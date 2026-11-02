Kyrie Irving devrait rester aux Mavericks avec Cooper Flagg

Avec quatre victoires pour deux défaites, les Mavericks réalisent un début de saison encourageant. Portée par le duo formé par Kyrie Irving et Cooper Flagg, la franchise texane semble avoir retrouvé des ambitions. Les deux joueurs ont notamment inscrit 68 points à eux deux lors de la victoire face aux Rockets, avec 35 unités pour le meneur de 34 ans.

Cooper Flagg & Kyrie Irving against Houston:



Flagg: 33 PTS | 9 REB | 6 AST | 13/19 FG | 71 TS%

Kyrie: 35 PTS | 9 AST | 12/19 FG | 5 3PT | 81 TS% pic.twitter.com/ZMqHAxsxMs — Basketball Performances (@NBAPerformances) 31 octobre 2026

Pourtant, l'ancien joueur des Cavaliers figure déjà parmi les joueurs les plus évoqués sur le marché des transferts. Selon Tim MacMahon, journaliste d'ESPN, son avenir est même devenu l'une des principales interrogations des dirigeants et recruteurs à propos de l'effectif de Dallas.

Le transfert de Kyrie Irving semble improbable

« Quand je parle aux dirigeants et aux recruteurs de la ligue, quand on parle des Mavericks, c'est la question numéro un qu'on me pose », a-t-il expliqué dans le podcast The Hoop Collective.

Avant le début de la saison, un transfert d'Uncle Drew semblait plausible. Mais les premières prestations des Mavs ont changé la donne. Pour le journaliste, il sera désormais particulièrement difficile pour la franchise de se séparer de son meneur si les Texans restent dans la course aux playoffs.

Kyrie Irving Poste : Meneur/Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2026-2027 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,4 #31 REB 3,4 #190 PD 4,8 #55

De retour après une rupture du ligament croisé antérieur, Kyrie Irving affiche d'aileurs des moyennes intéressantes avec 21,4 points, 3,4 rebonds et 4,8 passes décisives. L'ancien joueur des Celtics rayonne pour l'instant dans le dispositif de Dusty May.

Kyrie Irving, un mentor précieux pour Cooper Flagg

« Plus je vois l'équipe, plus je côtoie les joueurs, plus je me dis qu'il sera extrêmement difficile de le transférer. Non pas qu'il n'y ait pas de marché : il y en aura, mais s'ils ont une chance de se qualifier pour les playoffs, je pense que ce sera vraiment compliqué de se séparer de Kyrie », a confié l'insider.

Au-delà de ses performances, Kyrie Irving occupe une place importante dans le développement de Cooper Flagg. Leur complémentarité sur le terrain s'avère déjà visible, et l'expérience du vétéran pourrait aider le rookie de l'année 2025-26 à franchir un cap. « Leur association est tout simplement phénoménale sur le plan sportif », a-t-il souligné.

Kyrie Irving is reportedly “very happy and comfortable” playing alongside Cooper Flagg in Dallas, per @BannedMacMahon



“I talked to Kyrie a little bit then tonight, just walking out, and, uh, Cooper being this good and this comfortable, like bringing the ball up the floor,… https://t.co/DSkURbp8ml pic.twitter.com/UwW6PKZ36K — NBABase (@TheNBABase) 2 novembre 2026

Dallas pourrait attendre l'été avant de trancher

De plus, la situation contractuelle du nonuple All-Star pourrait également inciter Dallas à patienter. Le meneur dispose d'une option pour la saison prochaine, ce qui laisse à sa franchise davantage de temps pour réfléchir à son avenir.

« Ce n'est pas comme si Dallas devait absolument l'échanger ou le perdre avant la date limite. C'est une situation qu'ils peuvent régler ensemble cet été », a précisé Tim MacMahon.

Ainsi, Kyrie Irving et les Mavericks disposent d'encore un peu de temps pour décider de leur avenir mais pour l'heure le mariage apparait comme idéal. Les Texans sont 6e de la Conférence Ouest et réalisent un début de campagne intéressant. Par conséquent, la reconstruction autour de Cooper Flagg et d'Uncle Drew devrait sans doute passer l'hiver.