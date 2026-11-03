Amine Noua n’a pas tardé à justifier la confiance placée en lui. Pour ses deux premières sorties en Basketball Champions League sous les couleurs de l’Unicaja Malaga, l’intérieur français a déjà passé 19 points à Juventus Utena (105-69), le 7 octobre, puis 20 unités à Pardubice (79-63), le 20 octobre. Deux performances offensives qui lui permettent d’intégrer le top 10 des meilleurs marqueurs de la compétition après deux journées.

Amine Noua Poste : Ailier fort

Taille : 202 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : France

Club : Unicaja Stats 2026-2027 / Basketball Champions League Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,5 #9 REB 3,5 #131 PD 2,0 #109

D’autant que l’ancien joueur de l’ASVEL n’a eu besoin que de 21 minutes pour inscrire ses 19 points face aux Lituaniens, à 7/10 aux tirs dont 1/3 derrière l’arc, plus 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 21 d’évaluation. Deux semaines plus tard, en République tchèque, le Français a confirmé avec 20 points, avec notamment 4 réussites à trois points sur 8 tentatives plus un parfait 4/4 sur la ligne des lancers francs, dont 16 en première mi-temps. Belle efficacité !

En progrès dans plusieurs secteurs de jeu

Les qualités de scoring d’Amine Noua sont connues de longue date mais le Lyonnais de 29 ans a franchi un cap dans d’autres secteurs, en témoigne sa deuxième place au classement des meilleurs rebondeurs en Liga Endesa.

Cet été, le principal intéressé avait lui-même insisté sur cette volonté de proposer un registre différent : « Je suis capable de faire beaucoup de choses. Je peux apporter de la polyvalence, des points, du rebond et de la défense. »

Dans les colonnes de Málaga Hoy, le directeur sportif de Malaga, Juanma Rodríguez, avait à ce propos mis en valeur sa progression et sa capacité à s’adapter à différents contextes.

« À Grenade, il a franchi un grand cap. Il a bénéficié d’une très grande confiance de la part de son entraîneur et de ses coéquipiers, ce qui lui a fait beaucoup de bien pour se sentir important et continuer à progresser. La saison dernière, il a très bien tiré à trois points avec l’Aris (43,8 % en championnat grec). Amine est en train d’atteindre sa maturité dans le jeu. Tactiquement, il peut même jouer ponctuellement au poste de pivot. Il peut sembler ne pas être très grand ou très lourd, mais il est mobile et athlétique. »

Une description qui colle bien à ce que l’international français, déjà en vue avec l’équipe de France cet été, démontre depuis le début de la saison en club, et pas seulement par sa capacité à s’écarter du cercle et sanctionner longue distance.

Une série de 21 victoires consécutives en BCL à domicile à étendre

Ce mardi à 20h30, l'Unicaja Malaga retrouve son public pour son premier rendez-vous à domicile de la saison en BCL, face à Pallacanestro Reggiana. Un adversaire que les Andalous connaissent bien, puisqu'ils ont remporté leurs deux précédentes confrontations avec les Italiens, à chaque fois avec plus de dix points d'écart. En avril 2025, ils avaient notamment infligé une lourde défaite à Reggio Emilia sur leur parquet (105-68).

Malaga reste d’ailleurs sur une impressionnante série de 21 victoires consécutives à domicile dans la compétition. De quoi aborder cette rencontre avec confiance, même si l'opposition promet un véritable défi tactique.

A titre d’exemple, les coéquipiers d’Amine Noua inscrivent 43 points dans la raquette par match depuis le début de cette édition 2026-2027, soit l'un des meilleurs totaux de la compétition. En face, Reggio Emilia n’encaisse que 23 points dans la peinture en moyenne, le plus faible total parmi les équipes engagées en BCL.

Dans ce contexte, la polyvalence du Français pourrait encore faire la différence. Seul Dario Brizuela a déjà marqué 15 points lors de trois matchs consécutifs de BCL avec Malaga. Et bientôt Amine Noua ?