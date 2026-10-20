Kyrie Irving évoque la retraite : « Ce n'est plus la même NBA dont je suis tombé amoureux »

Kyrie Irving ne compte pas imiter son ami LeBron James. À 34 ans, le meneur des Mavericks reconnaît que son avenir en NBA dépendra de son rapport à un environnement bien différent de celui à son arrivée dans la ligue, en 2011.

#Mavs guard Kyrie Irving was asked about when he plans to retire:



“You have social media and gambling which is running rampant and it’s not the same NBA that I fell in love with as a kid and I’m very much aware of that. And I don’t say that as a negative thing.” pic.twitter.com/OgpAZqEjAL — Ron Harrod Jr. (@RonKnowsSports) 19 octobre 2026

« Il y a les réseaux sociaux et les jeux d'argent, qui font des ravages. Ce n'est plus la même NBA dont je suis tombé amoureux quand j'étais enfant, et j'en suis parfaitement conscient », a expliqué l'ancien joueur des Cavaliers.

Sans rejeter en bloc ces évolutions, Uncle Drew regrette notamment la place prise par les paris sportifs et l'attention permanente portée aux joueurs. « Quand je suis arrivé, on ne faisait pas de réunions sur les jeux d'argent. Et la santé mentale était un sujet étranger. Personne n'en parlait en 2011 ».

After 586 days... KYRIE. IS. BACK.



He led the @dallasmavs in scoring with 17 points in 22 minutes to help Dallas secure the Game 2 victory at the NBA China Games 2026 🔥 pic.twitter.com/yhaPrN9knv — NBA (@NBA) 11 octobre 2026

Une NBA « moins humaine »

Le meneur de 34 ans regrette également que la NBA soit devenue « moins humaine, plus robotique ». Un constat l'amenant forcément à réfléchir à la suite de sa carrière, même si son amour du jeu reste intact.

« J'adore jouer, j'adore la compétition, mais est-ce que j'aime tout le tapage médiatique qui l'entoure ? », s'interroge-t-il. Kyrie Irving veut désormais prendre du recul et déterminer si cet environnement lui correspond toujours.

Kyrie Irving Poste : Meneur/Arrière

Taille : 188 cm

Âge : 34 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2026-2027 / NBA Presaison Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,5 #12 REB 2,0 #378 PD 4,0 #51

Kyrie Irving privilégie sa vie personnelle à la longévité

Forcément en tenant cette position le meneur des Mavs s'exposait à des interrogations concernant la longévité de LeBron James. Et bien que le nonuple All-Star éprouve une grande amitié et admiration pour le King, Ankletaker entrevoit un destin différent.

« Je suis pleinement conscient de ma position, de mon objectif et de mon rôle en NBA. Le basket est une passion éternelle. Il le sera toujours, mais je ne me vois pas jouer en NBA à 42 ou 43 ans ».

Ainsi, les prochaines saisons du joueur né en Australie pourraient constituer ses dernières aventures dans la grande ligue. Mais avant de penser à une hypothétique fin de carrière, Kai demeure pleinement concentré sur le projet de Dallas. Le premier match des Texans aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi face aux Rockets.