Jonathan Kuminga et Buddy Hield, l'intérieur n'avait disputé que 15 rencontres avec les Warriors la saison dernière, pour 16,1 points et 5,3 rebonds de moyenne.

“Obviously, wish him well and hoping for the best for him. He’s made his decision, and there’s not a whole lot else to say.”



Steve Kerr on Kristaps Porziņģis announcing he’s stepping away from basketball pic.twitter.com/H6ubgy8ZLk — 95.7 The Game (@957thegame) 8 novembre 2026

Un avenir contractuel à régler avec Golden State

La situation de Porzingis avait déjà provoqué des tensions avec sa franchise. Selon ESPN, les Warriors avaient suspendu le versement de son salaire, considérant son absence comme non justifiée. Golden State aurait également étudié la possibilité de le transférer.

Le 21 octobre, la franchise californienne avait indiqué qu'elle ne s'attendait pas à revoir son intérieur auprès de l'équipe dans l'immédiat, tout en précisant que les échanges avec le joueur et ses représentants resteraient confidentiels.

La décision de Porzingis confirme désormais que son retour sur les parquets n'est pas à l'ordre du jour. Reste à déterminer les modalités de sa séparation éventuelle avec Golden State, alors que le Letton n'a fixé aucune échéance concernant une possible reprise.