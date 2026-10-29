L'Anadolu Efes Istanbul n'y arrive pas. L'équipe de Pablo Laso a essuyé sa cinquième défaite en huit journées d'EuroLeague, mercredi 28 octobre, en sombrant face à l'Hapoël Tel-Aviv (118-88). Une correction de 30 points qui illustre les difficultés rencontrées par le collectif turc depuis le début de saison. Arrivé cet été en provenance de Monaco, Matthew Strazel a inscrit 12 points, sans pouvoir empêcher le naufrage de son équipe.

Avec trois victoires pour cinq défaites, l'Efes peine à trouver son équilibre. La grave blessure de Mike James, victime d'une rupture du tendon d'Achille et indisponible pour l'ensemble de la saison, a considérablement bouleversé les plans du club stambouliote. Le recrutement estival a pourtant apporté de nombreux joueurs d'expérience à Pablo Laso, mais les automatismes restent à construire.

118 points encaissés : l'Anadolu Efes submergé par l'Hapoël Tel-Aviv

La rencontre avait pourtant commencé de manière encourageante pour les Turcs, rapidement en réussite derrière la ligne à 3-points grâce à Collin Malcolm et Cameron Payne. Mais l'Hapoël Tel-Aviv a progressivement pris le contrôle des opérations, avec un premier quart-temps remporté 27-21.

Dans le deuxième acte, Matthew Strazel a contribué à ramener l'Efes à une petite longueur (31-30). Ce retour n'a cependant été qu'une parenthèse. Sous l'impulsion d'un Antonio Blakeney incandescent, les Israéliens ont infligé une véritable correction à leurs adversaires.

L'arrière américain a inscrit 18 points dans le seul deuxième quart-temps, permettant à l'Hapoël de rejoindre les vestiaires avec 22 longueurs d'avance (63-41). La seconde période n'a fait que confirmer la domination des locaux, qui menaient déjà 90-59 après 30 minutes.

Au total, Antonio Blakeney a terminé avec 35 points, dont un exceptionnel 8/9 à 3-points, établissant un nouveau record de points pour son club en EuroLeague. Son coéquipier Elijah Bryant, ancien joueur de l'Anadolu Efes, a également brillé avec 16 points, 12 passes décisives et 4 interceptions.

L'Hapoël a ainsi décroché sa quatrième victoire consécutive pour porter son bilan à six succès en huit rencontres.

Matthew Strazel marque 12 points, mais termine à -24

Dans cette soirée particulièrement compliquée, Matthew Strazel a au moins réussi à apporter quelques solutions offensives. Le meneur international français a inscrit 12 points à 1/4 à 2-points, 1/3 à 3-points et 7/7 aux lancers francs, auxquels il a ajouté 5 passes décisives et 1 rebond en 20 minutes.

Son évaluation de 17 constitue l'une des meilleures performances individuelles de l'Efes sur cette rencontre, derrière celle de Jordan Loyd (18). Mais une autre statistique témoigne des difficultés collectives : avec Strazel sur le parquet, Istanbul a été dominé de 24 points (-24 au +/-).

Jordan Loyd a terminé meilleur marqueur de l'Efes avec 19 points, devant Santi Yusta (15). Collin Malcolm a ajouté 9 points et 6 rebonds, tandis que Cameron Payne a connu une soirée difficile avec 8 points à 2/6 à 3-points, 5 balles perdues et une évaluation de 1.

Sans Mike James, Pablo Laso cherche encore la bonne formule

L'Anadolu Efes avait renouvelé une partie importante de son effectif durant l'intersaison. Autour de Matthew Strazel, plusieurs joueurs expérimentés ont rejoint le projet, parmi lesquels Jordan Loyd, Dario Saric, Cameron Payne ou encore Bruno Fernando.

Mais l'absence de Mike James, qui devait occuper une place majeure dans l'organisation offensive, oblige Pablo Laso à revoir ses plans. Le meneur américain ne pourra pas aider ses nouveaux coéquipiers cette saison en raison de sa blessure au tendon d'Achille.

Les difficultés ne se limitent toutefois pas à la création offensive. Face à l'Hapoël, l'Efes a encaissé 63 points en première mi-temps, puis 27 supplémentaires dans le troisième quart-temps. Une prestation défensive insuffisante pour espérer rivaliser avec une équipe israélienne particulièrement efficace.

Après huit journées, le bilan de trois victoires pour cinq défaites place déjà l'Anadolu Efes dans une position délicate. Pablo Laso doit désormais trouver les solutions pour faire fonctionner son collectif, alors que les ambitions du club restent élevées en EuroLeague.